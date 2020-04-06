 Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура

Об этом Качура сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, больше всего заразившихся во фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".
"На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований,случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт - ОПЗЖ, Владимир Ватрас - "Слуга народа", Руслан Горбенко - "Слуга народа" (вылечился), Игорь Кисилев - ОПЗЖ, Александр Лукашев - ОПЗЖ, Сергей Рудик - внефракционный, Анна Скороход - внефракционный, Сергей Шахов - "Довира" (вылечился)", - написал Качура.
Нардеп отметил, что с зараженной Скороход контактировали четыре депутата от "СН" - Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха. Также, по его словам, со Скороход контактировали три нардепа из "Европейской солидарности" - Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.
настоящий мужик - может гордиться
Должно быть 420 рыл вашего стада.
Там они отрываются, после титанических трудов в Раде во благо народа )
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а видео контактов имеется?
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 24 марта внедрил два новых кода для указания COVID-19 причиной смерти. Это заболевание должно быть указано в свидетельстве всех умерших, если оно «вызвало или предположительно вызвало или способствовало смерти». Если при этом покойный имел также хронические заболевания, их следует указывать в приложении. Интересно, что второй код даже не требует тестирования на коронавирус, диагноз ставится по симптомам. Удивительно(?), что с 24 марта стало резко расти количество смертей от коронавируса в США.
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
В Швейцарии к настоящему времени проведено около 139330 тестов на COVID-19, 15% (как и примерно по всей планете) из которых дали положительный результат. Этот относительный показатель не увеличивается со временем, а его значение типично для распространения коронавирусов.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Последние данные, опровергающие "пандемию коронавируса".
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/#latest
Сразу видно, кто 8 марта на вечеринке у Прохорова с русскими олигархами взасос целовался.
Новий флешмоб!
#НосиМаскуПравильно!
Замість Авакова можна написати прізвище Бубочки.