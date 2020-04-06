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 Политика Украины
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Все про:омбудсмен (445) Верещук (62)

 Офис Омбудсмена нужно менять, - нардеп "Слуги народа" Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук убеждена, что руководство офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, нужно менять.

Об этом говорится в публикации "Карточный домик: Как Офис Омбудсмена превратился в инструмент в политических играх", передают Українські Новини.

Верещук неоднократно критиковала работу Офиса омбудсмена.

"Я не имею каких-то негативных эмоций к руководителю Офиса Омбудсмена (Денисовой) как к человеку, а относительно профессиональности, то нужно обращать внимание и улучшать ситуацию с доступом к правам человека через Омбудсмена. Мы за нее не голосовали, это человек, который работает с бывшей каденции (Рады) и я считаю, что к этому нужно возвращаться", - считает Верещук.

По ее словам, следующим Омбудсменом должен быть не обязательно политик, но авторитет в сфере прав человека.

Депутат подчеркивает, что нужно менять не только саму Денисову, но и тех людей, которых она привела.

"Это коллектив людей, который подобрала именно она и делают оценку не ей лично, а целому институту власти – Уполномоченной по правам человека. Новый человек должен обновить те кадры, которые сейчас есть там", - подчеркнула парламентарий.

Как сообщали Українські Новини, Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с фигуранткой нескольких уголовных дел.

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

НАБУ открыло три дела в отношении омбудсмена Денисовой.

Источник: https://censor.net.ua/n3187083
 
 
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Можно просто закрыть, разницы никто не заметит.
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Совсем зебилы охренели! Менять порошенковскую рыговку Лутковскую вздумали! Рыгореванш однозначно
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Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось, только бы не вешалось.
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а попробовать переставить в нём кровати не пытались?
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мозги тебе нужно поменять. у зе-идиотов страсть что-нибудь поменять. неважно что на что, лишь бы по-своему. и похеру, что станет хуже - их интеллекта не хватает посмотреть на 1 шаг вперед своего носа
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Да вас, слуг, всех надо менять. и с тебя, черноротая, надо начинать. Нафига мне слуги которые у меня ВОРУЮТ и пытаются меня, хозяина, вместе с моей землёй продать стрёмному соседу?
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Ничего они не пытаются. Продали уже, поздно пить боржоми.
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Паспорт показуйте мєнтам з відстані не меншої ніж 1.5 м. В руки не давайте! До себе - не підпускайте ближче ніж на 1,5 м...І то, якщо вони будуть в масках...
- Все це правомірне - у відповідності з умовами карантину... А вони мають бути однаковими для всіх!
Бо хто дасть гарантію, що він пів-годтини, годину тому, не брав у руки паспорт інфікованого коронавірусом, коли складав черговий протокол, про порушенняч умов карантину? Аваков, чи ЗЕ ?
Між іншим - це ще раз показує недолугість влади і некомплексність навіть бачення проблем.., а не те, що їх вирішення...
Своїми неоковирними кроками створюють нові проблеми... Як тепер мєнту перевірити документи , наприклад в шофера, а багаж?? Навіть, якщо він ворог, чи злочинець...? Біноклем, чи телескопом?
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просто Денис Ермак кому-то продал должность Омбудсмена, и под это дело, начался шумок, типа, "поменяем станет луТше"..
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голодные клоуны-"слуги" усиленно вынюхивают, где еще осталось, чем поживиться...
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После зашквара Верещук с гамасэком Гончаренко, тебя саму нужно менять.
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значит Ермак уже кому то загнал это кресло....
придется менять...
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Что не День , то Умора, - А почему от Динисовой нет Юмора , - Пора менять на Сивоху , он пока уж и Без Работы , необходимо Трудоустроить.
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а офіс найвеличнішого не треба ще міняти?
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ви уточніть якого "народа" ...бо наскільки відомо українці проти продажу ЗЕМЛІ ...то якому уроду ви служите слуги ?
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