 В Украине запустили социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Минздрав призывает каждого с благодарностью относиться к самоотверженному труду медиков, которые противостоят распространению коронавирусной болезни и преданно спасают пациентов.

Героями видео стали обычные врачи, фельдшеры и медсестры. Именно они ежедневно ходят на работу, рискуя собственной жизнью и здоровьем, но понимая, что от них зависит.

"Минздрав убежден, что государство должно защитить прежде всего врачей, чтобы спасти всю страну. Именно поэтому одним из приоритетов ведомства является утверждение надбавок медработникам, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, сотрудничество с украинским бизнесом, который помогает во время карантина подвозить медиков к рабочим местам", - говорится в сообщении.

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"Оставайтесь дома! Это главное, чем вы можете помочь врачам в борьбе с пандемией", - добавили в пресс-службе Минздрава.