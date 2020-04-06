 Внеочередное заседание Рады планируем на эту неделю, рассмотрим изменения в бюджет и законопроект о банках, - "слуга народа" Потураев

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
По его словам, Верховная Рада рассмотрит изменения в бюджет а также во втором чтении законопроект по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков.
"Два главных. Это изменения в бюджет, потому что Рада не поддержала предложения правительства и он (законопроект. - Ред.) пошел на доработку. И второе чтение законопроекта о национализированных банках", - сказал Потураев.
Кроме того, по его словам, на заседание также могут рассмотреть пакет из дополнительных мер поддержки предпринимателей и предприятий, а также отдельных социальных групп граждан.
"И еще надо надо отбить атаки на закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения. То есть, с моей точки зрения, как сторонника этого закона, надо отклонить постановления, которыми пытаются этот закон заблокировать", - отметил нардеп.
Потураев рассказал, что "внеочередное заседание планируется на эту неделю". "Но на какой конкретно день сейчас не могу сказать", - добавил нардеп.
и не випускати нікого, доки карантин не закінчиться.
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
·1 ч
план Державних оборонних закупівель на 2020 рік немає ракетної програми, про яку звітує РНБО, адже фінансування виробництва ракет "Нептун" і "Вільха-М" ним не передбачено, а ті ракети, випробування яких зараз відбувається, були профінансовані в рамках оборонного замовлення минуло...
А ведь такое в истории Украины уже было.
Во время Голодомора 1932-1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки, - говорит ведущий научный сотрудник Института исследования Голодомора доктор исторических наук, профессор Василий Марочко. - В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота. Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины.
Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов "Дешева готівка", а семье Дмитрия Разумкова - сеть ломбардов "Про100Кредит".