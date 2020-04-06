 Ермак хочет принести Зеленскому факты коррупции одного из нардепов СН: сейчас проходит кастинг "лоха" для такого громоотвода, - "слуга народа" Лерос

Об этом на совей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"У действий Ермака есть даже термин - Argumentum ad hominem. Это опровержения аргумента в результате перехода на личность оппонента, а не через отрицание сути аргумента. По его мнению оказывается, нужно доказать то, что мы видели своими глазами, действительно произошло. После фиаско, у Ермака родился новый план и он такой же циничный, как и его автор. Он хочет принести на стол Президента факты коррупции одного из нардепов Слуги Народа, якобы глава офиса на самом деле не коррупционер, а борец с коррупцией. Расчёт, что Президент похвалит Главу офиса и публично обличит нардепа коррупционера, обрушившись на него с жесткой публичной поркой с призывом посадить", - завил Лерос.

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"Цинизм происходящего в том, что вся коррупция санкционирована именно главой офиса и конечно ему известно кому и где позволили реализовывать ту или иную схему. Позже я предоставлю доказательства организованной коррупции на самом высшем уровне, а пока вдумайтесь в "гениальность" плана. Ермак не собирается отвечать за свои поступки, а подставит своего же человека из системы, чтоб спасти всю систему. Вообщем, сейчас проходит кастинг "лоха" для такого громоотвода. Выбирают коррупционера из парламента, потому что тогда можно делать вид, что это не ответственность ОПУ, а чья-то самодеятельность. Очень сомнительный план, впрочем как и все, что он делает", - добавил Лерос.

"Я, признаюсь, очень рад таким идеям и готов сразу помочь в кастинге! Как насчёт кума Ермака, который обилечивает столицу? Это будет действительно сакральная жертва, а не какой-нибудь "фермер из коломыйского района" или строптивый коррупционный конкурент главы офиса Президента. Коля Тищенко со своим партнером Комарницким потрошат столичный бюджет с невиданной дерзостью. Словите его, например, за то, что он пытается закрыть это уголовное дело по спортивной контрабанде(прикрепил фото ниже). Удачной охоты!" - резюмировал нардеп.

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".





