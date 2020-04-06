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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Ермак Андрей (235) Чернев (23) Лерос Гео (84) Ермак Денис (50)

 За публикацией "пленок Лероса" могут стоять те, кто пытается таким образом давить на президента, - "слуга народа" Чернев

Если есть подозрение в коррупции - ему должны дать оценку правоохранительные органы. Будет доказан факт - виновные, независимо от должностей, должны нести ответственность.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью Цензор.НЕТ, комментируя публикацию так называемых "пленок Лероса".

По его словам, тех данных, которые есть, достаточно, чтобы возникли подозрения в коррупции. Будет ли достаточно, чтобы доказать сам факт коррупции - покажет следствие.

"Я готов реагировать на факты. Если есть подозрение в коррупции – ему должны дать оценку правоохранительные органы. Будет доказан факт - виновные, независимо от должностей, должны нести ответственность. Если это глава Офиса Президента - значит, это глава Офиса Президента", - подчеркнул Чернев.

Чернев отметил, что у него есть основания полагать, что за публикацией пленок стоят те, кто пытается таким образом давить на президента и решить свои вопросы.

Читайте также: Зеленский на встрече по "пленкам Лероса" сказал, что кто виноват в этой ситуации - того пусть и сажают, - "слуга народа" Корниенко

"Я политически не хочу участвовать в разборках этих двух сторон. Моя позиция - чисто правовая. Если есть факты коррупции, они должны быть расследованы, а виновные наказаны. Если есть разоблачитель коррупции Лерос, то в отношении него не должно быть никаких политических преследований. И что касается правового аспекта этого дела, я готов в этом участвовать - не дать замолчать, фальсифицировать, закрыть и так далее", - рассказал нардеп.

Чернев отметил, что чисто политически у него возникает очень много вопросов: "Откуда появились эти пленки? Почему они появились за день до голосования за закон про банки? Кто управляет телеграм-каналом, на котором часть этих пленок публикуется параллельно? И еще масса других".

Комментируя то, что Леросом сразу же занялись СБУ, ГПУ и ГБР, нардеп сказал: "Я считаю действия силовиков, мягко говоря, неразумными. Потому что даже если смотреть с их стороны и пытаться выяснить происхождение пленок, то Гео является лишь разоблачителем, а им нужны заказчики и исполнители, и ими они должны заниматься".

Читайте полный текст интервью с Егором Черневым здесь.

Также читайте: Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3187082
 
 
 Топ комментарии
 
Ой, тільки не треба розповідати про благородство президента.
Він вже і так порушив всі закони. В країні безлад. Повно сепарюг, а воно сидить.
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О..еть! - кричали пьяные пионеры. Оказывается пленки это давление на президента!?
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До окончательного краха Зеленского остались считанные дни и Зеленский, похоже, не понимает, что если в ближайшие несколько дней он не уволит Ермака, то вскоре он просто утонет в коррупционных скандалах, которые захлестнут страну.
Бюрократия уже ничего не боится и будет косить бабло, пока оно косится. И сделать Зеленский уже ничего не сможет, бюрократия просто разорвёт страну. Ситуация для Зеленского уже настолько серьёзна, что коалиция олигархов, которая поставит себе целью его досрочный уход, видимо, будет сформирована в ближайшие недели.(с)
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ну так пленки есть, от ник ермак младший не отказывается, значит -отодвинуть братиков от карыта
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Ой, тільки не треба розповідати про благородство президента.
Він вже і так порушив всі закони. В країні безлад. Повно сепарюг, а воно сидить.
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Что тут непонятно, Ермака брата убил Порошенко на донбасе. Об этом сам Ермак говорил, так что правда 100%

Очевидно, что это клон, которого подбросили Ермаку Порошенко, что бы дискредитировать Владимира Первого!
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дебылы пейсатые и что и кто давил на предать Украину в Омане!? правильно ЕРМАК так что Вован с йцами в тисках у Ермака и Путина.....и каков выход должны уйти ОБА! как уйти второй вопрос......
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Алярм!!! бубочку обижают, корыто пытаются у его "честности" синьора карантина отнять!!!! Не забудем , не простисм! За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4354
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И что это факт встреч не отменяет если виноват то за мошенничество должны посадить
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За публикацией "пленок Лероса" могут стоять те, кто пытается таким образом давить на президента, - "слуга народа"

Если Зеля тут не причём, как эти плёнки могут на него давить? Наоборот, возможность понтануться и посадить реально виноватого. Та он Лероса благодарить должен.
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не удивлюсь, если это будут те же, которые давили сивуху на лавочке. пока не выдавили.
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О..еть! - кричали пьяные пионеры. Оказывается пленки это давление на президента!?
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А чому б і ні?
Вже ж пішла хвиля: «Зєлєнскій нє лучше Порошенка. Нє капітуліровал пєрєд россієй. Русскій язьік, не сдєлал государствєнним...»
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А зеленский лучше Порошенко?

Не званный гость хуже татарина.
Татары обиделись
Пословицу изменили
Не званный гость лучше татарина...
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В Україні, поки що були два дійсно українські Президенти, Ющенко і Порошенко.
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Гы....гы...юлят зеленые....Там или коррупция (брал деньги и давал должности) либо мошеничество (обещал дать должности и брал за это деньги)
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Хроника одного Президента ...

06.04.2020 г.

12-00 Зеленского нет на рабочем месте.

Понимая, что заговоривший Уманский таки прав, Зеленский через СМИ уже начинает кампанию отрицания своего участия в увольнению Уманского. Все сливается на Шмыгаля. Это совершенно не так. Уманский приглашенный Зеленским сделал все как хотел Зеленский и написал концепцию которую и будут принимать на заседании ВР. Но он по незнанию, зацепил один из основных источников денег для нужд Зеленского на сегодняшний момент - откаты налоговой , где все решает Верланов и таможни, где Нефедова давно отодвинули и решают другие. Предположение, что Шмыгаль без ведома Зеленского уволил приглашенного Зеленским - просто смешно. Зеленский просто запаниковал и поспешил. И стало еще хуже - теперь на очереди Верланов, Нефедов и Шмыгаль.

В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.

05..05.2020 г.

Баканов встретился с Зеленским. Притащил кучу убойных материалов о дикой коррупции и схемах в налоговой и таможенной службе. Собственно это то, что частично огласил его партнер Уманский. Цифры там плавают чудовищные. Так как это не сфера СБУ, Баканов предложил передать это в ГБР.

Вчера с Зеленским общался Корниенко. (зам.главы фракции СН, реально, глава фракции). Обсуждалась перспектива принятия банковского закона. Главной проблемой этого Корниенко видит не тысячи поправок к закону, а отсутствие кворума. Реально явка "СН" может составить 190-200 человек.

04..04.2020 г.

Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.

Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба.
По состоянию утро из 1096 заболевших 268 прибыли в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии, 511 - имели контакты с прибывшими в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии в зонах ближнего контакта (т.е. знакомые, друзья, родственники). Вывод очень прост - власть опоздала с закрытием границы и принимала из зон эпидемии без необходимых противоэпидемических мероприятий в соответствии с Законом Украины " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Второе - это чистая статья УК при очередной смене власти.

Зеленский таки отправил медиков в Италию. Правда делегация странная, из 20 большая часть из МВД.

03.04.2020 г.

За неделю в Украине уволилось 416 врачей и медицинских сестер. перепуганный Ляшко полетел по регионам смотреть ситуацию Увидим хватит ли у него смелости доложить этот ужас наверх.

Говорит сейчас о какой то определенной динамике заболевания COVID-19 в Украине невозможно. Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. Что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся. Наличие достаточно большой группы больных с мозговой симптоматикой, показывает, что перенесли болезнь достаточно давно и эти симптомы - это вторичное поражение.

На встрече Зеленского с заместителями главы фракции в парламенте (смотрящие) была раскрыта основная схема давления на парламент для принятия изменений в бюджет. "Если не будут приняты изменения в бюджет - не будет выплат индексации пенсий".

Очень тревожный звонок для Зеленского неожиданно прозвучал со стороны Всемирного банка, который призвал принять дополнительные законодательные акты для регуляции земельного законодательства. Обычно это вежливая форма отказа от выдачи денег.
Рядом с одним коррупционным скандалом с "пленками Лероса" разрастается скандал с заявлениями Уманского о коррупционных действиях налоговой службы и причастности к этому непосредственно главы правительства, подавшего представление на увольнение Уманского после его попытки сменить главу налоговой службы. Власть явно скандал недооценивает, но по уровню возможных последствий он значительно превосходит "ермаковский".
Ермак определился с основной схемой поведения при рассмотрении вопроса об информации Лероса. ГБР в быстром темпе проводит "расследование" , брат отделывается минимальными потерями, сам Ермак выводится из-под удара. Но все резко осложнилось после очередного слива информации Леросом о назначениях в "Энергоатоме". Там вопрос доведен до прямого участия самого Ермака.
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каким образом? ближайшее окружение Президента в открытую торгуют должностями (Брательк сам это признал - я говорит свободный человек)... и это уже давление?
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ага... так и раздавить малыша могут За публикацией "пленок Лероса" могут стоять те, кто пытается таким образом давить на президента, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 8627
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Вскрыть коррупцию в окружении Президента - это давление на Президента?
А когда со Свинарчуками за Порошенко бегали (и ничего не подтвердилось в итоге) - это что было? Это было норм?
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Хіба на дурака треба Давити? Зеленський і так дурак...)))

За публикацией "пленок Лероса" могут стоять те, кто пытается таким образом давить на президента, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 5256
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фсё равно, патрашенка крававый винуватый, а не мы, блюдки тупыыыыы!... хнык, хнык! За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4492
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аааа так то не брат Ермака . то те кто " пытаются давить на президента " теперь все понятно . а снято как ? на студии Довженко в главной роли Остап Ступка За публикацией "пленок Лероса" могут стоять те, кто пытается таким образом давить на президента, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9079
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Т. ё. народ Украины. Напомните, чей слуга нынешний президент?
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Хай не покриває і не стає таким чином спільником корупціонерів і злочинців.Що там по заяві Уманського,чому звільнили його а не злочинців?Де 10щомісячних мільярдів?Не потрібно на нього давити чи копати,за це його треба арештовувати.Нахєра цей грабіж потрібен ще 4 роки.
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Если Бы не продавали Должностя , - То не появились Бы Пленки. Разве не понятно . И нет Оправдания не к Месту Оно.
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Не голосовал за ЗЕ, но как не приятно читать Ксению бл....... дь, а права она.
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Беспредельщики коррупционеров беспокоят, на Зелю давят
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На президента надо давить обязательно , если он делает что-то против Украины ...
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До окончательного краха Зеленского остались считанные дни и Зеленский, похоже, не понимает, что если в ближайшие несколько дней он не уволит Ермака, то вскоре он просто утонет в коррупционных скандалах, которые захлестнут страну.
Бюрократия уже ничего не боится и будет косить бабло, пока оно косится. И сделать Зеленский уже ничего не сможет, бюрократия просто разорвёт страну. Ситуация для Зеленского уже настолько серьёзна, что коалиция олигархов, которая поставит себе целью его досрочный уход, видимо, будет сформирована в ближайшие недели.(с)
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КТО БЫ ЗА ЭТИМ НЕ СТОЯЛ, это факт коррупции и ЗЕ обязан РЕАГИРОВАТЬ... ИЛИ ОН СТАНДАРТНО УМЕЕТ ЛИШЬ ВРАТЬ?
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Янукович и его сын Саша вместе с беркутней, которая расстреливала Майдан точно так же думали! Сказал депутату шо он за сауну и девочек не заплатил - разглашение государственной тайны и покушение на честь и достоинство, которых кстати нет и не было, государственных деятелей...
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чернов, ты прямо капитан очевидность! ты бы еще написал что вода мокрая.... только туземцы с острова Каледония наверное не знают что в Украине посады за бабки покупают да и то я в этом сомневаюсь, наверное уже знают! кто там на кого давит??? если бы зельц хотел он бы давно от этого коррумпированного баласта типа ермака избавился, но он не хочет! а это значит, что либо его это устраивает, либо он сам.... (боюсь даже подумать на "честного и справедливого хорошего мальчика, который хочет чтобы всем было хорошо" (его мама Римма так и говорила)) в схеме. а как обещал бороться с коррупцией какие посадки мриялысь!!!!! так чем ты в этом плане лучше пороха а зеля?
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Яких же дебілів ви привели до влади,ідіоти,хай Бог милує...
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Пішла у хід рулетка: погані хлопці проти хороших і ніхто не знає кто є ким насправді. Маладцы, шо скажеш
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А при чем тут президент. Замешан даже не Ермак. а его брат.. Ну брата значит под белы руки и на нары ( срок по закону..ну лет на 7 наверное ," накалядувал") Ермак тот что при боссе, попробует вмешаться пойдет за братом. Все.
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Ти дурепа з Росії чи просто дурепа?! Якого милого будуть когось назначати на посади?!
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Тобто, казки про Свинарчука теж були всього лиш способом давити на попередника?
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Коллега вора заявляет , что вор не виноват в краже ,а виноват оказывается свидетель . У слуг урода отсутствует совесть , ум и причинно следственные связи . Эти скоты считают народ дебилами .
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Коллега вора заявляет , что вор не виноват в краже ,а виноват оказывается свидетель

Аха-ха! Мир театр!...
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Явно по мнению "слуг" и главного"слуги" проблема не в торговле должностями (для них похоже это вполне номально), а в том, что это вынесли на люди. Так сказать, вынесли сор из избы. Самое главное преступление в этой истории.
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"Патриотическое крыло "Слуги народа" в исполнении Чернева звучит как "вкусный сорт говна". За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7945
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Жаба и гадюка. Даже комментировать это гадко.
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Но приходится комментировать, т.к. это стандартный ФСБ-шный развод лохов с 2-х рук. За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 1754
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Да людям насрать, кто стоит за этими пленками, почему Ермак и его брательник еще не арестованы?!
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Нелох хочет непленок, а какиевашидоказательства?
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Эти дебилы так и не поняли, что лело не в том, кто слил пленки и зачем..... а главное то, что на пленках!!!!! Коррупция в вышем эшелоне власти!!!!!! И защита Зеленским Ермака!!!!! Выводы сделаны)))))
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Та не - это вы не поняли что вас за лохов держат...
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"Слуга народу" Єгор Чернєв: "Закликаю ваших читачів повідомляти мені у фейсбуці імена держслужбовців на явно антиукраїнських або проросійських позиціях. Будемо жорстко реагувати.

"За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента"
За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5326
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та мені відверто пофіг, хто за цим стоїть, дрисняві
ви з самим фактом корупції в ОП щось робити збираєтесь?
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Как бы вы теперь не оправдывались ЗАЛЁТ ЗАШЁЛ по полной!!!!
За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3294
За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7510
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"... те, кто пытается .. давить на президента" - люди, так это как минимум все адекватные граждане Украины!
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Що означає «давити»? Шантажувати? Як можна шантажувати безвинного?
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давить на президента.-А давить на президента дозволено только Путину и Коломойскому./Если есть подозрение в коррупции - ему должны дать оценку правоохранительные органы. - Очередной слуга народа Коломойского удивляет свежестью и глубиной мысли.
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І після цього ми дивуємося, тому, що вони довели державу до дефолту, розпродали засоби захисту, під час пандемії, і т.д., і т.п., та не бачать в цьому злочину. Не було б корупціїної схеми єрмака, то хто і чим міг би тиснути на бубочку? Головне- факт корупції його секретута. Шо вони всі курять? Чи вони ідіоти, з викревлиним всітосприйняттям, чи грають роль ідіотів
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"...А тьі нє воруй..." (с). І плівок не буде. І тиснути не зможуть.
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Любая огласка коррупции в верхах есть давление на президента - или он с ними или нет. И избиратель требует озвучить и действовать, а не отбрехиваться.
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Идиот. Если бы хотели давить на эрмэка, то давили бы по тихому, а не на всю страну. Какой сенс давить на жертву, если ты его слил на всю страну?
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Это все "порохоботы" виноваты. Это они зеленского подсунули ахахахаха
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Особисто я повірив. Щоб тиснути підговорили двох братів Єрмаків торгувати посадами і видавати тайни держави? Хлопчики, це корупція самого високого рівня. Можливо зараз ви це пропустите повз вуха, але влади змінюються і від відповідальності не втекти.
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Я вот что-то не могу понять , факт коррупции был ?
Был !!!
Так какого рожна рассказывать про давление , если вы сами его подставляете .
Коррупционеры должны понести ответственность ? Должны !
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