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 На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна больница или отделение в Украине в период распространения коронавируса не могут быть закрыты.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время ежедневного селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Глава государства обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.

"К нам приходит информация то о закрытии детского областного отделения, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирования. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187049
 
 
 Топ комментарии
 
Четкий посыл врачам "Только спасете страну, вы уволены" Красавчик Вова!
Вон оборонку при войне режет по полной, после окончания эпидемии на медецине и камня на камне не оставит
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ЗЕбилы
ВЫ РОБЫТЭ ЦЭ РАЗОМ.

Министр инфраструктуры назначает свою любовницу 24-летнюю Валерию Шкаброву в наблюдательный совет Укрзализныци с зарплатой 160 тысяч, соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.
Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает.Валерия Витальевна в распоряжении определена одним из трех представителей государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров. Каким образом в ведомстве отбирали кандидатов и имеет ли Шкаброва соответствующие опыт и образование для нашей страны не важно.
Тайные конкурсы и космические зарплаты на стратегических государственных предприятиях уже никого не удивляют, но любовниц назначают впервые. https://t.me/tayni_deputata/519

На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3355
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Четкий посыл врачам "Только спасете страну, вы уволены" Красавчик Вова!
Вон оборонку при войне режет по полной, после окончания эпидемии на медецине и камня на камне не оставит
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Больницы закрыть, школы закрыты, ВУЗы закрыты, мелкий и средний бизнес закрыты и почти уничтожены, транспорт остановлен, на улицу запрещено выходить людям, работы нет, всем сидеть дома и тихо подыхать с голоду - действия власти по борьбе с короновирусом, в реальности - по борьбе с украинским народом.
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Кстати, я правильно понимаю, что с 6 апреля ходить в Украине по парку трезвым будет дороже, чем ездить по дорогам бухим за рулем?..
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А маску Бубочке Ленка сшила или мама Римма?
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А нам так і заявили- працюйте, а після епідемії- на звільнення. Хто виживе.
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почему были?
писали что туб.диспансеры уже закрывали повсеместно...
правда или нет не знаю... - не проверял...
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https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world-pneumonia-day-20131112/ru/
Пневмония - причина 20% случаев детской смертности
В ходе 5-го Всемирного дня борьбы с пневмонией всемирные органы здравоохранения обращают внимание на необходимые медико-санитарные мероприятия, которые будут способствовать снижению бремени этой болезни
Совместный выпуск новостей: ВОЗ, ЮНИСЕФ, Альянс ГАВИ
12 НОЯБРЯ 2013 Г. | ЖЕНЕВА - Пневмония остается самой серьезной болезнью, которая убивает детей в возрасте пяти лет на глобальном уровне, унося жизнь более одного миллиона девочек и мальчиков ежегодно. Однако смерть от пневмонии можно предотвратить.
В связи с проведением в странах 12 ноября Всемирного дня борьбы с пневмонией Альянс ГАВИ, ЮНИСЕФ и ВОЗ обращают внимание на необходимые меры, которые могут помочь положить конец смертности детей от этой болезни.
"Каждые 30 секунд от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до пяти лет"

признайся: правда, что ты об этой информации узнаёшь только сегодня? а теперь ответь себе на вопрос: почему тогда 6 лет назад тебе было абсолютно пофиг на умирающих детей и стариков, а сегодня ты уже такой борец с коронавирусом и ЗА карантин?
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Виталий Рождаев
Зеленский с бродячим цирком ездит по областям и на камеру вручает 120 защитных костюмов.
Потом их забирают у медиков и едут с ними в другую область.
))))

На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4675
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К нам приходит информация ... ты где , парень , на Луне ? ноги в руки и изучить ситуацию на местах , а не ждать прихода то ли информации то ли еще какого то
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Зельчатай, открой свою рожь. Если с народа не ржешь.
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ЗЕбилы
ВЫ РОБЫТЭ ЦЭ РАЗОМ.

Министр инфраструктуры назначает свою любовницу 24-летнюю Валерию Шкаброву в наблюдательный совет Укрзализныци с зарплатой 160 тысяч, соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.
Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает.Валерия Витальевна в распоряжении определена одним из трех представителей государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров. Каким образом в ведомстве отбирали кандидатов и имеет ли Шкаброва соответствующие опыт и образование для нашей страны не важно.
Тайные конкурсы и космические зарплаты на стратегических государственных предприятиях уже никого не удивляют, но любовниц назначают впервые. https://t.me/tayni_deputata/519

На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3355
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Одни работают не покладая рук, а она хорошо работает головой, руки ей не нужны На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8231
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Взагалі-то Мендель- дівчина Костюка. Так що вже не вперше.
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Больница при зебилах. И "правила" дурацкие соблюдены (третий- лишний).
На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3600
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зєлєнскій є абсолютним світовим лідером в двох категоріях. 1.) По кількості годин прес-марафону. 2.) По кількості прізвиськ.
Прізвиська зєлєнського (народний збірник): Бубочка, Бусінка, Моніка, Хацубулаву, Сцарь, Припіздєнт, Зєля, Яжнєлох, Нармальныпасажир, Вава, Клоун, Екзєбічє, Ваваснармас, Зє-лекленд, Блазень, *******, Трусливый кролик, Убєр-президент, Говнокомандувач, Клован, Сцикло, Шаурмист, Пісюніст, Термос, **********, Пріпіздєнь, Мальчік, Гідрант, Зєлєпузік, Шмаркля, Зєлємойській, *******, Сцаныч, Артікль, Зєлька, БєнінЛіз, Зєпалєон, Діджіталізатор, Зебізяна, Таварищпрєзідєнт, Зєбілоід, Необіцюн, Неподпісюн, Кончита, Мухажук...(далі буде)
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Жесткая безозответсвенность и тупость это ты и твоя зеленая шобла.Что делали 3 месяца ,кроме продажи масок?
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Ну слава богу! А то "мы" только собрались больницы закрывать и финансирование останавливать. Но мудрый президент погрозил "нам" пальчиком: Айя-йай, мол, нехорошо! Теперь заживем, а злой вирус испугается и убежит
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Ніколи не подумав, що молода команда за рік витре ноги об Конституцію і обикновенною постановю кабміна нарушать і інші Закони, які весь час діяли на території України. Просто цією постановою всіх на місяць посадили на підписку "про не виход з квартири" всім українцям без відкритої справи і дозволили поліції штрафувати непідйомними сумами до 34 000 грн. Деякі таких грошей і в руках не тримали. Можна були оправдати ці дії і вибачити для збереження життя громадян. Але це зроблено не для цього, бо спочатку дали можливість всім заїхати із вірусом сюди і розійтися по всій Україні, а вже потім діяти.Сила використовується направо і наліво. Знову почали "крутити" і мордою об бруківку. Тільки за вчтора подивився два сюжети за Одесу і зрозумів, що Якукович і його команда були дітьми в порівнянні з цими.
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**** зеленая - уже МЕСЯЦ как отменены ВСЕ ПЛАНОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
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ух какой борец с вирусом а маску одел дабы носглотку паленую коксом спрятать На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8989
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Поясните кто нибудь бубочке, чем эпидемия отличается от пандемии. А то, так и полетит в Ростов дураком.
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