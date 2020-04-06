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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Бесплатно будут лечить только средние и тяжелые случаи COVID-19, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за государственные средства будут лечить только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

Зритель эфира спросил министра, каким образом обеспечиваются лекарствами больные COVID-19 (всеми необходимыми позициями, или отдельными препаратами), которые находятся на стационарном лечении (из имеющихся фондов медицинского учреждения, вынуждены покупать самостоятельно или с помощью семьи), которые лечатся амбулаторно (получают от социальных работников за счет государства, вынуждены покупать самостоятельно).

"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, чтобы мы могли лечить", - ответил Степанов.

Одна из зрительниц программы спросила министра здравоохранение, почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.

"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3187057
 
 
 Топ комментарии
 
а у депутатов была средняя или тяжелая форма? интересно сколько они .."вложили" ??? ))))
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Почему то не удивлен! Другого ожидать от нынешней власти не приходится.
Удивительно, что именно сейчас он об этом сказал, что бы не питали иллюзий...
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Почему то не удивлен! Другого ожидать от нынешней власти не приходится.
Удивительно, что именно сейчас он об этом сказал, что бы не питали иллюзий...
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Можно подумать Супрунша бы поступила иначе. Степанов же сказал, что продолжит ее медреформу.
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От чего тебя лечить в легкой форме? От ОРВИ? Сиди дома в самоизоляции и пей парацетамол при 38.5+
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Слова министра следует понимать так, что лечение короновируса - дорогое удовольствие, не для простых граждан... а для избранных
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лечение короновируса - дорогое удовольствие Безкоштовно лікуватимуть лише середні та важкі випадки COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 28

у легких - парацетамол и чай с лимоном, а дальше - штучное дыхание
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а у депутатов была средняя или тяжелая форма? интересно сколько они .."вложили" ??? ))))
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Маски все вывезли, теперь можно брать деньги за лечение!
Многоходовочка от Зебильшости)
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Все....... и он заразился дебилизмом. Как лечиться, если люди потеряли источник заработка?. Или вы хотите дождаться, пока легкая форма перетечет в среднюю или тяжелую, а потом уже начать?
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Це називається - ми обісралися, але платити будет ви !
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так вначале все легкие. а позже- лечение уже может быть бесполезным.
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да, они сначала подождут пока 3,14здец подкрадется, а потом начнут лечить. если успеют...
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Цікаво виходить. Оманський Брехун завіз сюди заразу звідусіль, а тепер лікуйтесь за свій рахунок.
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5ть - 7мь- 12-ть тысяч грн. попадают сами Больные, из своей кишени - это уже не секрет - и это не при "тяжелых"
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Вы неправильно поняли совет президента заниматься сексом на карантине. Дословно он имел ввиду: Е.итесь сами
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ну хоть право бесплатно умереть, попав в безнадёжные, наріду таки гарантировано самим степановым. спасение остальных - чисто вопрос бабла.
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А він взагалі в курсі справи,що в нас безкоштовно взагалі не лікують? Нема бабла- в лікарню можеш не звертатись.
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Ну классика - " Дело спасения утопающих.............."
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А сколько стОит диагноз "средний" или "тяжёлый", чтобы лечили бесплатно? Бесплатно будут лечить только средние и тяжелые случаи COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6894
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это потужная и мыролюбная реформа №145 от супрунши.
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Зелений недоносок заразив всю країну, але якщо я підхоплю коронавірус і це буде легка форма, то я маю лікуватися своїм коштом. За який хер ? І це не враховуючи, що я втратив свій заробіток. Від слова абсолютно. І тому навіть невзмозі платити комунальні. Таких, як я мільйони. Хто за це відповідатиме ?
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Можна ще зачекати поки не буде середня чи важка форма... Чи може взагалі одразу здохнути- похорон дешевше вийде
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Класс!!! Заболев, надо ждать, пока болезнь перейдет в более тяжелую форму. В нас вообще то при власти адекватные люди? Или барыги без чести и совести?
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- Здравствуйте, бесплатный доктор.
- Добрый день, безнадежно больной пациент. )))
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теперь всем будут писать в карту легкую форму... пока внезапно она не закончится летально...
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Отлично, Супрун вводила "дерньги за пациентом", зеленые уроды ввели "деньги Ермаку"
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Разумков через жену решил самопожертвенно спасти украинцев...
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Тобто , легкі повинні переховуватись і заражати інших , поки стан не загостриться ? Польща навіть іноземців і нелегалів лікує безкоштовно , щоб люди не ховалися і не заражали інших
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А КАК БУДУТ ЛЕЧИТЬ ЗЕЛЁНУЮ ПЛЕСЕНЬ? И ЕЕ ВЫРОДКОВ ?
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Зачем нам государство с платной медициной ?
Ведь получается , что мы платим налоги лишь на содержание чиновников и прочих ментов .
Об этом ли мы мечтали ?
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Срочное, принудительное, бесплатное лечение - это такой же способ недопущения коллапса мед учреждений, как и карантин, маски и т.д. Остолопы в минздраве этого не понимают, т.к. зебилы, или понимают и пилят бабки, т.к. барыги?
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степашка:
- лечим всех бесплатно (зуб даю)
не прошло и недели..
степашка
- лечим бесплатно только средние и тяжелые формы. Минус один зуб.
прошло еще три дня..
степашка:
-лечим бесплатно только тяжелые формы. Минус два зуба.
прошла неделя...
степашка:
- лечим бесплатно только крайне тяжелые формы. Минус три зуба.
прошло 10 дней...
степашка:
лечим бесплатно только мертвяков.
Все деньги ушли на вставную челюсть.
Когда они уже закончать пи..еть?! Безкоштовно лікуватимуть лише середні та важкі випадки COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8801
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Лечим бесплатно только депутатов и кабмин
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Не понимаю что он не так сказал.
Легкая форма - как обычный грипп. Всех негодующих, раньше при гриппе бесплатно лечило государство?
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Це вже переходить всі моральні і людські норми,не говорячи про порушення закону.В епідемію брати гроші у хворих.Гидота яка.Це на скільки треба бути моральними виродками,щоб таке творити.Замість того,щоб на ранніх стадіях лікувати людей,загаряють їх в пекло,якщо у людини немає грошей.Мало того,що своєю бездіяльністю і дурістю створили патову ситуацію,так вирішили ще й контрольний постріл-гроші за лікування зарази,яку самі ж і запустили в країну,розпродавши перед тим всі засоби захисту.
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Порохоботы, вам есть работенка

Правительства скрываю основную причину появления вируса...

The culture secretary is to order social media companies to be more aggressive in their response to conspiracy theories linking 5G networks to the coronavirus pandemic.(заголовок на BBC)
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