 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +2
- Дарницкий - +3
- Деснянский - +1
- Днепровский - +3
- Оболонский - 0
- Печерский - +5
- Подольский - +4
- Святошинский - +2
- Соломенский - 0
- Шевченковский - +3
Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 46. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 37, в Шевченковском - 36, Голосеевском - 26, Оболонском - 20, Подольском - 21.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 16, Днепровском - 16 и Святошинском - 13.
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВООЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.
А теперь попробуем понять, на каком основании ВООЗ вручила всем врачам протокол, в соответствии с которым какие-то простудные симптомы можно диагностировать как коронавирус без дополнительных исследований, а если такой пациент умрет, то в причине его смерти можно ставить "коронавирус" даже без теста
например, 24 марта такой протокол был принят в США, удивительно (?), что после этого сразу же начала расти там смертность
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
или 6 лет назад
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world-pneumonia-day-20131112/ru/
Пневмония - причина 20% случаев детской смертности
В ходе 5-го Всемирного дня борьбы с пневмонией всемирные органы здравоохранения обращают внимание на необходимые медико-санитарные мероприятия, которые будут способствовать снижению бремени этой болезни
Совместный выпуск новостей: ВОЗ, ЮНИСЕФ, Альянс ГАВИ
12 НОЯБРЯ 2013 Г. | ЖЕНЕВА - Пневмония остается самой серьезной болезнью, которая убивает детей в возрасте пяти лет на глобальном уровне, унося жизнь более одного миллиона девочек и мальчиков ежегодно. Однако смерть от пневмонии можно предотвратить.
В связи с проведением в странах 12 ноября Всемирного дня борьбы с пневмонией Альянс ГАВИ, ЮНИСЕФ и ВОЗ обращают внимание на необходимые меры, которые могут помочь положить конец смертности детей от этой болезни.
"Каждые 30 секунд (это почти 3000 детей в сутки) от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до пяти лет"
а ты уже записался в очередь на вакцинацию от коронавируса?
https://www.youtube.com/watch?v=NExsgjw0X-0
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34
возьмите ту же Италию, например, у них нет смертности от гриппа, есть смертность от пневмонии, кровоизлияния и так далее
кому выгодно шумиху и панику поднять именно в 2020м?
Разницу сечешь?
ПС Кстати, в Омане 100% верблюдов поражены коронавирусом. Как там Зе-ослик, не тойво?