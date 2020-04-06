 Президент подчеркнул, что если что-то грязное и незаконное будет выяснено о любом из команды, то никакая дружба не спасет, - Потураев о встрече Зеленского с малой фракцией "СН"

Об этом Потураев рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что встреча состоялась по инициативе президента относительно обнародованных видеозаписей нардепом Гео Леросом, где брат председателя Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает назначения на государственные должности.

Потураев подтвердил, что во время встречи Зеленский назвал главу ОП Андрея Ермака своим другом.

"Он сказал, что Андрей (Ермак. - Ред.) является его другом. И это абсолютно нормально, потому что они дружат давно и об этом известно, и никогда не скрывалось", - сказал нардеп.

Он добавил, что сейчас не те времена, чтобы у нас брат отвечал за брата.

"Президент, если что-то грязное и незаконное будет выяснено о любом из членов команды, то никакая дружба, он это подчеркнул, не будет иметь значения", - сказал Потураев.

В то же время он опроверг информацию о том, что Зеленский назвал нардепа Гео Лероса "аферистом".

"Это для нас для всех болезненная и очень такая неприятная история", - сказал нардеп.

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29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".