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 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +2
- Дарницкий - +3
- Деснянский - +1
- Днепровский - +3
- Оболонский - 0
- Печерский - +5
- Подольский - +4
- Святошинский - +2
- Соломенский - 0
- Шевченковский - +3

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 267 заболевших, - Кличко

Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 46. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 37, в Шевченковском - 36, Голосеевском - 26, Оболонском - 20, Подольском - 21.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 16, Днепровском - 16 и Святошинском - 13.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе 01
Карта: Кличко/Telegram

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187054
 
 
 Топ комментарии
 
Почему есть разница между смертью С коронавирусом и смертью ОТ коронавируса?
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВООЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.

А теперь попробуем понять, на каком основании ВООЗ вручила всем врачам протокол, в соответствии с которым какие-то простудные симптомы можно диагностировать как коронавирус без дополнительных исследований, а если такой пациент умрет, то в причине его смерти можно ставить "коронавирус" даже без теста

например, 24 марта такой протокол был принят в США, удивительно (?), что после этого сразу же начала расти там смертность
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
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Потому что с Печерска за границу больше других ездят. COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе - Цензор.НЕТ 5097
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На Печерске живёт или обитает вся быдло-элита - грабящая Украину 28 лет, которая и завезла из Куршавеля корово-гадость в Украину.
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Почему есть разница между смертью С коронавирусом и смертью ОТ коронавируса?
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВООЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.

А теперь попробуем понять, на каком основании ВООЗ вручила всем врачам протокол, в соответствии с которым какие-то простудные симптомы можно диагностировать как коронавирус без дополнительных исследований, а если такой пациент умрет, то в причине его смерти можно ставить "коронавирус" даже без теста

например, 24 марта такой протокол был принят в США, удивительно (?), что после этого сразу же начала расти там смертность
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
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если бы смертность росла только на бумаге, Трамп отменил бы карантин, который очень дорого обходится американской казне.
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каждый день у мире умирает 200 тыс. человек (и коронавирус эту статистику никак не изменил), почему из-за этой смертности карантин не ввели год назад или 2 года назад?

или 6 лет назад

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world-pneumonia-day-20131112/ru/
Пневмония - причина 20% случаев детской смертности
В ходе 5-го Всемирного дня борьбы с пневмонией всемирные органы здравоохранения обращают внимание на необходимые медико-санитарные мероприятия, которые будут способствовать снижению бремени этой болезни
Совместный выпуск новостей: ВОЗ, ЮНИСЕФ, Альянс ГАВИ
12 НОЯБРЯ 2013 Г. | ЖЕНЕВА - Пневмония остается самой серьезной болезнью, которая убивает детей в возрасте пяти лет на глобальном уровне, унося жизнь более одного миллиона девочек и мальчиков ежегодно. Однако смерть от пневмонии можно предотвратить.
В связи с проведением в странах 12 ноября Всемирного дня борьбы с пневмонией Альянс ГАВИ, ЮНИСЕФ и ВОЗ обращают внимание на необходимые меры, которые могут помочь положить конец смертности детей от этой болезни.
"Каждые 30 секунд (это почти 3000 детей в сутки) от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до пяти лет"
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а в Центральном парке Нью-Йорка госпиталь военный развернули, чтобы всех напугать, или потому что мест в больницах не хватает? COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе - Цензор.НЕТ 6019
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Если коронавирус дал осложнение в виде пневмонии и человек умер, то это по-вашему не надо считать как смерть от коронавируса?
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если человек умер от инфаркта или инсульта, то причина смерти инфаркт или инсульт
возьмите ту же Италию, например, у них нет смертности от гриппа, есть смертность от пневмонии, кровоизлияния и так далее
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А ничего так, что если бы не этот вирус, то у человека не развилась пневмония? Или то, что не было бы этого вируса и высокой температуры, как следствие, то человек мог и не получить тот инсульт или бы перенес его нормально, без летального исхода? Что-то Вас не туда заносит.
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а ничего что каждый год умирает 400 тыс. человк от гриппа, а 4 млн. с осложнениями требуют госпитализации? а ничего что последние 20 лет каждый день от пневмонии (не после коронавируса) умирает до 3 тыс. детей, в том числе новорожденных?
кому выгодно шумиху и панику поднять именно в 2020м?
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Вот только если вирус герпеса попал в организм, тест ПЦР его будет выявлять до самой смерти. А коронавирус после двух недель (у большинства, в тяжелых случаях дольше) с появления симптомов перестает давать положительный ПЦР тест.
Разницу сечешь?
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а кто делает пцр-тест спустя две недели после смерти? это что обычная практика?
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Ваша самокритика принимается. Учите матчасть.
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Потому что с Печерска за границу больше других ездят.
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потому что на Печерске живут люди, для которых 1600 грн на тест не проблема
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На Печерске живёт или обитает вся быдло-элита - грабящая Украину 28 лет, которая и завезла из Куршавеля корово-гадость в Украину.
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Ох уж эти печерские заробитчане! Вкалывают в самых опасных уголках мира!
ПС Кстати, в Омане 100% верблюдов поражены коронавирусом. Как там Зе-ослик, не тойво? COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе - Цензор.НЕТ 4773
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кличко просто обязан загородить печерск забором и залить сверху бетоном
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