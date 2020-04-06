 Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции

Об этом говорится в иске Гумирова, передает Цензор.НЕТ.

Юрист Гумиров заявил, что не смог мириться с "саботажем и уничтожением экономики Украины, с попранием конституционных прав украинцев, с неразумными и недобросовестными запретами, разоряющими предпринимателей и превращающими людей в запуганных паникёров в намордниках".

В целом он не отрицает угрозы распространения коронавируса, но считает многие карантинные меры неразумными и незаконными.

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Что оспаривает юрист в суде:

Карантин в Украине может быть введен только в отношении особо опасных болезней. ОРЗ такой не является. Карантин может инициировать только главный санитарный врач, причем только в том случае, если в Украине президентом введен режим чрезвычайного положения. Такого нет и не было. Чрезвычайное положение может быть введено только при эпидемии, а эпидемический порог, установленный МОЗ Украины, - не менее 191 000 заболевших. Значит, Кабмин нарушил закон и процедуру введения карантина. Нет и не было причин вводить тотальный карантин.

Запрет работы общественного транспорта является ограничением права на свободу передвижения. Такое ограничение может быть основано только на законе. Постановление Кабмина не является таким законом и Кабмин не имел полномочий вводить такой запрет.

Запрет права на мирные собрания (концерты, митинги, лекции, религиозные праздники) может быть введён только судом. Кабмин незаконно присвоил себе полномочия суда. Запрет незаконный.

Запрет некоторых видов предпринимательской деятельности (рестораны, магазины, парикмахерские, спортзалы, коворкинги, лектории, бытовые услуги) не предусмотрен ни одним законом Украины и является дискриминацией одних предпринимателей по отношению к другим.

Кроме этого он сообщил, что здесь присутствует нарушение конституционного права человека на достойный уровень жизни, поскольку люди лишены определённой еды и возможности купить одежду и нужные им услуги. Это незаконно.

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Юрист Александр Гумиров выразил надежду на то, что суд по его иску признает карантинные меры противоправными и отменит их. А решение суда будет основанием для людей, пострадавших от применения незаконных мер, требовать отмены наложенных штрафов и возмещения государством убытков и морального ущерба.

"Статья 33 Конституции Украины гласит: "Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения ..." Государство имеет право ограничить конституционные права граждан, однако, исключительно при условии введения чрезвычайного положения. Сейчас в Украине не введен режим чрезвычайного положения, а следовательно постановление Кабинет Министров Украины является незаконным! Мы понимаем, что некоторые из введенных запретов могут быть действительно необходимыми для преодоления пандемии. Однако, в рамках закона, действия органов власти должны быть следующими:

✔ Кабинет Министров подает президенту Украины рекомендации о необходимости введения чрезвычайного положения;

✔ Президент Украины издает Указ о введении чрезвычайного положения, в котором указывает причины, перечень мероприятий, территорию и время на которое вводится ЧП;

✔ После подписания этого Указа президент обращается в Верховную Раду относительно его утверждения. Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос безотлагательно.

Как видим, имея все рычаги и возможности ввода данных запретов законным образом, Кабмин сознательно пошел на нарушение Конституции. По нашему убеждению, даже благие намерения не могут быть причиной пренебрежения Конституцией, поэтому мы готовим иск в суд о незаконности постановлений, утвержденных Кабмином", - говорится в заявлении Автомайдана.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин.









