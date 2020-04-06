 Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура

Об этом Качура сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего заразившихся во фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований,случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт - ОПЗЖ, Владимир Ватрас - "Слуга народа", Руслан Горбенко - "Слуга народа" (вылечился), Игорь Кисилев - ОПЗЖ, Александр Лукашев - ОПЗЖ, Сергей Рудик - внефракционный, Анна Скороход - внефракционный, Сергей Шахов - "Довира" (вылечился)", - написал Качура.

Нардеп отметил, что с зараженной Скороход контактировали четыре депутата от "СН" - Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха. Также, по его словам, со Скороход контактировали три нардепа из "Европейской солидарности" - Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.







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