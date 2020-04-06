 Более 19 тыс. медиков заразились коронавирусом в Испании

Об этом сообщила представительница координационного центра по контролю чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Испании Мария Хосе Сьерра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Около 19 400 испанских медицинских работников, включая врачей и медсестер, были заражены новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Это означает, что медицинские работники составляют почти 15% от общего количества больных в Испании.

В настоящее время страна находится на втором после США месте по количеству больных коронавирусом COVID-19. По данным сайта Worldometer , по состоянию на 6 апреля в Испании зафиксировали 135032 случаев заражения COVID-19 и 13 055 смертей. Еще более 40 тыс. человек выздоровели. В Испании за последние сутки зафиксированы 637 смертей от коронавируса, что является наименьшим количеством летальных случаев за один день с 24 марта.