 На Сумщине СБУ блокировала незаконное перемещение в Россию военного оборудования. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, двое жителей Великописаревского района Сумщины пытались нелегально переправить в РФ прибор к военной технике. Оперативники спецслужбы также получили информацию, что за деньги дельцы пообещали иностранцу скрыто переправить его через государственную границу в Россию.

Правоохранители блокировали деятельность подозреваемых при попытке незаконного пересечения госграницы. В ходе следственных действий у злоумышленников обнаружено военное снаряжение, которое они пытались нелегально переместить за пределы нашей страны.

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Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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