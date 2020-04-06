EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  2623  30
Материалы по теме:
Все про:карантин (2433) Степанов Максим (141) COVID-19 (3218) коронавирус (1825) маски (12)

 Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине производят почти 900 тыс. масок в сутки.

Об этом сообщил министр во время ежедневного селекторного совещания Президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки. К тому же, мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - отметил Степанов.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что с началом тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете. Отмечается, что несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.

"В ответ президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно", - сообщают в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3187045
 
 
 Топ комментарии
 
Мы очень за них рады... А нам на кой эта новость? Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2149
 показать весь комментарий
 
Де вони, ті маски у вільному продажу?
А чому він не назвав собівартість маски?
 показать весь комментарий
 
За одну одноразовую маску 20 грн.! Зелёные барыги на крови!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мы очень за них рады... А нам на кой эта новость? Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2149
 показать весь комментарий
 
 
900 тысяч вы шо издеваетесь Україна нині виробляє майже 900 тис. масок на добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1196 , тут с налом в чумаданах очередь стоит, мерсы по 3 ляма в автосалонах тоскуют, а ну быстро в три смены работать, расслабили понимаешь ягодички, о внуках надо думать а не куйнёй мается.
 показать весь комментарий
 
Значит, у Слуг урода грыжа станет профессиональным заболеванием.
 показать весь комментарий
 
За одну одноразовую маску 20 грн.! Зелёные барыги на крови!
 показать весь комментарий
 
 
Де вони, ті маски у вільному продажу?
А чому він не назвав собівартість маски?
 показать весь комментарий
 
 
напевне, що контракти є; і які слід виконувати...
Якщо я ще січні купував маску за 1,10грн, тоді її собівартість - порядка 0,25коп. А в Іспанії, читав, маска продається за €15.
 показать весь комментарий
 
до нового года цена на хирургическую была 1.60, были еще для санитарок по 50 копеек.
 показать весь комментарий
 
По стране также ходят и деньги, но я ними никак не встречусь.
 показать весь комментарий
 
и чюмадан с наликом не увидишь)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Да насрать сколько вы там масок за сутки производите, хоть миллиард!! В аптеках их нет! А если где и есть, то цены неадекватные!
 показать весь комментарий
 
 
В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показать весь комментарий
 
 
Правительство ОБЯЗАНО на всё время карантина заставить своим постановлением
аптекам снизить цены на индивидуальные средства защиты до уровня их
себестоимости . А также обязать аптеки прекратить повышать цены на
жизненонеобходимые лекарства. И жёсткий конроль за исполнением этого
постановления ,штрафовать аптеки .
 показать весь комментарий
 
 
Их через 5мин купят перекупщики и будут перепродавать по рыночным ценам.
 показать весь комментарий
 
Ограничить количество масок и дезинфицирующих средств в одни руки.
За спекуляцию - криминал ,срок.
 показать весь комментарий
 
Когда то подобное уже проходили? Нет?

Дефицита просто быть не должно маска это не такое сложное изделие. Линия по производству стоит всего $40 тыс. У нас маски и респираторы продаются в каждом продуктовом магазине.
 показать весь комментарий
 
А чому ж їх ніде немає у продажу ? Може десь і є по ціні 15-30 гр найдешевші, а коштували копійки. І ще міняти через кожні 2-3 години. Ви спитали чи є людей гроші на це ?
 показать весь комментарий
 
 
Їх повинні безкоштовно роздавати,а не продавати в 10 разів дорожче.На цьому карантині,деякі зароблять величезні статки.
 показать весь комментарий
 
 
Прокукурікав,а там нехай хоч і сонце не сходе...
 показать весь комментарий
 
а чё не 900 миллионов? или тысяч звучит правдоподобнее?
 показать весь комментарий
 
"Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки," - а скільки вивозить за кордон за добу?
 показать весь комментарий
 
 
да кто бы сомневался при себестоимости в гривну - три ...- впариваете по 5- 150....как говорят - кому война а кому мать родна...- так и тут
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх