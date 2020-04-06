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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Киевские новости
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 На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция

Правонарушителей доставили в Днепровское управление полиции для установления всех обстоятельств этого происшествия. В дальнейшем админматериалы направят в суд с целью принятия соответствующего решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сегодня, 6 апреля, во время акции протеста против противоэпидемических запретов на территории Гидропарка между участниками мероприятия и полицейскими возник спор. Мужчины выражали недовольство из-за невозможности тренировки на спортивной площадке. В результате двух наиболее активных участников события доставили в территориальное управление полиции, где установили их анкетные данные и взяли объяснения.

На обоих мужчин - 1979 и 1988 годов рождения, составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй - находился в парковой зоне без документов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух людей после перебранки в столичном Гидропарке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в Чернобыльской зоне. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3187044
 
 
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На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8980 Застав дурнів Богу молитись...
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Мужчина решил вплавь по Днепру обойти блокпост полиции. Сопротивления пловец не оказал.
Полиция в киевском Гидропарке задержала пловца. Видео опубликовано в Фейсбук
"Полицейских снова поймали страшного преступника. Голого и без маски. Купается он, скотиняка", - иронизирует одна из очевидцев.
Сообщается, что мужчина купался в Днепре и решил вплавь обойти блокпост полиции, расположенный на берегу. Его встретили около десяти патрульных. Сопротивления мужчина не оказал.На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7030
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Мужчина решил вплавь по Днепру обойти блокпост полиции. Сопротивления пловец не оказал.
Полиция в киевском Гидропарке задержала пловца. Видео опубликовано в Фейсбук
"Полицейских снова поймали страшного преступника. Голого и без маски. Купается он, скотиняка", - иронизирует одна из очевидцев.
Сообщается, что мужчина купался в Днепре и решил вплавь обойти блокпост полиции, расположенный на берегу. Его встретили около десяти патрульных. Сопротивления мужчина не оказал.На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7030
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плавай, мужик, вода - это природный дар и никакие постановы кабмина не могут человека лишить этого божественного подарка
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Кацапская демократия от ЗЕбила На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6377
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Не советую постить подобные картинки, а то по закону мент в этом случае имеет право применять оружие на поражение со всеми вытекающими камнями в сторону революции достоинства.
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"Совєтуй" чи "не совєтуй" своїм кацапам. Тут тобі не там.
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Ніщо. Обрали Голу бородьку зебіли, тож нехай тепер не скиглять.
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Нас ведут к гражданской войне, чтобы ***** оказалось право.
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Это, вася-козломордай, не разгоняй брехню - это видео очень старое.
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всякое неадекватное быдло свободно ходит без масок а спортсмены и пенсионеры злодеи
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карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида, здоровых не кашляющих людей на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине)
выродки с погонами уже сегодня получат обратные иски
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За тридцать сребренников опогоненные резво бросаются выполнять команду фас На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6317
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Хм... А почему полиция не соблюдает домашний режим, пусть бы тоде посидели дома. А то гуляют... Они ж не собачки! Гуляют компаниями, балдеют от весеннего пьянящего воздуха....
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а ментам можно гулять, а пацакам надеть намордники взять с собой цаки и улыбаться!
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архив...
Горловка 2014-год...
Менты массово переходят служить рашистам... - такое происходит по всей Лугандонии...
Вы думаете это не повторится, если путин захватит Киев...?

На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7715
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Мусора вместе с антинародной властью нарушают Конституцию Украины!
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в этой недостране КОНСТИТУЦИЯ не выполнялась со дня ее принятия! ИМЕННО ПОТОМУ У НАС 28 ЛЕТ ЖОПА!! Потому что власти утвердили не гласнове правило что законы можно не выполнять если ты власть!!
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Руслан, прикуси свой язык называть Украину недострана, ибо это не правильно. Правильно ты и сам понимаешь - нами правит недовласть.
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Страна на международной арене да и во внутренних делах определяется ее официальными представителями т.е. властями! если у нас уродливая недовласть то что это за страна такая?!!
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Державний переворот, якого ми не помітили.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.

Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.
Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
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Правильно делают! Закон? Это не для меня,это для лохов. А то что ходя без маски,можешь быть носителем инфекции не зная об этом и заразить кучу людей,это они не думают! Таких надо в больницы отправлять,что бы помогали за больными от коронавируса ухаживать,тогда бы точно своё мнение изменили!!!
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Презумпцию невиновности никто не отменял. Докажите, что он болен.
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Если доказывает, то пройдет время карантина. Поэтому, чтобы не терять время решено хотя бы таким способом исключить разнос вируса. Из всей группы возмущенных здоровяков только двоих задержали как неадекватных к ситуации с вирусом.
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Нельзя сажать за отсутствие преступления. Это как вас сажать как маньяка, ведь у вас есть член.
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Не сажают, а штрафуют на кругленькую сумму.
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За что штрафуют? Завтра выдадут указ, что нельзя на улице появляться без пробки в заднице, а менты будут проверять. У кого пробки нет - штраф в сто тысяч гривен.
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Заметьте, ведь была группа возмущенных, а взяли двоих, как самых тупых. И ограничения ещё мягкие. Вот когда будет штраф 100 тысяч., тогда и возмущайтесь.
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У людей нет таких денег. Наши скопировали европейские штрафы позабыв что мы на порядок беднее.
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Обращаю внимание, что была группа людей. И из этой группы оштрафовали только двоих за упрямство и непонимание ситуации. Другие остались без штрафа, но с пониманием,что понты тут не пройдут. Карантин - временное явление.
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Презумпция невиновности в болезни и при пандемии? Вы в своём уме?! Объясните это умирающим в больницах!
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Любой кто прикрывается больными или детьми террорист.
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а умирающих в больницах заразили именно эти двое которых вы уже осудили и оштрафовали?!!
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Какая пандемия???? 1320 человек только зараженных*
Таких шизоидов как ты нужно расстреливать за то, что сеете панику!
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Ты умрешь на больничной подушке,
Кое-как похоронят тебя,
И покончишь ты век одинокий,
Никого никогда не любя.
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Скорее всего ты сдохнешь под кроватью, обоссавшись...
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краще сидіти у чотирьох стінах та пиячити ніж займатись спортом на свіжому повітрі..?
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Можно спортом. Взял 2 пуда и во дворе тягай в маске.
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може бути гіпоксія..наприклад мені у масці задушно..
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та да..зараз знову на дачу поїду..поки дауни ще не заборонили пересуватися приватними авто..
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Я сам сторонник широких свобод и с ужасом смотрю на запрет частных машин. Но пока его нет, то значит жить активно ещё можно.
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То есть из крайности в крайность? Что то среднее нельзя найти?
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А как маска защитит от вируса? Ты хоть осознаешь размеры вируса? Только респиратор 3-го класса!
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Маска не спасает здоровых, но ограничивает распространим вируса заражённым, который ещё не знает, что он носитель. Маска - привинтивный способ в людных местах.
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Ну мусора просто отвратны в этой ситуации На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4533ничему видать этих товарищей Майдан не научил На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4562а мне вот интересно ,ЕСЛИ-ВДРУГ ЧТО ,то Авакян куда будет ноги делать ,снова в Италию ??? На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2355 А друг не впустят в связи с карантином ...
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Если они настоящие спортсмены, то иммунитет у них ослаблен. Если они этого не понимают, то они спортсмены-дебилы. Если они спортсмены не настоящие, то несколько недель домашних тренировок ничего в их "спортивной" жизни не изменят.
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А кто из власти просчитал, что чем больше присудят штрафов по 17000 грн, тем быстрее власть закончится .
Украинцам никто уже привьет страх перед властью
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Арестовывать надо и в тюрьму на 2 недели, тогда перестанут лезть.
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