 Филатов опроверг фейковый пост об отстреле собак в Днепре

С сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине ужесточили карантин. Теперь гражданам запрещено, в частности, посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Людей, которых застанут за нарушением этого правила, ждет штраф. Исключением является выгул собак непродолжительное время из расчета – 1 человек на 1 собаку, пишет dnepr.info, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 6 апреля, в соцсетях начали распространять якобы пост Бориса Филатова, в котором городской глава угрожает отстреливать незарегистрированных в КП "Зооконтроль" животных, которых выгуливают жители Днепра. Мэр якобы распорядился выкопать 1 000 могил для захоронения "незаконных" животных.
Обращаем ваше внимание на то,что этот пост — фейк. Данную информацию опроверг сам Борис Филатов. Он отметил, что ждет извинений от депутатов из "Слуги народа".
"Я передаю личный привет нариковским прихвостням и подручным Бородатой Бабушки. Не стоит в эпидемию разгонять фейки. И, да, как бы вы ни плевались ядом и что бы ни делали, вам придется жить с Филатовым-мэром, ещё очень долго. Как минимум пару каденций. И неизвестно, кто кого переживет", — написал Филатов.
Кроме того, мэр Днепра призвал горожан выкладывать в соцсетях фото с питомцами и хештегом #мои_любимцы.
"Делайте селфи с вашими собаками, как вы гуляете на улице с ними и знайте, что каждый ваш питомец — мне как родной! Мы ни одного днепровского четвероногого друга не дадим в обиду! Никаким олигархам, никаким фейкометам мы не оставим и шанса использовать наших домашних животных в политических играх, тем более в такое сложное время. Те, кто знает меня и живет в Днепре, отлично знает, как я отношусь к домашним животным. Я очень люблю их, гораздо больше, чем многих нехороших людей, которые в очередной раз сегодня показали, что у них нет никакой морали в принципе", — сказал Филатов.
Действительно! Чем за коммуналку платить или по улице как прогуливаться!...
Филатову - респект! Не боится власть имущих.
ну как перестать ржать....
Филатов писал - не писал...., но стиль его .....
Мне понравилось... - особенно про вездесрущих собак..!!!
и про 1000 ям классно...!!
На своей странице в социальной сети Фейсбук Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о каждом из своих питомцев и поделился размышлениями о том, что это не мы выбираем питомцев, а они выбирают нас.
«Жучка. На самом деле, она не собака, а кошка. Почему ее так назвали - неведомо. Жучка приползла к нам домой зимой при смерти. Она реально умирала от голода. Она до сих пор так и не поправилась и всё также похожа на гоночный велосипед, хотя иногда уже даже не жрет рыбу», - рассказал мэр. Городской голова поведал о том, что эта кошка отличается особым характером и внешним видом. Она умеет скользить в ночи и совершенно не разрешает себя гладить. Жучка, по словам Бориса Филатова, чтит особый ритуал: каждое утро она приносит мышь к порогу дома.
«Рыжий-2. В отличие от Жучки - абсолютно позитивный персонаж. Каждую зиму он разжирается до размеров школьного глобуса, а весной, когда уходит по бабам, возвращается в свое первоначальное состояние обычного помойного кота», - поделился Борис Филатов. Мэр пояснил, что этот рыжий кот появился в их семье случайно - приблудился к участку. Что касается необычной клички, городской голова дал вполне логичное объяснение: ранее на их участке жил Рыжий кот, который погиб. Практически сразу его место занял Рыжий-2.
Необычной кличкой может похвастаться собака, которая отзывается на «Кабысдох. Оказалось, что этот друг появился в семье Бориса Филатова спонтанно: «Она лежала под забором с таким лицом (извините, мордой ), которую могут делать только собаки. Морда говорила: «Я вся в вашей воле, пожалуйста, не прогоняйте меня». И Кабысдох осталась жить с нами. Тем более, что ее предшественник Олень, он же Паша (бродячий пес, названный так в честь командира спецназа) преждевременно покинул нас.. От Кабысдох нет ни вреда, ни пользы».
«Казалось бы, невозможно найти счастье на обочине дороги в селе Орловщина, Новомосковского района, Днепропетровской области. Но это случилось», - так Борис Филатов описал вайт-терьера Бойчика. Судя по тому, как мэр описывает Бойчика, легко предположить, что именно этот пушистик занимает особое место в его сердце. Этого пса пришлось долго приводить в порядок и лечить от болезней. Четвероногий оказался благодарным и одарил своего хозяина искренней и преданной любовью.