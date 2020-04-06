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 Политика Украины
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Все про:ВР (24744) Чернев (23)

 В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев, который был инициатором снятия Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря СНБО, планирует инициировать подобные обращения в органы власти в отношении и других пророссийских деятелей.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Чернева, он только начинает формировать соответствующий список.

"Считаю, что в органах власти не должно быть людей, выступающих против украинского государства как такового и против интересов украинского народа. Кстати, вот призываю ваших читателей сообщать мне в Фейсбуке имена госслужащих, которые стоят на явно антиукраинских или пророссийских позициях, и мы будем жестко реагировать. Время для либерализма в этом вопросе давно прошло", - отметил Чернев.

Чернев подчеркнул, что это касается не только судебной и исполнительной ветвей власти, но и Верховной Рады.

"Если у нас есть целая фракция людей, которые позволяют себе ездить в Российскую Федерацию и от имени Верховной Рады, от лица государства Украина вести фактически антиукраинскую политику, мы должны на это реагировать жестко", - убежден нардеп.

Полный текст интервью с народным депутатом Егором Черневым читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторым нардепам присылали СМСки с московского номера: "Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда", - "слуга народа" Чернев

Источник: https://censor.net.ua/n3187074
 
 
 Топ комментарии
 
Начните с чистки своей партии. В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3349
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Первым делом нужно убрать Зеленского
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Первым делом нужно убрать Зеленского
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начните продавать лицензии на отстрел ваты.. бюджет заработает много денег, а улицы очистятся от ваты.. и проблема будет решена с пользой для бюджета..
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. и проблема будет решена с пользой для бюджета..

Прослушайте песню Андрея Макаревича - Сегодня самый лучший день..
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правільно! той вата - хто не прочитає "Садок вишневий коло хати" або

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
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В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа,

Ага,это я и вижу, что одни враги Конституцию нарушают, продавая землю!...
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А когда раздавали ваучеры не нарушали Конституцию?
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спершу почитай ту Конституцію.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.



Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

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Тогда, для начала инициируйте отстранение от должности Ермака, заключавшего сделку о признании лугандонских сепаров - стороной переговоров в Минске.
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Почему с Ермака?
Ермака покрывает Зеленский.
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значит цепочка потянется и к нему...
Однако, все знают и понимают, что никто никого трогать не будет...
Ворон ворону око не выклюет.
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Кстати, вот призываю ваших читателей сообщать мне в Фейсбуке имена госслужащих, которые стоят на явно антиукраинских или пророссийских позициях

Сообщаю имена - Зеленский В.А.
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"Кстати, вот призываю ваших читателей сообщать мне в Фейсбуке имена.."

Всіх своїх зелених може сміло записувати - від депутатів до останніх холуїв з районних осередків.
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Дубінський, Бужанський, Єрмак, Венедіктова...
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Юлія сьогодні. Єдина людина, яку варто послухати....

В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 1759
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А що не так, болезний....ееее...любезний...?
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Виноват, кому слушать её стоит? У неё есть свой слой умственно отсталых в своём развитии фанатов. А другим то к чему слушать старуху-колясочницу?
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Та ні. ви що, дебілам не треба слухати. Дебілам треба слухати мародера Порошенка і його подельника, бидлоту Зеленського..... Так що, це не до вас, не тревожтеся так...)))
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Вам пора. В г. Киев, ул. Кирилловская 103. Вас там ждут. В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3686
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А що, вам там дозволяють по мережі швендяти та тицяти по клаві? ))
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а шо там ? песни петь будет или анекдоты рассказывать ?
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Юлия Владимировна на мертвечуковском 112 говноанале.Все закономерно.
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Я також обурений. Чому вона не виступає на своєму каналі? Не скажете, який в неї канал, я їй напишу щоб там виступала....
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апередил. В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4963
хотел сказать: на канале кума ху йла...
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Во-во, слів нема. Шота мовчить alex tem , то може ви скажете. який канал у Тимошенко, я напишу їй, щоб там виступала....
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Чернев у вас полпартии ярых подкацапников, глаза раззуй
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Саме так і має бути. Тому з ОП треба вигнати всіх і з парламенту і уряду 70%.
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Тец пець, та убирайте ЗЕлёного и его шоблу из ОП.
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6 апреля, 15:22Корабль ВМС Венесуэлы затонул после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем
Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4976

Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул».Украинский капитан не стал удирать, а принял на борт всю команду патрульного корабля, состоящую из 44 человек, после чего продолжил путь в Кюрасао.Эксперты отрасли отмечают, что это уже не первый случай попыток захвата авторитарной Венесуэлой иностранных судов: «Эта страна славится тем, что захватывает абсолютно невинные торговые суда и экипажи и обращается с ними как с преступниками в надежде получить выкуп. Иногда коррумпированные морские пограничники действуют рука об руку с настоящими пиратами».Таким образом, украинский капитан заслужил похвалу за храбрость и навыки мореплавания. Он спас украинскую команду от суровых испытаний.Надо сказать, что лайнер «Резолют» совершает челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Командир венесуэльского корабля, видимо, не учел этого и напоролся на мощный подводный «бульб».
В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 5892
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так понимаю после таких слов Зеля . правительство и добрая половина фракции " слуга народа " в Раде должны самоубиться . перед этим расстреляв всех ОПЗЖистов В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2425
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... останется один пиццерман сувуха. на лавочке. он сидя сцать умеет ))
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Сивоху нужно переселить на лугандон - на перековку, вата и ***** его там быстро научат Родину любить.
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Підтримую пропозицію реагувати.
В якості реагентів можна застосовувати усім відомі 7,62х39, 7,62х54, а також 5,56 NATO
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Это правильно,что например делал рева выпускник военного училища имени Андропова в кресле министра при мародёре потрохе,нахер нам нужен был агент влияния путина?
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Это уже узурпация власти...порохоботы против
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Правильно, всех бывших комсомольских вожаков и их отпрысков у власти в топку
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не дрогнет рука молодого зебила, и да не унизится он, протянув руку к продуктовому набору и к маске от ПАП ибо патаму ша должны ему все, как Украина - шахтёру бамбаса
https://www.obozrevatel.com/society/pokolenie-sovka-eto-pokolenie-kvartala.htm
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Я ещё пока не слышал, ни про одного человека во власти, который за интересы Украины. Ни какие враги Украины за многие десятилетия или сотни лет, не сотворили такого зла, как за последние 6 лет. У тех кто управляет мировыми процессами, похоже даже мысли не было оставить Украину украинцам.
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уже три поста подряд посвящено ему, вряд ли такое за бесплатно делается.
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А куди тоді цей депутат пропонує діти Зелю?
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