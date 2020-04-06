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 Служба аэромедицинской эвакуации готова начать работать в Украине, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сообщило о готовности к началу работы аэромедицинских бригад.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины).

В Минздраве отмечают, что в сложных случаях могут воздушные суды смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и проводить реанимационные мероприятия на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела умерших помещаются в герметичные мешки и только потом в гроб, - Ляшко напомнил, как хоронить умерших из-за COVID-19

Служба аэромедицинской эвакуации готова начать работать в Украине, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187114
 
   
 Топ комментарии
 
я полагаю, что пиар-служба у Авакова работает 24/7/365..
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похоже, Аваков приучает всех, что он спаситель Отечества..
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Цитата:В Минздраве отмечают, что в сложных случаях могут воздушные суды смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохраненияИсточник:https://censor.net.ua/n3187114
???
Суды будут госпитализировать? Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6344
Блин, редактор какой-то есть?
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похоже, Аваков приучает всех, что он спаситель Отечества..
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Вы полагаете, что они будут вылетать и за простыми смертными?))) И думаю, что ни одного из новеньких аэрбасов, полученных нахгвардией, там замечено не будет...
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я полагаю, что пиар-служба у Авакова работает 24/7/365..
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Похоже Аваков будет лучше зе. Нариду давно нужно стойло и плеть.
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Можно подумать Аваков сам закупил эти вертолеты. Клятые Барыги выделяли средства из бюджета. Равно как и старые вертолеты восстанавливали за счет бюджета.
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степанов заявит тут же что это не для всех а для ооооочень тяжелой элиточки
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Цитата:В Минздраве отмечают, что в сложных случаях могут воздушные суды смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохраненияИсточник:https://censor.net.ua/n3187114
???
Суды будут госпитализировать? Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6344
Блин, редактор какой-то есть?
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Если для Минздрава это ноу-хау, то должен им сообщить, что в каждой области (со времен Совка) заступают на дежурство медицинские бригады т.н. "санавиации"......... Только из авиации у них - УАЗ 452 (либо его модификации) с надписью "Скорая помощь"((((((((( Про инструментарий и лекарства-вообще молчу. Я не медик(((((
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Французские вертолеты для министров а Ми-8 для эвакуации раненых!
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Наверно из труднодоступных сел дамбасса будут зомби к нам вертолетами свозить
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Для небожителей еще и такая услуга, а для народа - тестов нет и старые машины скорой помощи на раздолбаных дорогах...
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Для власти и бизнесменов надо звездолеты и науй отправлять сразу на марс.
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Санавіація це не мусарські гелікоптери, кому вона потрібна ?
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На зебилов не тратить ! Им ведь что от этой армии ? Вот пусть себя и лечат !!!
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Служба аэромедицинской эвакуации готова начать работать в Украине - позорище.

А так было раньше. Это старое расписание самолетов из аэропорта Ровно по районам области. Аэропорт закрыт. Так было при "совке".Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1208
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