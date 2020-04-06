 "Не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", - сын умершей с COVID-19 в Беларуси написал заявление на Лукашенко

По данным издания "Белсат", его подал Александр Матвеев, мать которого умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление в милиции приняли и зарегистрировали под номером 547039. В документе говорится: "Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна".

Мужчина живет во Франции и приехать к матери не смог. 68-летняя полочанка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинике несколько недель. По словам сына, диагноз ей меняли три раза, а о наличии коронавируса сообщили только в справке от морга.

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"Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей", - рассказал Александр Матвеев журналистам.

"5 апреля Министерство здравоохранения сообщало о смерти 8 человек от коронавируса. По известной СМИ информации среди умерших от COVID-19 не было Лидии Матвеевой. Утром 6 апреля официальная статистика предоставила данные о 13 умерших от коронавирусной инфекции в Беларуси. Имен Минздрав не озвучивает", - говорится в публикации.

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