 В Украине запустили социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Минздрав призывает каждого с благодарностью относиться к самоотверженному труду медиков, которые противостоят распространению коронавирусной болезни и преданно спасают пациентов.
Героями видео стали обычные врачи, фельдшеры и медсестры. Именно они ежедневно ходят на работу, рискуя собственной жизнью и здоровьем, но понимая, что от них зависит.
"Минздрав убежден, что государство должно защитить прежде всего врачей, чтобы спасти всю страну. Именно поэтому одним из приоритетов ведомства является утверждение надбавок медработникам, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, сотрудничество с украинским бизнесом, который помогает во время карантина подвозить медиков к рабочим местам", - говорится в сообщении.
"Оставайтесь дома! Это главное, чем вы можете помочь врачам в борьбе с пандемией", - добавили в пресс-службе Минздрава.
Тримайтесь, Люди в білих халатах !
Ещё при мародеривцях надо было платить.
Низько схиляю голову перед ними!!!
Вони Герої, вони на передовій по боротьбі із заразою!!!
Слава ЛІКАРЯМ і всім медикам!!!
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А що, поліцейські не стикаються з коронавірусом? А що, водій автобуса чи маршрутки, який працює щодня, перевозячи сотні і тисячі людей, не стикається з коронавірусом?
А касирка в супермаркеті? А працівниця пошти?
Скільки можна влаштовувати цю дурнувату вакханалію і інформаційний спам? Паскуди, які грабували і грабують, маскуються чим завгодно, кидають "в маси" якісь гасла - і маси вже в екстазі...
Яка гидота.
Это видно по статистике смертей в Украине.
30 лет на них болт клали, а теперь поможем им лайками и репостами.
молодцы