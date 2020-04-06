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 Политика Украины, За рубежом
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 Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия

Санкции, которые Евросоюз применяет против РФ, адресно направлены против российских компаний и лиц, причастных к действиям, нацеленных на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, поэтому такие санкции не мешают стране противостоять эпидемии коронавируса.

Об этом в понедельник заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано, отвечая на вопрос журналистов о реакции на обращение группы депутатов Европарламента к руководству ЕС с просьбой не ослаблять санкции против России под предлогом борьбы с коронавирусом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом режим санкций ЕС и ООН предоставляет возможность для гуманитарных исключений. Но в том, что конкретно касается России, то санкции направлены против российских компаний и лиц, связанных с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, поэтому эти санкции введены в результате действий, подрывающих суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это означает, что эти санкции не сдерживают Россию от противодействия вспышке коронавируса", - отметил представитель ЕС.

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Он подтвердил, что в руководстве ЕС получили письмо такого содержания от депутатов Европарламента, поэтому ответ на него будет предоставлено по ​​обычным каналам.

При этом Питер Стано напомнил, что в прошлую пятницу Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель от имени всех стран Евросоюза издал декларацию, в которой отмечается, что международные санкции не должны препятствовать поставке важного оборудования и другим поставкам, необходимых для борьбы с коронавирусом и для его сдерживания от распространения по миру. Такой же тезис прозвучал во время виртуальной пресс-конференции Высокого представителя ЕС в прошлую пятницу после неформального Совета ЕС по иностранным делам, проведенного в формате видеоконференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3187108
 
   
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звісно.
вони д воєнні дії не припиняють, то нехай повиздихають від корони.
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И кто то камень положил в **** протянутую руку .)))
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инстаграмщицы это особая форма шизофрении..
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10 долларов за бокал нефти спасут РАБссию... Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4749от развала СССр
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Выстрелом в голову в Николаеве ранен авторитет Мультик - СМИ
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Когда его уже грохнут по настоящему....
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даже наоборот. коронавирус помогает расеюшке добыть бабла из пенсионного фонда )) есчо и мидаль ему дадути за "дедоввымарали" ))
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Мистер президент,что с лодкой?
она утонула.
мистер президент, что с РАБссией?
она борется за счастье сирийского,ливийского и украинского народа.
а кто борется за счастье РАБссиянского народа?
коронвирус мать его так...
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а лапти так старались - итальянцам и пиндосам помощь , а их так бессовестно кинули
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