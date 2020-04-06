 Бесплатно будут лечить только средние и тяжелые случаи COVID-19, - Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
Зритель эфира спросил министра, каким образом обеспечиваются лекарствами больные COVID-19 (всеми необходимыми позициями, или отдельными препаратами), которые находятся на стационарном лечении (из имеющихся фондов медицинского учреждения, вынуждены покупать самостоятельно или с помощью семьи), которые лечатся амбулаторно (получают от социальных работников за счет государства, вынуждены покупать самостоятельно).
"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, чтобы мы могли лечить", - ответил Степанов.
Одна из зрительниц программы спросила министра здравоохранение, почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.
"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.
Удивительно, что именно сейчас он об этом сказал, что бы не питали иллюзий...
у легких - парацетамол и чай с лимоном, а дальше - штучное дыхание
Многоходовочка от Зебильшости)
- Добрый день, безнадежно больной пациент. )))
Ведь получается , что мы платим налоги лишь на содержание чиновников и прочих ментов .
Об этом ли мы мечтали ?
- лечим всех бесплатно (зуб даю)
не прошло и недели..
степашка
- лечим бесплатно только средние и тяжелые формы. Минус один зуб.
прошло еще три дня..
степашка:
-лечим бесплатно только тяжелые формы. Минус два зуба.
прошла неделя...
степашка:
- лечим бесплатно только крайне тяжелые формы. Минус три зуба.
прошло 10 дней...
степашка:
лечим бесплатно только мертвяков.
Все деньги ушли на вставную челюсть.
Когда они уже закончать пи..еть?!
Легкая форма - как обычный грипп. Всех негодующих, раньше при гриппе бесплатно лечило государство?
Правительства скрываю основную причину появления вируса...
The culture secretary is to order social media companies to be more aggressive in their response to conspiracy theories linking 5G networks to the coronavirus pandemic.(заголовок на BBC)