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 Общество, Здоровье
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 В Украине запустили социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины запустило социальную кампанию поддержки врачей #ПідтримуюЛікарів.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Минздрав призывает каждого с благодарностью относиться к самоотверженному труду медиков, которые противостоят распространению коронавирусной болезни и преданно спасают пациентов.

Героями видео стали обычные врачи, фельдшеры и медсестры. Именно они ежедневно ходят на работу, рискуя собственной жизнью и здоровьем, но понимая, что от них зависит.

"Минздрав убежден, что государство должно защитить прежде всего врачей, чтобы спасти всю страну. Именно поэтому одним из приоритетов ведомства является утверждение надбавок медработникам, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, сотрудничество с украинским бизнесом, который помогает во время карантина подвозить медиков к рабочим местам", - говорится в сообщении.

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"Оставайтесь дома! Это главное, чем вы можете помочь врачам в борьбе с пандемией", - добавили в пресс-службе Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3187040
 
 
 Топ комментарии
 
Как всегда 25% спасают страну пока малоросийская власть наживается на смертях украинцев
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Підтримую!
Тримайтесь, Люди в білих халатах !
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Як це нагадує істеричні верески росіян, які через один пост в Інтернеті роздають "нізкій паклон до землі".
А що, поліцейські не стикаються з коронавірусом? А що, водій автобуса чи маршрутки, який працює щодня, перевозячи сотні і тисячі людей, не стикається з коронавірусом?
А касирка в супермаркеті? А працівниця пошти?
Скільки можна влаштовувати цю дурнувату вакханалію і інформаційний спам? Паскуди, які грабували і грабують, маскуються чим завгодно, кидають "в маси" якісь гасла - і маси вже в екстазі...
Яка гидота.
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Как всегда 25% спасают страну пока малоросийская власть наживается на смертях украинцев
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Підтримую!
Тримайтесь, Люди в білих халатах !
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Чума она вашу голову,зелень отмороженная,деньги платитьврачам раньше надо было.
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Правильно,раньше!
Ещё при мародеривцях надо было платить.
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Підтримую длікарів!!!
Низько схиляю голову перед ними!!!
Вони Герої, вони на передовій по боротьбі із заразою!!!
Слава ЛІКАРЯМ і всім медикам!!!
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допоможи лікарю - посиди ще трохи вдома!!!!
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В Украине запустили социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів - Цензор.НЕТ 8617

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шо за бред? Как кто то сидя дома может помочь врачам?
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сидя дома может получиться не подхватить чумку и не дергать потом врачей... (ни семейного, ни инфекциониста, ни реаниматолога, ни патологоанатома (не дай Боже)
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Як це нагадує істеричні верески росіян, які через один пост в Інтернеті роздають "нізкій паклон до землі".
А що, поліцейські не стикаються з коронавірусом? А що, водій автобуса чи маршрутки, який працює щодня, перевозячи сотні і тисячі людей, не стикається з коронавірусом?
А касирка в супермаркеті? А працівниця пошти?
Скільки можна влаштовувати цю дурнувату вакханалію і інформаційний спам? Паскуди, які грабували і грабують, маскуються чим завгодно, кидають "в маси" якісь гасла - і маси вже в екстазі...
Яка гидота.
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Ви не праві)) Не усвоїли основну тезу даного опусу) Лікарі-вже майже сявті. Ми (президент, парламент, кабмін... etc. робимо "все можливе"), але..... Допоможіть трохи грошенятами)) Це-ж на вас і піде............ Будемо вас рятувати((((((
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Який сенс з цих недолугих хештегів? Україну кожну секунду грабують олігархи і купують собі літаки за 100 мільйонів доларів і будинки за 200 мільйонів доларів.А кріпаки це все їдять і просять добавки.
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зеленське на таких хештегах, в тому числі, до влади прийшло.
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Сергей Дмитрук Ну так в нас ******* таке.Он на каналах хештег залишайсявдома.Це все з однієї опери.
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Чтобы остановить вспышку заболевание наши врачи не в самой богатой стране на свете делают максимум для всех нас.

Это видно по статистике смертей в Украине.
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С чего это вытекает? Из цифр предоставляемыми самими медиками?
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Тебе ли, танюха, не знать, что статистика - как дышло. Но тыж на работе.
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ликарив государство должно поддерживать!
30 лет на них болт клали, а теперь поможем им лайками и репостами.
молодцы
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Клали болт, превратили благородную профессию в толпу вымогателей и беспредельщиков... Поддержите врачей лайком!!! Ага.
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Любой может проехаться посмотреть выставку рабочих машин врачей перед БСП или ПАГом. Куда их еще поддерживать???? Шо за бред? Пользуясь нашими, то есть купленными на мои деньги , активами больниц, они кладут деньги за операции и все лечение себе в карман. Что им еще нужно?
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Я думаю, это конченое министерство приоритетом своей деятельности должно сделать не какието конченые социальные компании, а чтобы в больницах прекратились уже наконец бесконечные поборы и начали лечить. Невозможно социальными компаниями и пустой демагогией обеспечить уважение и поддержку ТАКОЙ "медицины" и "медработников".
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