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 Политика Украины
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Все про:Газ (9298) газохранилище (157) Укртрансгаз (200) отопительный сезон (296)

 Украина завершила отопительный сезон с рекордными 15,9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, - "Уктрансгаз"

По состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находилось 15,9 млрд куб. м природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Уктрансгаза", передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в пресс-службе, это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа в на конец марта за последние десять лет. Так, год назад, по состоянию на 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины хранилось 8,8 млрд куб. м.

При этом, в 2020 году 1,6 млрд куб. м газа находится в режиме "таможенный склад" (1095 дней без обложения таможенными платежами). Услугой "таможенный склад" сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.

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Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ обусловлено рядом факторов:

  • накопления рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки-2019 - 21,8 млрд куб. м,
  • невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 за теплую зиму - 6,06 млрд куб м. Прошлого сезона отбора эта цифра равнялась 8,5 млрд куб. м.
  • начало сезона закачки начато раньше, чем в прошлом году: в этом году - в марте, а в прошлом году - в апреле.

Как отметили в пресс-службе, пандемия COVID-19 не повлиял на работу украинских ПХГ. "На сегодня все подземные хранилища газа работают в штатном режиме. Обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Чтобы противостоять распространению вируса COVID-19 и сохранить здоровье наших сотрудников, мы перевели часть коллектива на удаленную работу. Тех, кто остается на рабочих местах, обеспечиваем дополнительными средствами защиты и дезинфекции", - отметил генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3187060
 
 
 Топ комментарии
 
Заслуга Лучшего Лидера Современности!
Если бы он не принимал своих супер конченых решений, у народа не горели бы пердаки, и зима не была такой теплой!
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А цены за отопление както такими же остались...

С чего б это?
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Прошла зима,
Настало лето,
Зеленского благодари

За это ! Україна завершила опалювальний сезон з рекордними 15,9 млрд куб. м газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 9478
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Дайте угадаю, ето очень плохо и газ для населения опять подорожает? Ну по аналогии с рекордными урожаями зерновых в прошлом году...
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Населению подымут цену на газ потому что к содержанию трубы еще и выставят счет за хранение газа
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А цены за отопление както такими же остались...

С чего б это?
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а на газ... за транспортировку (за кубы прошлого года) прилепили... и у некоторых капец с переворотом - ибо газом в этом году не топили а по 350-450 грн отстегивают "за доставку" в месяц... но утешают себя...если переживут этот хаос и чумку... и ничего (и ни кого))) не поменяют - то в следующем году "за доставку" будет - нихера)))) (если еще что-нибудь не придумают)
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Заслуга Лучшего Лидера Современности!
Если бы он не принимал своих супер конченых решений, у народа не горели бы пердаки, и зима не была такой теплой!
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Це "досягнення " зЄли ...- ну про температурний режим "зима-летто" ми і не будем ....- розкажіть ще чому такі платіжки були "недешеві" Украина завершила отопительный сезон с рекордными 15,9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, - "Уктрансгаз" - Цензор.НЕТ 3423
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На спотовом рынке Европы газ торгуется по 80 баксов за 1000 куб.
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если учесть что зима у некоторых... была 6 дней... в начале февраля....
хотя сейчас, в квартирах таки дубарь... Кот с солнечного окна не слазит даже пожрать)))))
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Кот просто делает вид что греется, на самом деле он кошечек высматривает)
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та не... там клац-клац... не до кошек... храпит сейчас, как экскаватор...
23 часа спит... пол часа на туалет и пол часа на поесть (6 раз по 5 мин)))))
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прошла зима настало лето, спасибо зе-лоху за это
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Потому и бюджет 2019 не выполнен зе-властью, ибо гройсман заложил в него распродажу народу Украины этого газа по космическим ценам. Кстати на следующий отопительный сезон Украине газ покупать не нужно, а значит не нужно тратить миллиарды долларов на его закупку, а значит гривна должна снова окрепнуть - если конечно ермаки и шмыгали бюджет не раскрадут, а народу скажут, что кризис, карантин и Украина страна бедная, а значит надо ползти целовать ноги мвф.
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