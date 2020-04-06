 В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Чернева, он только начинает формировать соответствующий список.
"Считаю, что в органах власти не должно быть людей, выступающих против украинского государства как такового и против интересов украинского народа. Кстати, вот призываю ваших читателей сообщать мне в Фейсбуке имена госслужащих, которые стоят на явно антиукраинских или пророссийских позициях, и мы будем жестко реагировать. Время для либерализма в этом вопросе давно прошло", - отметил Чернев.
Чернев подчеркнул, что это касается не только судебной и исполнительной ветвей власти, но и Верховной Рады.
"Если у нас есть целая фракция людей, которые позволяют себе ездить в Российскую Федерацию и от имени Верховной Рады, от лица государства Украина вести фактически антиукраинскую политику, мы должны на это реагировать жестко", - убежден нардеп.
Полный текст интервью с народным депутатом Егором Черневым читайте здесь.
Прослушайте песню Андрея Макаревича - Сегодня самый лучший день..
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Ага,это я и вижу, что одни враги Конституцию нарушают, продавая землю!...
Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Ермака покрывает Зеленский.
Однако, все знают и понимают, что никто никого трогать не будет...
Ворон ворону око не выклюет.
Сообщаю имена - Зеленский В.А.
Всіх своїх зелених може сміло записувати - від депутатів до останніх холуїв з районних осередків.
хотел сказать: на канале кума ху йла...
Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул».Украинский капитан не стал удирать, а принял на борт всю команду патрульного корабля, состоящую из 44 человек, после чего продолжил путь в Кюрасао.Эксперты отрасли отмечают, что это уже не первый случай попыток захвата авторитарной Венесуэлой иностранных судов: «Эта страна славится тем, что захватывает абсолютно невинные торговые суда и экипажи и обращается с ними как с преступниками в надежде получить выкуп. Иногда коррумпированные морские пограничники действуют рука об руку с настоящими пиратами».Таким образом, украинский капитан заслужил похвалу за храбрость и навыки мореплавания. Он спас украинскую команду от суровых испытаний.Надо сказать, что лайнер «Резолют» совершает челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Командир венесуэльского корабля, видимо, не учел этого и напоролся на мощный подводный «бульб».
В якості реагентів можна застосовувати усім відомі 7,62х39, 7,62х54, а також 5,56 NATO
https://www.obozrevatel.com/society/pokolenie-sovka-eto-pokolenie-kvartala.htm