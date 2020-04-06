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 Политика Украины
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Все про:ВР (24744) внеочередное заседание (103) Потураев (50)

 Внеочередное заседание Рады планируем на эту неделю, рассмотрим изменения в бюджет и законопроект о банках, - "слуга народа" Потураев

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал, что на этой неделе Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит изменения в бюджет а также во втором чтении законопроект по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков.

"Два главных. Это изменения в бюджет, потому что Рада не поддержала предложения правительства и он (законопроект. - Ред.) пошел на доработку. И второе чтение законопроекта о национализированных банках", - сказал Потураев.

Кроме того, по его словам, на заседание также могут рассмотреть пакет из дополнительных мер поддержки предпринимателей и предприятий, а также отдельных социальных групп граждан.

"И еще надо надо отбить атаки на закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения. То есть, с моей точки зрения, как сторонника этого закона, надо отклонить постановления, которыми пытаются этот закон заблокировать", - отметил нардеп.

Потураев рассказал, что "внеочередное заседание планируется на эту неделю". "Но на какой конкретно день сейчас не могу сказать", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент подчеркнул, что если что-то грязное и незаконное будет выяснено о любом из команды, то никакая дружба не спасет, - Потураев о встрече Зеленского с малой фракцией "СН"

Источник: https://censor.net.ua/n3187102
 
 
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Этот толстожопый Потураев тоже непотопляемый. Ещё вокруг Кучмы шестерил. Теперь - вот.
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Так Порошенко тепер найкращий друг Зелі ,після спільного голосування за дерибан землі.
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без масок плз.
и не випускати нікого, доки карантин не закінчиться.
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что бы проблем для путина было поменьше, когда он решит продолжить оккупацию..



Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·1 ч

план Державних оборонних закупівель на 2020 рік немає ракетної програми, про яку звітує РНБО, адже фінансування виробництва ракет "Нептун" і "Вільха-М" ним не передбачено, а ті ракети, випробування яких зараз відбувається, були профінансовані в рамках оборонного замовлення минуло...
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Не так страшен черт( COVID-19), как его малюют судя по всему,ВРада ведь собирается и ее карантин не касается.
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Давайте поговорим о мародёрах

Позачергове засідання Ради плануємо на цей тиждень, розглянемо зміни до бюджету і законопроєкт про банки, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1389

А ведь такое в истории Украины уже было.

Во время Голодомора 1932-1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки, - говорит ведущий научный сотрудник Института исследования Голодомора доктор исторических наук, профессор Василий Марочко. - В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота. Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины.

Позачергове засідання Ради плануємо на цей тиждень, розглянемо зміни до бюджету і законопроєкт про банки, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7627

Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов "Дешева готівка", а семье Дмитрия Разумкова - сеть ломбардов "Про100Кредит".
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