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 Иранский депутат Норузи заявил, что за сбитие самолета МАУ никого не арестовывали: "Военные силы хорошо выполнили свои обязанности"

Иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.

 Об этом пишет Al Arabia, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Помимо этого, сбитие гражданского авиалайнера военными он назвал "хорошим выполнением обязанностей".

"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", - заявил он.

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Норузи сказал, что самолет якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки", борт был в Израиле за неделю до атак и там "его систему безопасности взломали и перехватили управление".

"На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - сказал он.

Норузи подчеркнул, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.

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Напомним, 25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3187064
 
 
 Топ комментарии
 
Вот так... Тоталитарные мракобесы во всей красе.
Специально сбили пассажирский самолёт и ещё стебуться, мол нам ничего не будет. Типа и дальше будем сбивать, и что вы нам сделаете за это?
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Бубочку мокнули в очередной раз. А как там обещанные им 200 тыс. компенсации поживают? Когда их людям ждать?
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На что Зеленский проскрипит : "Дякую, дуже дякую"
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И что на это ответит зеленая сопля? Иранский депутат Норузи заявил, что за сбитие самолета МАУ никого не арестовывали: "Военные силы хорошо выполнили свои обязанности" - Цензор.НЕТ 8495Иранский депутат Норузи заявил, что за сбитие самолета МАУ никого не арестовывали: "Военные силы хорошо выполнили свои обязанности" - Цензор.НЕТ 2256
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В каждом парламенте есть свой Жириновский.
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Это называется-Тьфу в тупую зелёную рожу.
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На что Зеленский проскрипит : "Дякую, дуже дякую"
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Вот так... Тоталитарные мракобесы во всей красе.
Специально сбили пассажирский самолёт и ещё стебуться, мол нам ничего не будет. Типа и дальше будем сбивать, и что вы нам сделаете за это?
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А что им может быть, если мы сами ничего не делаем?
Сами себя повесят?
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Бубочку мокнули в очередной раз. А как там обещанные им 200 тыс. компенсации поживают? Когда их людям ждать?
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щя мусора на улицах на колядуют, тогда может и кинут чего ..
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получается зря Зеля унижался перед имамами...
ему то не привыкать.. - за Державу обидно...
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Естественно, они выполнили все на высшем уровне)))) я валяюсь...))
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если Зеленский не введет против иранских компаний всевозможных и бессрочных санкций, то Зеленский - ЧМО!
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Не введёт. Если с рашкой-агрессором не прерваны дипотношения, идёт торговля, то с Ираном тем более...
Единственное, что можно сделать, так это хоть запретить авиасообщение с Ираном. Зачем вообще туда кому то летать из Украины?
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в Харькове большая иранская диаспора с большим бизнесом.. если спустить на них налоговую, СБУ, МВД, то можно собрать очень неприлично большую сумму.. каждый месяц..
и вот тебе санкционный механизм в действии..
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ой... таки скоро вернуться в версии виновности нашего экипажа... зачем они на ту ракету полетели?... и за второй гонялись?
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Негайні санкції проти чумних іранців!!!
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Так может и нашим военным "хорошо выполнить свои обязанности" ?
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Ты думаешь среди наших найдется кто-то, кто вот так просто шмальнет по пассажирскому борту? Тут надо (было) привлекать международные организации и быть инициатором в процессе наказания виновных.
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а задача была в прямой трансляции показать президенту, что может случится на обратном пути из Омана?
надо бы озвучить приказ
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Именно это, и почти теми же словами говорилось в СССР, когда доблестными советскими лётчиками был сбит пассажирский авиалайнер, принадлежавший Южной Корее, который ночью сбился с курса над водной границей совка. Ведь GPS тогда не было...
Помню это выступление военных чинов СССР, как сегодня, смотрел по телевизору и не верил своим глазам и ушам. И родители не верили.
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Интересно, что на это ответит янелох оманский!
Оказывается, янелох оманский летал в Оман за деньги его жены, она и ермака спонсором была?) Цирк продолжается.
Ауу зебилоиды, вы где?
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Если нефть ещё год продержится на таком уровне, то с режимои этих айятол сделают то, что в свое время сделали с Каддафи
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Пустые надежды, режим держится на вере в Аллаха, а не на нефти
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Было очевидно изначально,когда с ответом тянули время.И не возвращали чёрный ящик.
Поиграли в игру "тянуть время" ,с отмазкой решили не заморачиваться.
Короче,Денег не будет....
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