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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
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 Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Торговые сети Украины обеспечены запасами таких продуктов питания, как сливочное масло, сахар, подсолнечное масло, рис, гречка, минимум на 20 дней.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней потребления, подсолнечного масла на 25 дней потребления, риса на 25 дней потребления и гречки на 37 дней потребления", - написал Высоцкий.

Также он отметил, что реализация гречки за последние дни упала на 43%.

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Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики 01
Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187055
 
 
 Топ комментарии
 
Быдло обломали, и оно тихо мукает в стойле)

Они хотели богатых раскулачить, все отнять и поделить.
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил.
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это так захотели успокоить...или вызвать ажиотаж? ))))
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вот реально, не понимаю мотивов Пороха бросать жемчуг перед свиньями. люмпены все также будут проклинать его обвиняя восех грехах , 50% все ще поддерживает Зеленского, они считают, что его целебная моча полезнее реальной помощи Пороха.
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Самое смешное - Разумков - ИО. Президента - ("в случае чего"). Вопрос -Он способен стать "Кровавым пастором"?!!!
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Ну а дале редиска попрет,там и картошка (молодая)подростет,крапива,щавель,абрикосы,куры начнут нестись,если от Короны не подохнут.
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а дальше остаётся уповать на китай !
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Сейчас вроде все нагреблись и притихли,а теперь всё начнётся опять и паника...
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Зря это написали. Ща опять паника начнется
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Да не еду надо сейчас покупать.а патроны.Патроны есть-еда найдётся...
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Быдло обломали, и оно тихо мукает в стойле)

Они хотели богатых раскулачить, все отнять и поделить.
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил.
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вот реально, не понимаю мотивов Пороха бросать жемчуг перед свиньями. люмпены все также будут проклинать его обвиняя восех грехах , 50% все ще поддерживает Зеленского, они считают, что его целебная моча полезнее реальной помощи Пороха.
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Украл міліард міліардав, а отдайот капєйкі! Вот!
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На месте Пороха я бы придушил ЗЕбила и его передачу ещё на заре его первых высеров против Пороха и Украины-проститутки.Дело за уклонение от повесток хотя бы...
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это так захотели успокоить...или вызвать ажиотаж? ))))
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Ну тут как, адекватные поймут, паникеры сейчас на низком старте сметать с полок всьо подряд.
Кстати производитель туалетной бумаги СилПак собирается покупать компанию эпл))
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Кремлевские крысы в Донецке заявили,будем убивать украинцев ,пока не снимут санкции с кремлевских фашистов Путлера....
Пушилинцы,репа треснет... Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4480
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не исключено, что заместитель ,в скором времени купит новые колеса после такого заявления,,,?
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Это что за раздувание паники? Введут карточную систему если что.
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Чего стоит РАБссиянская армия прекрасно показал Эрдоган и всего за неделю... Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3313
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ЗеБилы вы поняли ? Через 20 с хвостиком дней жрать фигвам...Бегите и скупайте жрачку шоб в 2037 года хватило..В ломбарды Разумкова тащите брюлики и рижевье шоб стало на гречку да вазелин.......
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Главное, чтобы туалетная бумага не исчезла.
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Після виборів 2019 року, міжнародний День дурня в Україні відзначають 21 квітня.
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Зол на Пороха в одном. Нафига было играть с быдлом демократию. Давить крыс надо было а не гуманизм тянуть. ЗеБилы уничтожают страну. Это хуже короновируса. Это зеленая бубочкина чума .
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Ющер и Барыга просрали свои возможности и наши надежды !
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Порох -это не марионетка олигархов а личность а ЗеБил против него шмаркля и чмо...
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А третій не гівно? Хто тобі ще гівно, гівно?
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А хто трет1й ? Для мене вони ус1 лайно . хто зараз очолюэ парт11, хто б1льше .хто менше .
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Ясно. Весь світ гівно, а ми в нім гівнюки!
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Чому ? В св1т1 багато людей як1 викликають повагу , в Укра1н1 теж повно !
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Ломбарды крутит жена Розумкова,дилектор Рады не при делах....
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Провоцируют беспорядки и бунты, чтобы официально ввести ЧП. Потому как иначе они просто потеряют власть вследствие дефолта, а бежать им некуда - границы закрыты.
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33 год не повторится. Есть оружие и решимость смести эту зеленую плесень. Но пощады как в 14-м пускай не ждут. Для нас "воля або смерть" становится реальностью. Лучше умереть с автоматом в руках чем подыхать от голода .
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мышеловка захлопнута Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 2450 я с прошлого года говорила, что бубочка и до ростова не добежит
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я б посперечалась стосовно закритих кордонів. Зараз спостерігаю по ФР-24, як одним ешелоном летять два пасажирських літачки МАУ, ембайєр 190 та боїнг 737, з Києва, пролетіли Мілан, хто їх випустив і куди?
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плохо стали разбирать. приходиться подогревать ажиотаж)
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Я когда то писал на Цензоре,Жаль что Порох сегодня не Гитлер...
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Порох был для многим олицетворением зла а ЗеБил тогда кто ? Вместо лидера Украина избрала полное гавно.
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посмещище, разрушающее страну, которой правит, кто ж еще?
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Черчилль выиграв войну у Гилера проиграл выборы в 1945 году с треском... Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 6261
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Найвеличнішому хтось наважився доповісти, що вже фактично засуха, невідомо який буде врожай?
А він все розпродає...

"Нехватка еды не грозит Украине, экспорт ограничивать не нужно - Зеленский".
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ЭПОХА БЕДНОСТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ 19 МАЯ 2019 ГОДА.
зеля не може брехать,он Наполеон.... Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 8265
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Це правда ,що Україна постачає зерно із стратегічних запасів в Росію?
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имбиря на два дня только, бегом покупать имбирь!!!!
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Хрущев чтобы прокормить дохлый Совок покупал кукурузу у Джона Кеннеди...,Николай Кровавый второй покупал зерно у США в 1896-7 годах,у президента кажись Мак-Кинли,точно не помню Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1529За зерно Клинтона Ельцыну и ножки Буша алкашу отдельная история... Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1529
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