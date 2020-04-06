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 Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции

Украинский юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной административный суд Киева на правительство Украины из-за незаконности введения в стране тотального карантина по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в иске Гумирова, передает Цензор.НЕТ.

Юрист Гумиров заявил, что не смог мириться с "саботажем и уничтожением экономики Украины, с попранием конституционных прав украинцев, с неразумными и недобросовестными запретами, разоряющими предпринимателей и превращающими людей в запуганных паникёров в намордниках".

В целом он не отрицает угрозы распространения коронавируса, но считает многие карантинные меры неразумными и незаконными.

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Что оспаривает юрист в суде:

Карантин в Украине может быть введен только в отношении особо опасных болезней. ОРЗ такой не является. Карантин может инициировать только главный санитарный врач, причем только в том случае, если в Украине президентом введен режим чрезвычайного положения. Такого нет и не было. Чрезвычайное положение может быть введено только при эпидемии, а эпидемический порог, установленный МОЗ Украины, - не менее 191 000 заболевших. Значит, Кабмин нарушил закон и процедуру введения карантина. Нет и не было причин вводить тотальный карантин.

Запрет работы общественного транспорта является ограничением права на свободу передвижения. Такое ограничение может быть основано только на законе. Постановление Кабмина не является таким законом и Кабмин не имел полномочий вводить такой запрет.

Запрет права на мирные собрания (концерты, митинги, лекции, религиозные праздники) может быть введён только судом. Кабмин незаконно присвоил себе полномочия суда. Запрет незаконный.

Запрет некоторых видов предпринимательской деятельности (рестораны, магазины, парикмахерские, спортзалы, коворкинги, лектории, бытовые услуги) не предусмотрен ни одним законом Украины и является дискриминацией одних предпринимателей по отношению к другим.

Кроме этого он сообщил, что здесь присутствует нарушение конституционного права человека на достойный уровень жизни, поскольку люди лишены определённой еды и возможности купить одежду и нужные им услуги. Это незаконно.

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Юрист Александр Гумиров выразил надежду на то, что суд по его иску признает карантинные меры противоправными и отменит их. А решение суда будет основанием для людей, пострадавших от применения незаконных мер, требовать отмены наложенных штрафов и возмещения государством убытков и морального ущерба.

"Статья 33 Конституции Украины гласит: "Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения ..." Государство имеет право ограничить конституционные права граждан, однако, исключительно при условии введения чрезвычайного положения. Сейчас в Украине не введен режим чрезвычайного положения, а следовательно постановление Кабинет Министров Украины является незаконным! Мы понимаем, что некоторые из введенных запретов могут быть действительно необходимыми для преодоления пандемии. Однако, в рамках закона, действия органов власти должны быть следующими:

✔ Кабинет Министров подает президенту Украины рекомендации о необходимости введения чрезвычайного положения;

✔ Президент Украины издает Указ о введении чрезвычайного положения, в котором указывает причины, перечень мероприятий, территорию и время на которое вводится ЧП;

✔ После подписания этого Указа президент обращается в Верховную Раду относительно его утверждения. Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос безотлагательно.

Как видим, имея все рычаги и возможности ввода данных запретов законным образом, Кабмин сознательно пошел на нарушение Конституции. По нашему убеждению, даже благие намерения не могут быть причиной пренебрежения Конституцией, поэтому мы готовим иск в суд о незаконности постановлений, утвержденных Кабмином", - говорится в заявлении Автомайдана.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин.

Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции 01
Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции 02
Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции 03
Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции 04
Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции 05

Источник: https://censor.net.ua/n3187042
 
   
 Топ комментарии
 
Если вводить все правильно, как предписывают законы через ЧС, тогда финансирование всех мероприятий должно проводиться за счет специального фонда государственного бюджета. А бубочка хочет тупо пропетлять за счет бюджетов местных советов, и так им ограбленных накануне на более 200 млрд.грн
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Молодец)
Хоть кто-то покажет дебилам, что они дебилы)))
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Моральный ущерб, нанесенный мне незаконным объявлением карантина, я оцениваю в миллион долларов. Я потерял веру в справедливость и в торжество здравого смысла. Разве это не стоит миллиона долларов? Буду подавать в европейский суд по правам человека.
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не забудь печать поставить на документе(подтереться).
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Карантин когда начали - 11.03.2020 года, кто видит улучшение ситуации, которая не была плохой. Вопрос риторический.
После 24.04.2020 будут протесты, поскольку действия власти никак не обосновано, кроме паники в СМИ
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Вша учит Хозяина.Судьи на обсервации.В 25 году рассмотрят иск.
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Слава Богу не все в Украине лишены совести и достоинства от рождения. Просто хочется рыгать глядя на это стало в намордниках готовое носить градусник в анусе по просьбе властей.
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Правильно. А то сделали из соплей трагедию.
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Я тоже ложил на эти постановы ..Дело в том что документы я не ношу с собой а как они выпишут тогда штраф ...Я могу не отвечать на вопросы это гарантирует Конституция .Ну и какой пласмасовый захочет себе проблем на голову ,ведь у него есть дом жена ребенок имущество ,а вдруг оно не застраховано и идти пласмасовому с работы оглядываясь по сторонам тоже будет стремно....
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Влада должна делать законы по конституции если она нарушает законы и конституцию то это узурпация и народ имеет право на повстання . Так записано в конституции почти всех стран.Они дложны ответить или этот бардак никогда не кончится.
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Да, а дальше-больше будет!
Юристы всех ТРЦ и шараг типа "розетка" посчитают суммы недополученной прибыли за время "незаконно введенного карантина" и посыпятся в ЕСПЧ иски с огромными суммами претензий к Украине за "шоу Вовы"...
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Если этот дебил, считает корону "ОРЗ" - то тут говорить не о чем. И конечно же, все остальные страны, которые ввели карантин, начиная с Китая, тоже нарушили конституционные права? Рили? Или у них карантины слабее, где людей дубинами разгоняют и нарушителям грозят смертной казнью (Филлипины)?
На бабло попал красавец, вот и верещит. А ему насрать, сколько из вас, радостно ему поддакивающих, сдохнет.
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