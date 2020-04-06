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 От COVID-19 умерли уже 7 человек на Ивано-Франковщине, - ОГА

В Ивано-Франковской области по состоянию на 6 апреля от COVID-19 умерли 7 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

"В области с подтвержденным диагнозом COVID-19 уже умерли 7 человек", - сказал Чемный.

По его словам, последний летальный случай зафиксировали в Кольском районе. Женщине было 72 года и она имела сопутствующую патологию. Врачи утверждают, что эта патология и возраст привели к тяжелой вирусно-бактериальной пневмонии и женщина умерла от легочной недостаточности.

В то же время чиновник отметил, что на Прикарпатье есть пациенты, которые выздоравливают от COVID-19. Все ждут результаты второго ПЦР-теста, который необходим для окончательного подтверждения преодоления коронавирусной инфекции.

"Сейчас имеем в области пять пациентов, которые клинически здоровы. Впрочем у них подтвердился лишь первый результат ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас мы ожидаем исследования второго ПЦР-теста", - отметил Чемный.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187097
 
 
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в Ивано-Франковскую из за границы во время карантина вернулось около 40 тысяч человек От COVID-19 умерли уже 7 человек на Ивано-Франковщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 7016
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За ВСЕ время Украина сделала всего навсего 5 тысяч тестов на корону , а общее количество протестированных ПЦР- тестами(тест "полимеразной цепной реакции", которые позволяют диагностировать наличие SARS-CoV-2 на ранней стадии) - около 600 !.... ПЗДЦ
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Мені здається, що цей вірус розроблено на замовлення Пенсійного Фонду Міжнародного валютного фонду.... І ще для декількох державних організацій....
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Кольский район? Что то не припомню такого на Ивано-Франковщине. Есть Калушский, есть Коломыйский, Косовский. Вы отвечаете за свой "базар" (а иначе ваш треп назвать трудно).?
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С начала карантина в Украину вернулось более 200 тыс.человек. За ними и за их перемещением кто-нибудь следит?
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