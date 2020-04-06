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 Президент подчеркнул, что если что-то грязное и незаконное будет выяснено о любом из команды, то никакая дружба не спасет, - Потураев о встрече Зеленского с малой фракцией "СН"

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал, что во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с малой фракцией "Слуги народа", которая состоялась 2 апреля, глава государства подчеркнул, что ни одна дружба не будет иметь значения, если будет обнаружена незаконная деятельность любого из членов команды.

Об этом Потураев рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что встреча состоялась по инициативе президента относительно обнародованных видеозаписей нардепом Гео Леросом, где брат председателя Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает назначения на государственные должности.

Потураев подтвердил, что во время встречи Зеленский назвал главу ОП Андрея Ермака своим другом.

"Он сказал, что Андрей (Ермак. - Ред.) является его другом. И это абсолютно нормально, потому что они дружат давно и об этом известно, и никогда не скрывалось", - сказал нардеп.

Он добавил, что сейчас не те времена, чтобы у нас брат отвечал за брата.

"Президент, если что-то грязное и незаконное будет выяснено о любом из членов команды, то никакая дружба, он это подчеркнул, не будет иметь значения", - сказал Потураев.

В то же время он опроверг информацию о том, что Зеленский назвал нардепа Гео Лероса "аферистом".

"Это для нас для всех болезненная и очень такая неприятная история", - сказал нардеп.

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29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3187090
 
 
 Топ комментарии
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Той хто носить масочку, буде їсти пасочку,
А кацап, кулычь цап...

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Так это для него привычное дело. Чувак двадцать лет больших пацанов облизывает. Ещё при Кучме стартанул.
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когда???? юзик за взятки в Кривом Рогу , дермак за сдачу страны, его брат за взятки.
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друзья членов команды, традиционно вне подозрений ))
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Порохобот, а как Мертвечуку удалось пропихнуть своего человека на должность главы Петиной АП ?
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А этому до сих пор Петя в штаны кладёт!))
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А, може, це Петя пропихнув Медведчуку?
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Действительно... и, вроде, взрослый мужчина, обогащен житейским опытом... опять таки, очки носит... и он называет шутейку в президентском сюртуке "президентом"... это ж настолько унизительно... это ж насколько надо иметь неуважение к себе и окружающим... не, вовказеленский - президент... тьфупля ...дожили...
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Тут строго по Станиславскому.... - Не Верю!!!
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Ага, щас начнут зеленые сопли на кулак наматывать.
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те деньги в обмен на должность - норма для клована? а что же тогда грязное для гидранта?
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так в чем вопросы?

Вова, действуй по друзьям!
а шо не так ?

грязное бельишко не позволяет ? Президент подчеркнул, что если что-то грязное и незаконное будет выяснено о любом из членов команды, то никакая дружба не будет иметь значения, - Потураев о встрече Зеленского с малой фракцией "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7301
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Нас опять держат за идиотов.
Или может кто то верит что старший брат не будет отмазывать младшего.
Есть такие?
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А Ермак не "член команды" - у них с Зе-Ослом Большая Светлая ЛЮБОФЬ!
По этому - "не считается!"

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Чому Єрмака не вілсторонено від посади, на час слідства???
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Чи підпадає поїздка в Оман (з Оману) за кошти іноземців в оце "грязное и незаконное"?
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сказали же все законно . туда ехал на деньги жены . обратно у шейхов занял . Вовка не коррупционер . он альфонс и нищеброд
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А что еще нужно такое сделать не ординарное , - в Суп гавна наложить , - Так сьедят и не Заметят.
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о какой принципиальный у нас Вовка . правда видео с бранцем Ермака не заметил . ну то таке Президент підкреслив, що якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба не матиме значення, - Потураєв про зустріч Зеленського з малою фракцією "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7823
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узбагойтесь!
это в сценарии так написано... он даже не понял что сказал..
ему сказали - сдвинь брови ! ... он и.... сдвинул ))))
Президент підкреслив, що якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба не матиме значення, - Потураєв про зустріч Зеленського з малою фракцією "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6320

....
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То есть, Гладковским руководил лично ПАП, и гешефт складывал в свой карман, а ЗЕсвинарчук не уиноват, это его брат редиска. Вот когда бы он, тогда бы бубачко его б не пощадил. Так, ЗЕприматы???
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Корупціонера за грати,гнати з державної служби.Цих що його виправдовують,покривають,замовчують також під арешт.Досить знущатися з українців.Геть!
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Богдан рейдорнув якесь підприємство, віддав гроші Зю на виборчу кемпейн..
І ЩО ?
Воно відмовилоссь ?
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Лицемір вищої гільдії...
Влада та гроші погано на усіх впливають, але коли до неї добирається бидло...
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Просто поверьте!
Все будет, как в тот раз с депутатом-насильником.
Если там шо-то такое есть, сказал тогда бубочка, я его заставлю сложить мандат.
Заставил?
Ну, так просто верьте!
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Потураев похоже самый тупой из всех народных кандидатов - он еще верить обещаниям Зеленского! Или же одна из самых прожженных политических проституток!
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Та ви всі, 73/43%зебіли - політичні курви
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"Единожды солгавший,кто тебе поверит?"... (с)
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Год назад, до выборов Нелох утверждал, что назначение друзей - это плохо.Что изменилось?
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Дружба не спасет никого, кроме Ермака (список дополняется).
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Они что издеваются, нахрена молоть такой бред после истории с Ермаком?!
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ну не все ж вдумываются (и думают) иные только смотрят как он шевелит губами и фсё...
они ж досмотрели галабародька...а там все правильно... им нравиться.. думать - не их дело! ))
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если что-то грязное и незаконное будет выяснено о любом из команды, то никакая дружба не спасет...

А вот будет выяснено или спущено на тормозах - это как раз зависит от дружбы...
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Может начать с главы таможни и налоговой службы ... плюс вернуть Уманского на место министра финансов,.... тогда поговорим.

А так.... пока это всё слова.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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бла-бла-бла ...бла-бла-бла...бла-бла-бла ...сцарь добрый
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Очередной друг Зе , готовься на посаду
Президент підкреслив, що якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба не матиме значення, - Потураєв про зустріч Зеленського з малою фракцією "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4707

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Державний переворот, якого ми не помітили.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.

Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
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Так как ведёт себя Зеленский по отношению к народу,то это не допустимо для президента. Наш народ промолчит и даже не заметит, ему не привыкать. Он за 100 лет давно адаптировался и ему какая разница.Он ведь начальник,ему всё можно. Главное ему чтобы мог переварить что бросят с его стола и был кал. Все слуги народа лукавые и их лидер для них большой авторитет потому,что он более яркий у вас и естественно служит для вас примером.Пусть разбираются в офисе,пусть проходит следствие,а вы ждите справедливого пересказа от президента.Этот вопрос всех ветвей власти.Но политическую очевидную коррупцию вы в упор не увидите,вы все одного поля ягода.
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