EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1464  22
Все про:банки (1700) Зеленский (5093) Коломойский (1326) Чернев (23)

 Некоторым нардепам присылали СМСки с московского номера: "Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда", - "слуга народа" Чернев

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности внесли около 5 тыс. правок.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"По моим данным, их (правок. - Ред.)уже около 5000: группа приватовцев в парламенте делает все, чтобы затянуть его рассмотрение. Но мы готовы пройти весь этот путь, и как только комитет рассмотрит все правки, закон сразу же можно выносить на внеочередную сессию", - отметил нардеп.

Чернев подчеркнул, что "патриотическое крыло "Слуги народа" готовится к главной битве": "Перед первым чтением мы не позволили сорвать заседание Комитета, без которого законопроект нельзя было внести на голосование, и потом поддержали его в сессионном зале. Кстати, на Комитете был проголосован идентичный основному законопроект, который был зарегистрирован пару месяцев назад. Это было сделано, чтобы не оставить аргументов оппонентам, что не прошло 14 дней со дня регистрации для подачи альтернативных".

По его словам, за 3 дня до голосования на заседании фракции президент абсолютно четко заявил, что те депутаты, которые мечтают о дефолте, фактически работают против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это сравнимо с траншем МВФ, - член Набсовета Приватбанка Сульжик о новом иске банка против Коломойского. ВИДЕО

"Он просил поддержать законопроект, из 170 присутствовавших 167 проголосовали "за" на сигнальном голосовании. Решающей была позиция остальных, тех, кого не было на заседании фракции. Я считаю, что на принятие закона в первом чтении повлияло два фактора: с одной стороны, решительное открытое выступление патриотического крыла СН в поддержку закона, с другой стороны, работа внутри фракции и авторитет президента - мы смогли достичь принятия закона в первом чтении", - рассказал Чернев.

Также нардеп рассказал, что на его коллег оказывалось давление: "Знаю, что некоторым коллегам рассылались эсэмэски с какого-то московского номера. С очень длинным и не очень внятным текстом. Основной их смысл: Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда, поэтому, якобы, не стоит становиться его врагом. Эти эсэмэски присылались разным депутатам, не только из патриотического крыла. Своего рода, психологическая обработка".

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта поддержала в первом чтении законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Полный текст интервью с Егором Черневым читайте здесь.

Также читайте: "Адепты дефолта пойдут на преступление, чтобы вернуть "Приват" своему хозяину", - "слуга народа" Чернев

Источник: https://censor.net.ua/n3187067
 
   
 Топ комментарии
 
Так был недавно, пока 73% дебилов не решили проголосовать за кацапского агента
 показать весь комментарий
 
Чернев хочет сказать, что кто против Зеленского тот против Украины и на стороне пуйла...
Но это смешно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А, я вибачаюсь, навіщо нам читати твої полюції?
 показать весь комментарий
 
Спорное утверждение про Коломойского если в Украине наконец-то появится нормальный президент.
 показать весь комментарий
 
Так был недавно, пока 73% дебилов не решили проголосовать за кацапского агента
 показать весь комментарий
 
 
- Вы? Кто вы? Вы - это всего лишь Палермо!
- Палермо больше, чем вся Италия. (с)
 показать весь комментарий
 
 
https://news.kray.biz.ua/administrator/130396/
"Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострень алергії тощо, що коронавірус здасться вам милою та привабливою болячкою", - зазначив лікар Комаровський
 показать весь комментарий
 
 
а пусть повязки в микроволновке стерилизуют-и все устаканится
 показать весь комментарий
 
))) по идеи она может просто загореться в микроволновке. мона будет когда нибудь тестонуть на какой нибудь старой.
 показать весь комментарий
 
Навсегда-это нары в американской тюрьме,которые беня будет утюжить. За его делишки там три пожизненных минимум. А у нас,гляди ты-прям кардинал Ришелье.
 показать весь комментарий
 
 
по ходу нагнет таки Беня своего бывшего слугу... Некоторым нардепам присылали СМСки с московского номера: "Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда", - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3895
думаю и компромата на блазня у него цельный чемодан гигобайтов...

Завалят закон...
 показать весь комментарий
 
 
Чернев хочет сказать, что кто против Зеленского тот против Украины и на стороне пуйла...
Но это смешно.
 показать весь комментарий
 
 
Ти, Чернєв, давай, назови оце «патриотическое крыло "Слуги народа"» поіменно! Щоб хоча би можна було би орієнтуватись...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сын Порошенко рассылает, он один русский мир любит не скрываясь.
 показать весь комментарий
 
 
Так "некоторые" - это не вы...ВЫ - БЫДЛО, которым и полльзуется "Беня"...
 показать весь комментарий
 
 
Блд, да отдайте вы этого грЕбанного жида штатам. Гнида Коломойская должна быть уничтожена, иначе на другой чаше весов мы с вами.
 показать весь комментарий
 
 
Чернев - это такой пидарок еще один у слуг коломойского..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх