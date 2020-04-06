 Полиция установила злоумышленника, по вине которого выгорели 5 гектаров лесничества в Чернобыльской зоне

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, в преступлении подозревается 27-летний житель села Раговка. Как пояснил мужчина полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. Ветром огонь распространился дальше, и поджигатель не смог потушить костер.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Продолжается следствие.
Напомним, 4 апреля спасателям поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
5 апреля там снова зафиксировали возгорание. Тушение продолжалось до понедельника. По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.
Лоси при пэтюньке склады жгли.
Ну очень забавный народ!
Этот чувак явно не из тех, которые думают, что наступит дальше после его действия.
Этот чувак из тех, которым хотелось наказать траву, шо она там недостаточно зелёная.
Зато хоть поржем! Хуже не будет!
он за всю жизнь столько денег не видел
fixed
Масліну цьому гондурасу!