 "Не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", - сын умершей с COVID-19 в Беларуси написал заявление на Лукашенко

По данным издания "Белсат", его подал Александр Матвеев, мать которого умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление в милиции приняли и зарегистрировали под номером 547039. В документе говорится: "Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна".
Мужчина живет во Франции и приехать к матери не смог. 68-летняя полочанка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинике несколько недель. По словам сына, диагноз ей меняли три раза, а о наличии коронавируса сообщили только в справке от морга.
"Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей", - рассказал Александр Матвеев журналистам.
"5 апреля Министерство здравоохранения сообщало о смерти 8 человек от коронавируса. По известной СМИ информации среди умерших от COVID-19 не было Лидии Матвеевой. Утром 6 апреля официальная статистика предоставила данные о 13 умерших от коронавирусной инфекции в Беларуси. Имен Минздрав не озвучивает", - говорится в публикации.
"Молодой человек, который выехал из Перпиньяна на машине, был возвращен обратно на контрольно-пропускном пункте между Францией и Испанией, когда он хотел отправиться в Жонкьер. Затем он решил пойти по пешеходной тропе, надеясь пересечь границу по горе", - рассказали жандармы.
Чтобы его спасти, властям пришлось мобилизовать вертолет гражданской безопасности.
Мужчину нашли "истощенным, дрожащим от холода и потерянного на высотах Пертуса ", села недалеко от границы с Испанией.
Теперь ему придется заплатить штраф в 135 евро за нарушение условий карантина.
135 евро это 5% от среднемесячной зарплаты во Франции.
Значит, по аналогии, у нас должен быть штраф на уровне 500 грн. за нарушение карантина, не более
как теперь этот старый колорадский жук с плешью будет выкручиваться?.. пацан то написал чистую правду..
18 ч. ·
Сьогодні прочитав багато коментарів у Фейсбук щодо оцінки рішень і дій вищих посадових осіб у нинішній ситуації.
Наші керманичі кожен день видають чергову порцію «шедеврів юриспруденції», і люди уже заплутались, не знають, як на них реагувати.
Вважаю, що більше немає сенсу їх публічно коментувати, а тому хочу дати декілька юридичних порад людям, які хочуть самостійно розібратись у нинішній ситуації і визначатись, як на неї реагувати.
Перше. Основний закон в Україні -це Конституція.
У ст.19 Конституції встановлено, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Далі сказано, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Якщо говорити про карантин, то підстави і порядок його встановлення визначено у ст. 29 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Цей закон є базовим і він дає відповіді на всі питання і визначає, як мають діяти посадові особи у нинішній ситуації.
Далі у нас є підзаконний акт. Це постанова КМУ N211 від 11 березня 2020 року. Вона повинна відповідати закону і не допускає розширеного тлумачення. Тобто її приписи не повинні виходити за рамки того, що передбачено законом.
У цій постанові чітко визначено те, що на самоізоляції мають знаходитись лише особи, які хворіють, але не потребують госпіталізації, або ті, які мали з ними контакти.
Також сказано і про осіб, які відвідували країни, де є епідемія коронавірусу. Їх усіх потрібно вважати такими, що мали контакт з хворими, і тому вони підлягають обов'язковій обсервації (ізоляції) на термін 14 діб.
Коли мова йде про штрафи за порушення умов карантину, то це стосується саме цієї категорії осіб. Це визначено у ст. 44-3 адміністративного кодексу.
В жодному законі немає і не може бути навіть мови про примушування здорових людей перебувати на самоізоляції чи будь-яким іншим чином обмежування їхніх прав.
Ще раз наголошую на тому, що обмеження стосується лише тих, хто хворий, або мав контакт з хворим.
Отже, всі рішення і дії посадових осіб, які виходять за рамки закону, можуть і повинні бути оскаржені в судовому порядку.
Далі. Дії або бездіяльність посадових осіб, які не виконують те, до чого їх зобов'язує закон, або приймають протиправні рішення, віддають незаконні накази і примушують людей робити те, що не передбачено законом, слід кваліфікувати за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем),365 (перевищення влади або службових повноважень), 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Переконаний, що невдовзі настане час, коли Україна стане дійсно правовою і демократичною державою ,де будуть правити справедливість і закон,а не корупціонери і невігласи.
Але для того, щоб цей час швидше настав, ми всі маємо бути небайдужими, сміливими і згуртованими. Тоді будь-який обман не пройде, будь-яке зло буде нас боятись і не буде зазіхати на наші права і свободу.
Я предсказываю Бацькин бледный вид и тотальный карантин в республике Белорусь через неделю.
Так что таких инфовбросов что Лукашенко мол тиран и детей на завтрак ест будет больше и больше.
Із міліона свинопасів," (с)
Тогда это многое объясняет . Наверное местные афроамериканцы решили, что эти 3,5 штуки - просто прибавка к талонам на питание, только надо, чтоб на тебя кто-то из соседей накашлял.
Статья 7.
Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.