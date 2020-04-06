 На Сумщине СБУ блокировала незаконное перемещение в Россию военного оборудования. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, двое жителей Великописаревского района Сумщины пытались нелегально переправить в РФ прибор к военной технике. Оперативники спецслужбы также получили информацию, что за деньги дельцы пообещали иностранцу скрыто переправить его через государственную границу в Россию.
Правоохранители блокировали деятельность подозреваемых при попытке незаконного пересечения госграницы. В ходе следственных действий у злоумышленников обнаружено военное снаряжение, которое они пытались нелегально переместить за пределы нашей страны.
Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
И не пишите ерунды.
если взяли со склада -- это не болтик
значит есть цепочка
///сядет Микола. курьер ///