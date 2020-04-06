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 Ермак хочет принести Зеленскому факты коррупции одного из нардепов СН: сейчас проходит кастинг "лоха" для такого громоотвода, - "слуга народа" Лерос

По словам нардепа от СН Гео Лероса глава ОП Андрей Ермак хочет отвлечь внимание от скандала с записями его брата обличением в коррупции депутата из партии власти.

Об этом на совей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"У действий Ермака есть даже термин - Argumentum ad hominem. Это опровержения аргумента в результате перехода на личность оппонента, а не через отрицание сути аргумента. По его мнению оказывается, нужно доказать то, что мы видели своими глазами, действительно произошло. После фиаско, у Ермака родился новый план и он такой же циничный, как и его автор. Он хочет принести на стол Президента факты коррупции одного из нардепов Слуги Народа, якобы глава офиса на самом деле не коррупционер, а борец с коррупцией. Расчёт, что Президент похвалит Главу офиса и публично обличит нардепа коррупционера, обрушившись на него с жесткой публичной поркой с призывом посадить", - завил Лерос.

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"Цинизм происходящего в том, что вся коррупция санкционирована именно главой офиса и конечно ему известно кому и где позволили реализовывать ту или иную схему. Позже я предоставлю доказательства организованной коррупции на самом высшем уровне, а пока вдумайтесь в "гениальность" плана. Ермак не собирается отвечать за свои поступки, а подставит своего же человека из системы, чтоб спасти всю систему. Вообщем, сейчас проходит кастинг "лоха" для такого громоотвода. Выбирают коррупционера из парламента, потому что тогда можно делать вид, что это не ответственность ОПУ, а чья-то самодеятельность. Очень сомнительный план, впрочем как и все, что он делает", - добавил Лерос.

"Я, признаюсь, очень рад таким идеям и готов сразу помочь в кастинге! Как насчёт кума Ермака, который обилечивает столицу? Это будет действительно сакральная жертва, а не какой-нибудь "фермер из коломыйского района" или строптивый коррупционный конкурент главы офиса Президента. Коля Тищенко со своим партнером Комарницким потрошат столичный бюджет с невиданной дерзостью. Словите его, например, за то, что он пытается закрыть это уголовное дело по спортивной контрабанде(прикрепил фото ниже). Удачной охоты!" - резюмировал нардеп.

Ермак хочет принести Зеленскому факты коррупции одного из нардепов СН: сейчас проходит кастинг лоха для такого громоотвода, - слуга народа Лерос 01

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".


Ермак хочет принести Зеленскому факты коррупции одного из нардепов СН: сейчас проходит кастинг лоха для такого громоотвода, - слуга народа Лерос 02
Ермак хочет принести Зеленскому факты коррупции одного из нардепов СН: сейчас проходит кастинг лоха для такого громоотвода, - слуга народа Лерос 03

Источник: https://censor.net.ua/n3187094
 
   
 Топ комментарии
 
лоха шукають, щоб показати нєлоху, як виглядає лох..
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А шо, при выборе клоува вы надеялись шо будет балет?
Хто на шо учился, а клоун только на циркового...
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"ПАУКИ В БАНКЕ" - это самый лучший вариант развития событий для народа Украины.

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При Пете такого бардака не было Петя с Мертвечуком дружыли...Петья назначил Мертвечука в Минск от Украины, а Мертвечук назначил своего человека главой АП при Пете...
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У вас петяфобия развилась на фоне петямании Я вас по секрету скажу , что петя уже как год страной не правит и грабят страну сейчас те за кого ты да этого здесь топил , а вам до сих пор кажется , что петя вам в штаны срет Пренюхайся там у тебя уже зелёным дермецом попахивает
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Пасибо, а то я не знал что со своим состоянием делать, тем более Петя уже год как никто а поговорил с умным чилавекам и понял что петяфобия ничто против петяфилии
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Медведчук не подписывал протокол на создание консультативного органа с марионетками Кремля. Это сделали твои любимчики.
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Про амнистию сепаров в минских не забудь.
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хай огласит весь список слуг
думаю, ни один труфальдино из бергамо не будет промахом
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Зю вже репетує невинне обличчя з песикивими очима- я жи ні зналь ! я за правду, я за чесність
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репетує...
у них все життя - репетиція
перед тим як грати на роялі
чим-небудь Ермак хочет принести Зеленскому факты коррупции одного из нардепов СН: сейчас проходит кастинг "лоха" для такого громоотвода, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9211 .
а в нас за їх подачою то маски попродавали то землю продають.
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"У действий Ермака есть даже термин - Argumentum ad hominem. Это опровержения аргумента в результате перехода на личность оппонента, а не через отрицание сути аргумента.
Джерело: https://censor.net.ua/n3187094

Тобто просто намагаються врятувати репутацію і преза і його секретутки виливаннями помиїв на когось іншого.
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Із всього цього має слідувати тільки один висновок: клоуни,як і кухарки,ну ніяк не в змозі керувати державою.Дебіли,патамушта...
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лерос, а может он сам на себя решил, может он покаяться хочет, может он хороший и за Украину а мы ничего не знаем. его ведь зеля другом называет, хотя этот друг последний срёт гаранту в карман. зеля , я бы такого друга на второй день после минска сразу же и уволил... а ты нет, терпишь... или это он твои указивки выполняет? а бабки за посады это не то что мы думаем, а просто наполнение бюджета державы? может это я чего то не догоняю?
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д"єрмак ніколи не стане Д'Артаньяном))
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А не засунуть ли Ермака в мусорку... Так, для профилактики...
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лоха шукають, щоб показати нєлоху, як виглядає лох..
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Странно вообще, что Зеля откровенно даёт всем понять, что он сам ничего не решает, а внешнюю политику в очень взрывоопасном спектре русской агрессии просто отдаёт на откуп какому-то решале-проходимцу-секретарю, который по сути должен только за мебель в ОП отвечать, не более.
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Да!!!!!! Юридически (по Закону) Ермак - это пустое место
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Еффектный видосик про борьбу с коррупцией от Зе будет?
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Ермак даст брифинг о "чести" и достоинстве своей семьи. А своё достоинство он на ЗеДятлов, Конституцию, законы и страну давно положил.
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Да... уж...
Но ведь при Порохе и не такое было...
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у тебя задание в Каждом посте про Потроха написать?
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тикати зебілові в око правду дійсно приємне заняття.
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Тепер справа не просто завалити і зламати шию свому собрату, а саме уважно стежити за тим, хто намагатиметься скористатися їх гризнею
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Откуда взялся этот Лерос и почему он так переймаеться коррупцией, хотя должен заниматься законотворческой деятельностью? Пусть идет в журналисты и расследует что хочет!
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А ти, кто такой, что б указивать Лєросу, чєм єму занімацца?
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Гражданин Украины. Кацап, тут водки нет!
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як же ви, касапські, здатні мавпувати...
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ти волів би про корупцію нічого не знати ?
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хочу знать не от депутата, через которого сливают нужную третьей стороне информацию. Так и с Гонгадзе было. И было признано, что записи Кучмы больше всего на пользу России пошли.
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чучма сам винний, що дав рашці привід тримати його за бубенчики.
таких презів потрібно гнати палицями подалі від посади.
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он занят не своей деятельностью. Он скорее не предатель, а просто решил подзаработать.
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Откуда-откуда... Еще скажи что ты не голосовал за слуг урода.
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Тучи над решалой Юзиком сгустились д'Ермак чтобы спастись уговорит ЗЕ слить другого
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юзика також не тронуть, бо він - в кварталі.
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Юзик не летал в Оман. Он не приносит дохода для ЗЕ.
Другое дело д 'Ермак
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Юрий Швец экс разведчик кгб, сказал Гордону, у вас один из агентов кремля, это ермак.
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Погано, що один в полі не воїн, інші так звані слуги замість того аби підтримати Лероса як таракани сидять під плінтусом.
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Вот уроды! Перенесли свой вонючий квартал на Банковую! Спрашивается, на кой ляд этот голый король перся в Президенты? Ещё чуть-чуть и его могут освистать, как его трепетная душа это перенесет?!!
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