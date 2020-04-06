 За публикацией "пленок Лероса" могут стоять те, кто пытается таким образом давить на президента, - "слуга народа" Чернев

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью Цензор.НЕТ, комментируя публикацию так называемых "пленок Лероса".

По его словам, тех данных, которые есть, достаточно, чтобы возникли подозрения в коррупции. Будет ли достаточно, чтобы доказать сам факт коррупции - покажет следствие.

"Я готов реагировать на факты. Если есть подозрение в коррупции – ему должны дать оценку правоохранительные органы. Будет доказан факт - виновные, независимо от должностей, должны нести ответственность. Если это глава Офиса Президента - значит, это глава Офиса Президента", - подчеркнул Чернев.

Чернев отметил, что у него есть основания полагать, что за публикацией пленок стоят те, кто пытается таким образом давить на президента и решить свои вопросы.

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"Я политически не хочу участвовать в разборках этих двух сторон. Моя позиция - чисто правовая. Если есть факты коррупции, они должны быть расследованы, а виновные наказаны. Если есть разоблачитель коррупции Лерос, то в отношении него не должно быть никаких политических преследований. И что касается правового аспекта этого дела, я готов в этом участвовать - не дать замолчать, фальсифицировать, закрыть и так далее", - рассказал нардеп.

Чернев отметил, что чисто политически у него возникает очень много вопросов: "Откуда появились эти пленки? Почему они появились за день до голосования за закон про банки? Кто управляет телеграм-каналом, на котором часть этих пленок публикуется параллельно? И еще масса других".

Комментируя то, что Леросом сразу же занялись СБУ, ГПУ и ГБР, нардеп сказал: "Я считаю действия силовиков, мягко говоря, неразумными. Потому что даже если смотреть с их стороны и пытаться выяснить происхождение пленок, то Гео является лишь разоблачителем, а им нужны заказчики и исполнители, и ими они должны заниматься".

Читайте полный текст интервью с Егором Черневым здесь.

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29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".