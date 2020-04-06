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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что по состоянию на 6 апреля коронавирус подтвержден у восьми народных депутатов.

Об этом Качура сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего заразившихся во фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований,случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт - ОПЗЖ, Владимир Ватрас - "Слуга народа", Руслан Горбенко - "Слуга народа" (вылечился), Игорь Кисилев - ОПЗЖ, Александр Лукашев - ОПЗЖ, Сергей Рудик - внефракционный, Анна Скороход - внефракционный, Сергей Шахов - "Довира" (вылечился)", - написал Качура.

Нардеп отметил, что с зараженной Скороход контактировали четыре депутата от "СН" - Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха. Также, по его словам, со Скороход контактировали три нардепа из "Европейской солидарности" - Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - слуга народа Качура 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3187062
 
 
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это тот стукачок,что на Федыну и Звиробий заяву накатал...
настоящий мужик - может гордиться
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это тот стукачок,что на Федыну и Звиробий заяву накатал...
настоящий мужик - может гордиться
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а среванты заражены не держанием и тупостью Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6687
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Они то вылечатся, а тут у многих пороховирус и это не лечится
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Так то твоя держава на яндекс диску. Нам воно навіщо?
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Еще раз: куда пропал твой кореш, Василий Алибабаевич? После голосования Потроха за рынок земли его не видно Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1558
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бурят как я рад а ник какой с фамилией бурятской а точнее халсской - Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1906
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так ты там сидишь максимка халасец Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4161 разрез глаза то не спрячешь да максимка глазик узкий - ты рузге Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4161
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єто так необычно звучит, типа как - тут у многих вирус разума, или вирус мудрости. Ну да, так и есть. Это радует. А беда, когда люди просто обычные зебилусы.
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макс свали от моста - и хватит выполнять в кустах долг кизяка пред бурятом Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6618 Поставили вайфай шаровый в станице возле моста так всякие максы попочленцы лазят в радиусе на шару в сети полазить Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6618
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свали от моста дятел Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6161 или помаши ручкой Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6161
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Чувак, готуйся міняти методичку... Так, як за землю голосували, то може скоро буде коаліція слуг народу і єс Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9051
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Да просто Потрох и Голос Потрха продались, как проститутки, за обещания не садить главсвина.
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лікується..разом з усією іншою пошестю..
Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 844
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Зелю из непотопляемой субстанции слепили.
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т.к. ЗЕчмо постоянно обсирается, он и находится на обсерации
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А где хоть один 73% дебил на защите зебобиков? Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9099
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слава богу, начало есть, пусть полечатся в украине, может поймут-РЕФОРМА МЕДИЦИНЫ-ЭТО НЕ НА СМЕРТЬ НАРОД ОБРЕКАТЬ
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Жаль что только трое с фракции О *******
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Плохо работаете, товаристчи!
Должно быть 420 рыл вашего стада.
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900, помощников жрущих в два горла ты забыл.
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результат депутанських "цєловашек-абнімашек"
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Нет, это результат посещения Куршавелей и др. курортов и злачных мест в западной Европе.
Там они отрываются, после титанических трудов в Раде во благо народа )
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Где лечатся и сколько платят? Если не платят то почему. Степанов заявил что лечение платное для всех. Пусть теперь отчитываются.
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ну я думаю они лечились точно за свой счет))) да??? ))))
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со Скороход контактировали три нардепа из "Европейской солидарности

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а видео контактов имеется? Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 7428
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надеюсь пока легкая форма чтобы по совету степанова за свои лечились... а потом сразу под аппарат ИВЛ....
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не вылечился, а выздоровел. Лечения же не существует
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Биофизик Феликс Шолькманн продемонстрировал, что в США (как и в остальном мире) экспоненциально растет не количество «зараженных» людей, а количество тестов. Число «инфицированных» людей по отношению к количеству тестов остается в основном постоянным (колеблется от 10 до 20%), что опровергает наличие вирусной эпидемии.
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 24 марта внедрил два новых кода для указания COVID-19 причиной смерти. Это заболевание должно быть указано в свидетельстве всех умерших, если оно «вызвало или предположительно вызвало или способствовало смерти». Если при этом покойный имел также хронические заболевания, их следует указывать в приложении. Интересно, что второй код даже не требует тестирования на коронавирус, диагноз ставится по симптомам. Удивительно(?), что с 24 марта стало резко расти количество смертей от коронавируса в США.
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
В Швейцарии к настоящему времени проведено около 139330 тестов на COVID-19, 15% (как и примерно по всей планете) из которых дали положительный результат. Этот относительный показатель не увеличивается со временем, а его значение типично для распространения коронавирусов.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Последние данные, опровергающие "пандемию коронавируса".
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/#latest
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маловато будет, маловато, ведь есть шанс изолировать на всегда ожобов и большую часть зебилов, хотя это ничего не даст. Ведь лечени надо обществу которое выбрало кловнов а не самим кловнам, они исполняет только свою роль.
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Тесты пальчевскому сдавали? Простая отмазка от голосования по банкам
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вот что значит связи с проститутками и доступность тестов ..
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Это особый коронавирус - Куршавельский.
Сразу видно, кто 8 марта на вечеринке у Прохорова с русскими олигархами взасос целовался.
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А говорят что зараза к заразе не пристаёт!!! А к заЛёной чуме пристало
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Это им распродажа украинской земли начинает отрыгаться, но это только начало.
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А чого він навпроти Анни Скороход, колишнього члена їхньої фракції, ставить букву "К"?? Він її так обзиває? В морду не боїться отримати? Тим більше - від породіллі?
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Увага!
Новий флешмоб!
#НосиМаскуПравильно!
Замість Авакова можна написати прізвище Бубочки.

Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 2343
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Да по хорошему всех депутатов закрыть на карантин в верховной раде месяца на три, Хлеб, сало и воду через щель три раза в день давать и естественный отбор покажет, чья фракция крепче. Они же так поступают с Украинцами.
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