 Семь самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19 прибудут в Украину на этой неделе, - замглавы ОП Тимошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, такая информация прозвучала во время ежедневного селекторного совещания главы государства с представителями правительства и государственных ведомств.
По словам Тимошенко, на момент начала тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете.
Несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.
"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов.
В ответ президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им требуется.
Дополнительно Владимир Зеленский обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.
Напомним, 29 марта в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с гуманитарным грузом из Китая - средствами защиты для врачей, военнослужащих и полицейских. На прошлой неделе прибыли еще два самолета.
В конце марта 1 тыс. коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований прибыли самолетом из Южной Кореи. Также ожидалась доставка еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.
Сообщалось также, что с 2 апреля воздушный мост с Китаем для поставки медматериалов работает ежедневно без выходных и перерывов.
А кто же продал все те которые были в госрезерве?
втридорога, и если у кого нету интернета?Источник: https://censor.net.ua/n3187104
і ломбарди спецом відкрили, бо ж народ муситиме за щось тести купупвати.
пострижуть немов баранів.
маски
рукавички
ХОЧ ШОСЬ, МАТЬ ЇХ.
без черги.
ДЕ ВСЕ ВОНО, ТВАРЮКИ?
ЧОМУ Я МАЮ КУПЛЯТИ МАСКУ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ?
А скільки бабусів-дідусь не знає, що таке інет?
Їм вже здохнути?
Чи не їсти?
Всего полно в аптеках.
подгребай, сделаем тест-драйв по березнякам (киев если не в курсе).
в лучшем случае найдем медспирт.
маски я себе через нову пошту организовівала.
а насчет "че орешь"?
мне лично бздошно, когда я сделала круг почета по трем аптекам и посмотрела в бараньи глаза касирш на вопрос про маски.
типа "а канабиса тебе не продать? или опиума там?"
найдешь чо не нашла я- поклонюсь с извинениями и коврик шерстяной простелю.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.