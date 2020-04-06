 От COVID-19 умерли уже 7 человек на Ивано-Франковщине, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

"В области с подтвержденным диагнозом COVID-19 уже умерли 7 человек", - сказал Чемный.

По его словам, последний летальный случай зафиксировали в Кольском районе. Женщине было 72 года и она имела сопутствующую патологию. Врачи утверждают, что эта патология и возраст привели к тяжелой вирусно-бактериальной пневмонии и женщина умерла от легочной недостаточности.

В то же время чиновник отметил, что на Прикарпатье есть пациенты, которые выздоравливают от COVID-19. Все ждут результаты второго ПЦР-теста, который необходим для окончательного подтверждения преодоления коронавирусной инфекции.

"Сейчас имеем в области пять пациентов, которые клинически здоровы. Впрочем у них подтвердился лишь первый результат ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас мы ожидаем исследования второго ПЦР-теста", - отметил Чемный.

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