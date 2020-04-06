EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  838  19
Материалы по теме:
Все про:карантин (2433) маска (81) самолет (2338) Тимошенко_Кирилл (34) Офис Президента (308) COVID-19 (3218) коронавирус (1825)

 Семь самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19 прибудут в Украину на этой неделе, - замглавы ОП Тимошенко

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что на этой неделе ожидается прибытие семи самолетов со спецсредствами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, такая информация прозвучала во время ежедневного селекторного совещания главы государства с представителями правительства и государственных ведомств.

По словам Тимошенко, на момент начала тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете.

Несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Украине ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов.

В ответ президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им требуется.

Дополнительно Владимир Зеленский обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.

Напомним, 29 марта в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с гуманитарным грузом из Китая - средствами защиты для врачей, военнослужащих и полицейских. На прошлой неделе прибыли еще два самолета.

Смотрите: Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В конце марта 1 тыс. коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований прибыли самолетом из Южной Кореи. Также ожидалась доставка еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

Сообщалось также, что с 2 апреля воздушный мост с Китаем для поставки медматериалов работает ежедневно без выходных и перерывов.

Источник: https://censor.net.ua/n3187104
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Куда оно ото всё девается, шо каждый день самолётами по 10 миллионов привозят ?
 показать весь комментарий
 
 
потом продают в другие страны, а тесты себе делают каждый день, потому что в регионах их очень экономят
 показать весь комментарий
 
 
може то один і той самий літак в різних ракурсах ?
 показать весь комментарий
 
 
Но только платные и только у Пальчевского в Евролабе. Дякую, дуже дякую, суки...
 показать весь комментарий
 
с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им требуется.

А кто же продал все те которые были в госрезерве?
 показать весь комментарий
 
 
>средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете
втридорога, и если у кого нету интернета?Источник: https://censor.net.ua/n3187104
 показать весь комментарий
 
це і є та сама зеліна допомога та забезпечення ?
і ломбарди спецом відкрили, бо ж народ муситиме за щось тести купупвати.
пострижуть немов баранів.
 показать весь комментарий
 
валіть до аптеки й покажіть де продаються тести
маски
рукавички
ХОЧ ШОСЬ, МАТЬ ЇХ.
без черги.

ДЕ ВСЕ ВОНО, ТВАРЮКИ?
ЧОМУ Я МАЮ КУПЛЯТИ МАСКУ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ?

А скільки бабусів-дідусь не знає, що таке інет?

Їм вже здохнути?
Чи не їсти?
 показать весь комментарий
 
Ты на винторогии живёшь? Чего ты орешь?
Всего полно в аптеках.
 показать весь комментарий
 
да ладно
подгребай, сделаем тест-драйв по березнякам (киев если не в курсе).
в лучшем случае найдем медспирт.
маски я себе через нову пошту организовівала.
а насчет "че орешь"?
мне лично бздошно, когда я сделала круг почета по трем аптекам и посмотрела в бараньи глаза касирш на вопрос про маски.
типа "а канабиса тебе не продать? или опиума там?"
найдешь чо не нашла я- поклонюсь с извинениями и коврик шерстяной простелю.
 показать весь комментарий
 
Я не знаю кого как, а меня уже достали эти все- вот завтра, ну может послезавтра, ну максимум через четыре дня что-то прилетит, что-то привезут. кому- куда, не понятно, и постоянно- ну вот завтра, ну послезавтра, ну вот скоро-скоро, ну вот совсем скоро.... И так каждый день. А в городах как не было ни оборудования, ни спецкостюмов, ни аппаратов ИВЛ, ни тестов - так и нет! Только один большой зеленый киздеж! Наших рукамиводителей народ не интересует от слова совсем. Интересуют рисовки , грабеж бюджета и своя шкура.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх