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Все про:Киевская область (1926) пожар (3964) Нацполиция (11173) Чернобыль (364) Зона отчуждения (127)

 Полиция установила злоумышленника, по вине которого выгорели 5 гектаров лесничества в Чернобыльской зоне

Сотрудники Иванковского отдела Нацполиции установили личность причастного к поджогу леса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, в преступлении подозревается 27-летний житель села Раговка. Как пояснил мужчина полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. Ветром огонь распространился дальше, и поджигатель не смог потушить костер.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Продолжается следствие.

Напомним, 4 апреля спасателям поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне. ВИДЕО

5 апреля там снова зафиксировали возгорание. Тушение продолжалось до понедельника. По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3187092
 
 
 Топ комментарии
 
Траву поджёг ради забавы, президента клоуна выбрали ради забавы.
Ну очень забавный народ!
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"... он для забавы в трех местах поджег мусор и траву" - усыпить имбецила нах!!!
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Как пояснил мужчина полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. (с)

Зато хоть поржем! Хуже не будет!
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Не, лоси по мелочам не работают.
Лоси при пэтюньке склады жгли.
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так а разве это не петюнька лично ?
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"... он для забавы в трех местах поджег мусор и траву" - усыпить имбецила нах!!!
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Траву поджёг ради забавы, президента клоуна выбрали ради забавы.
Ну очень забавный народ!
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угадай, за кого он голосовал.

Этот чувак явно не из тех, которые думают, что наступит дальше после его действия.

Этот чувак из тех, которым хотелось наказать траву, шо она там недостаточно зелёная.
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Отменяйте карантин, 73% надо утилизировать.
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Штаф за перебування без маски напевно для нього буде більшим ніж за підпал.
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Как пояснил мужчина полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. (с)

Зато хоть поржем! Хуже не будет!
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Надеюсь этого дегенерата заставлял со своего кармана уплатить все материальные расходы, которые были задействованы при тушении. Хотя этот даун заслуживает еще и уголовный срок за нанесению вреда природе.
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у него не то, шо в кармане,

он за всю жизнь столько денег не видел
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У него 300 грн на кармане, 10 л самогона в погребе, три мешка картошки
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У него 300 грн на кармане, 10 бутылок водки "Казак", 20 банок энергетика Нон-Стоп, 40 батонов хлеба, 25 палок колбасы и 30 банок тушёнки в схроне

fixed
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Ну то мо посадити його на 10-ку заради забави? Га?
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Эта забава по всей Украине, такое впечатление, что у крестьян жечь природу весной в генах.
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З якої фракції шелупонь? Підозрюю, що або бандит, або зомбований.
Масліну цьому гондурасу!
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Суку треба посадити за тероризм. В Києві ночами так смерділо горілим, що спати було неможливо
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Теперь пусть попробует в камере костры разводить ради забавы.Если конечно сокамерники не будут против.
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