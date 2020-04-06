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 На Сумщине СБУ блокировала незаконное перемещение в Россию военного оборудования. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала в Сумской области незаконное перемещение за границу продукции военного назначения, которое подлежит государственному экспортному контролю, а также нелегальное пересечение границы гражданином России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Сумщине СБУ блокировала незаконное перемещение в Россию военного оборудования 01

По предварительным данным следствия, двое жителей Великописаревского района Сумщины пытались нелегально переправить в РФ прибор к военной технике. Оперативники спецслужбы также получили информацию, что за деньги дельцы пообещали иностранцу скрыто переправить его через государственную границу в Россию.

Правоохранители блокировали деятельность подозреваемых при попытке незаконного пересечения госграницы. В ходе следственных действий у злоумышленников обнаружено военное снаряжение, которое они пытались нелегально переместить за пределы нашей страны.

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На Сумщине СБУ блокировала незаконное перемещение в Россию военного оборудования 02

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187106
 
   
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Да нет. Свинарчук живее всех живых и претензий к нему нет.
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Там был обратный реверс . Эти петушары даже хуже .
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Ермак не умер, ну дело своё продолжает, прям в офисе президента.
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Шо це?! Термоядерна боєголовка!! Чи чермет? Не там і не тих ви ловите клоуни.
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по-моему это очередной пиар СБУ
если взяли со склада -- это не болтик
значит есть цепочка
///сядет Микола. курьер ///
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