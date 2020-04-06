EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, За рубежом
  5810  65
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (2999) карантин (2433) Лукашенко (1789) смерть (6608) COVID-19 (3218) коронавирус (1825)

 "Не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", - сын умершей с COVID-19 в Беларуси написал заявление на Лукашенко

В Полоцкий райотдел внутренних дел Витебской области Беларуси подано заявление с просьбой открыть уголовное дело на президента страны Александра Лукашенко.

По данным издания "Белсат", его подал Александр Матвеев, мать которого умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление в милиции приняли и зарегистрировали под номером 547039. В документе говорится: "Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна".

Мужчина живет во Франции и приехать к матери не смог. 68-летняя полочанка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинике несколько недель. По словам сына, диагноз ей меняли три раза, а о наличии коронавируса сообщили только в справке от морга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим

Не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, - сын умершей с COVID-19 в Беларуси написал заявление на Лукашенко 01

"Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей", - рассказал Александр Матвеев журналистам.

"5 апреля Министерство здравоохранения сообщало о смерти 8 человек от коронавируса. По известной СМИ информации среди умерших от COVID-19 не было Лидии Матвеевой. Утром 6 апреля официальная статистика предоставила данные о 13 умерших от коронавирусной инфекции в Беларуси. Имен Минздрав не озвучивает", - говорится в публикации.

Также читайте: 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли

Источник: https://censor.net.ua/n3187075
 
   
 Топ комментарии
 
Когда хочется взять штаф 17000 грн, но не хочется лезть в воду.
"Не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", - сын умершей с COVID-19 в Беларуси написал заявление на Лукашенко - Цензор.НЕТ 6162
 показать весь комментарий
 
Малайчына хлопец! Брава! Так трымаць!
 показать весь комментарий
 
А что тогда про нашего Зелю говорить?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда хочется взять штаф 17000 грн, но не хочется лезть в воду.
"Не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", - сын умершей с COVID-19 в Беларуси написал заявление на Лукашенко - Цензор.НЕТ 6162
 показать весь комментарий
 
 
Нарушил карантин: француз заблудился в Пиренеях, когда пошел в Испанию за сигаретами.

"Молодой человек, который выехал из Перпиньяна на машине, был возвращен обратно на контрольно-пропускном пункте между Францией и Испанией, когда он хотел отправиться в Жонкьер. Затем он решил пойти по пешеходной тропе, надеясь пересечь границу по горе", - рассказали жандармы.
Чтобы его спасти, властям пришлось мобилизовать вертолет гражданской безопасности.

Мужчину нашли "истощенным, дрожащим от холода и потерянного на высотах Пертуса ", села недалеко от границы с Испанией.
Теперь ему придется заплатить штраф в 135 евро за нарушение условий карантина.
135 евро это 5% от среднемесячной зарплаты во Франции.
Значит, по аналогии, у нас должен быть штраф на уровне 500 грн. за нарушение карантина, не более
 показать весь комментарий
 
 
Штрафи і в бюджет не йдуть, вони йдуть на утримання суддів.
 показать весь комментарий
 
В мутній зеленій воді все біжить "огородамі..., огородамі... і к мамє-бєнє"
 показать весь комментарий
 
ого!!!. вот это круто!!!..
как теперь этот старый колорадский жук с плешью будет выкручиваться?.. пацан то написал чистую правду..
 показать весь комментарий
 
 
Естественно - плохой сын: Бросил свою мать.. плохой сын... она бульбу только ела...
 показать весь комментарий
 
эээээээ, тот беларуцкий майор, шо снизу подробностями эпидемии у мну интересовался, тут от есчо один несознательный на бацьку бульбу котит ))) есть новое задание для подчинённых ))
 показать весь комментарий
 
Неужель кто-то посмел перечить бацьке, который заявил, что никакой болезни нет... просто массовый психоз. наше быдло тоже забило на карантин...причем по всей стране. у мальчиков дубинки уже ломаются? народ совсем страх потерял
 показать весь комментарий
 
 
у бацьки длинный трактор! дотянется ))
 показать весь комментарий
 
 
Олег Березюк

18 ч. ·

Сьогодні прочитав багато коментарів у Фейсбук щодо оцінки рішень і дій вищих посадових осіб у нинішній ситуації.

Наші керманичі кожен день видають чергову порцію «шедеврів юриспруденції», і люди уже заплутались, не знають, як на них реагувати.
Вважаю, що більше немає сенсу їх публічно коментувати, а тому хочу дати декілька юридичних порад людям, які хочуть самостійно розібратись у нинішній ситуації і визначатись, як на неї реагувати.
Перше. Основний закон в Україні -це Конституція.
У ст.19 Конституції встановлено, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Далі сказано, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Якщо говорити про карантин, то підстави і порядок його встановлення визначено у ст. 29 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Цей закон є базовим і він дає відповіді на всі питання і визначає, як мають діяти посадові особи у нинішній ситуації.
Далі у нас є підзаконний акт. Це постанова КМУ N211 від 11 березня 2020 року. Вона повинна відповідати закону і не допускає розширеного тлумачення. Тобто її приписи не повинні виходити за рамки того, що передбачено законом.
У цій постанові чітко визначено те, що на самоізоляції мають знаходитись лише особи, які хворіють, але не потребують госпіталізації, або ті, які мали з ними контакти.
Також сказано і про осіб, які відвідували країни, де є епідемія коронавірусу. Їх усіх потрібно вважати такими, що мали контакт з хворими, і тому вони підлягають обов'язковій обсервації (ізоляції) на термін 14 діб.
Коли мова йде про штрафи за порушення умов карантину, то це стосується саме цієї категорії осіб. Це визначено у ст. 44-3 адміністративного кодексу.
В жодному законі немає і не може бути навіть мови про примушування здорових людей перебувати на самоізоляції чи будь-яким іншим чином обмежування їхніх прав.
Ще раз наголошую на тому, що обмеження стосується лише тих, хто хворий, або мав контакт з хворим.
Отже, всі рішення і дії посадових осіб, які виходять за рамки закону, можуть і повинні бути оскаржені в судовому порядку.
Далі. Дії або бездіяльність посадових осіб, які не виконують те, до чого їх зобов'язує закон, або приймають протиправні рішення, віддають незаконні накази і примушують людей робити те, що не передбачено законом, слід кваліфікувати за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем),365 (перевищення влади або службових повноважень), 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Переконаний, що невдовзі настане час, коли Україна стане дійсно правовою і демократичною державою ,де будуть правити справедливість і закон,а не корупціонери і невігласи.
Але для того, щоб цей час швидше настав, ми всі маємо бути небайдужими, сміливими і згуртованими. Тоді будь-який обман не пройде, будь-яке зло буде нас боятись і не буде зазіхати на наші права і свободу.
 показать весь комментарий
 
 
Ерунда, бо только через месяц станет ясно прав Бацька или нет с карантином, ибо даже тысяча смертей от корововируса не стоят рухнувшей экономики из-за чего погибнут уже десятки тысяч.
 показать весь комментарий
 
 
бацька и одна слеза ребёнка не совместимы ))
 показать весь комментарий
 
если от экономики погибнут 10ки тысяч, то очевидно 3 тоже не стоят )
 показать весь комментарий
 
там зависит от возраста. пенсионеры по экстра тарифу.
 показать весь комментарий
 
 
я думал наоборот. на пенсов скидка потому, что оптом.
 показать весь комментарий
 
Пипец Батьке. Через 2 недели будет иметь 1000 смертей. Ежедневная летальность увеличивается на 40% в день (!!) , в 10 раз за неделю. Тотальный карантин на 1 месяц.
 показать весь комментарий
 
Как бы эот парень сейчас тоже быстро не умер от короновируса.
 показать весь комментарий
 
В любом случае нежданчик! А ведь продолжение следует..
 показать весь комментарий
 
" прямо так и вижу у батьки в резиденции обыск и его ведут в наручниках в тюрьму "
 показать весь комментарий
 
 
Вот это правильно,респект!И ведь прав!А ЗЕ маски продал и штрафует людей,которые не смогли себе маску купить,за это можно кинуть на него заяву?
 показать весь комментарий
 
нет.. кидать будут только нас и на нас ! и хтось це зробив разом )
 показать весь комментарий
 
Чтобы что то предпринять,нужен опыт,даже в сапожном деле,не говоря о медицинском или экономике...
 показать весь комментарий
 
щя батцка этого павлика морозова растоптает )
 показать весь комментарий
 
Не сложно предположить, что решит суд в этой стране.
 показать весь комментарий
 
Не складно, але після білоруського суду, хлопчина може подати до європейського.
 показать весь комментарий
 
 
или не подать. по независящим от него причинам
 показать весь комментарий
 
В Белоруси пенсия 100 баксов,это очень много...
 показать весь комментарий
 
Это средняя, максимальная или минимальная? или просто такую все получают?
 показать весь комментарий
 
Теперь получат те, кто дал заключение "коронавирус"
 показать весь комментарий
 
 
Интересная ситуация, у вас юрист подает заявление на правительство за незаконное введение карантина, у нас - за невведение.
 показать весь комментарий
 
 
Будемо справедливі, він не вживає слово "карантин".
 показать весь комментарий
 
тогда это вообще размыто, крик души к статье не пришешь.
 показать весь комментарий
 
Цифры говорят - эпидемия понеслась.
Я предсказываю Бацькин бледный вид и тотальный карантин в республике Белорусь через неделю.
 показать весь комментарий
 
Бацька стал бельмом в глазу всего Мира! С какой ненавистью на него сейчас смотрят все адепты "карантина" во всем Мире. Надо же! Пошел против всех! Без маски! Без антисептика!
Так что таких инфовбросов что Лукашенко мол тиран и детей на завтрак ест будет больше и больше.
 показать весь комментарий
 
 
"Найшовсь-таки один козак
Із міліона свинопасів," (с)
 показать весь комментарий
 
Каждой семье зараженной коронвирусом в США, Дональд Трамп платит 3.500 долларов,самоизоляция не особо дайот результат,на сегодня ситуация худшая в мире..
 показать весь комментарий
 
 
Реально каждой семье, заражённой?
Тогда это многое объясняет . Наверное местные афроамериканцы решили, что эти 3,5 штуки - просто прибавка к талонам на питание, только надо, чтоб на тебя кто-то из соседей накашлял.
 показать весь комментарий
 
 
Просто я вроде как слышал, что всем раздадут, а не только тем, кто заражён. Но могу и ошибаться.
 показать весь комментарий
 
погодите, а в разных кацапомодерируемых фисбучных группках надрачивают на то, что в Беларуси вируса нет и какой Лукашенко молодец, что "не развалил систему здравоохоанения от Семашко" (С)... а тут такое.. как же так?
 показать весь комментарий
 
усатый таракан давно уже всё скрывает, такое сокрытие сделает только медвежью услугу людям, наверное надеется по тихому пенсионеров переполовинить, цука плешивая "Не вжив необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу", - син померлої з COVID-19 у Білорусі написав заяву на Лукашенка - Цензор.НЕТ 6353
 показать весь комментарий
 
Интересно, а вот во Франции есть желающие наказать Микрона за смерти людей? Мол , не принял мер а они взяли и умерли? Фактически мертвые есть значит меры были приняты недостаточные.
 показать весь комментарий
 
Белорусы и в кухне боятся говорить правду за Лукашенко, стукачей среди белорусов хватает,предателей минимум,только сдают
 показать весь комментарий
 
Тест и геном коронвируса до сих пор не сделан ни в одной стране мира,так что Шануймося панове
 показать весь комментарий
 
хайп не более. ибо любому идиоту-адвокату ясно: Закон РБ О Президенте Республики Беларусь
Статья 7.
Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.
 показать весь комментарий
 
Это если Лукашенко будет до своей смерти Президентом
 показать весь комментарий
 
Как в Украине: сегодня человек пишет заявление на нарушение его прав, через месяц он же будет писать, что его плохо заставляли седеть дома.
 показать весь комментарий
 
Лука в ответ скажет что он предупреждал что от вируса может спасти только " трактор" или "хоккей", кто не прислушался к его медицинским рекомендациям и пошел на самолечение сам виноват.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх