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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 В Киеве 28 мобильных групп делают тесты на коронавирус дома, - Кличко

В столице работают 28 мобильных групп, которые выезжают к людям и делают отбор образцов для ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в городе работают 28 мобильных групп, которые выезжают к людям и делают отбор образцов для ПЦР-тестирования. Благодаря этому мы увеличили охват и оперативность выявления очагов вируса и их локализацию. В общем сделали уже 267 отборов образцов. Из них диагноз подтвердился у 37 киевлян", - сообщил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 40% из всех ПЦР-тестов, сделанных в Украине, проведены в Киеве, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3187037
 
 
 Топ комментарии
 
карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида, здоровых не кашляющих людей на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине)

интересно, чем занимается Кабинет Министров, когда принимает антиконституционные решения об ужесточении карантина? что это, как не попытка повалить текущий государственный строй?
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На сегодня в Украине сделано около 5,5 тысяч ПЦР тестов. Это 134 теста на 1 миллион. Это последнее место в Европе.
По этому показателю Украина находится между Намибией и Марокко. Это позор.
В Европе на порядок больше делают ПЦР тестов на короновисрус на 1 млн. населения.
Например, в Польше, схожей по количеству населения с Украиной, сделано уже 81 тысяча тестов (2134 теста на 1 миллион населения).
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie
Значит из 5,5 тыс. сделанных тестов выявлено 1319 зараженных. то есть почти каждый четвёртый тест - позитивный.
Если бы провели количество тестов как в Польше (более 80 тысяч), то оказалось бы что в Украине уже 20 тысяч заражённых.
Но на это власть никогда не пойдёт. Народ для неё - дерьмо и не должен знать правду.
Тем более тратить дорогие тесты не нужно на дерьмо (на людей). по мнению власти.
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карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида, здоровых не кашляющих людей на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине)

интересно, чем занимается Кабинет Министров, когда принимает антиконституционные решения об ужесточении карантина? что это, как не попытка повалить текущий государственный строй?
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Ті хто знімають вертикально теж бидло.
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Ты предпочитаешь сниматься горизонтально? В Киеве 28 мобильных групп делают тесты на коронавирус дома, - Кличко - Цензор.НЕТ 8768
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У мене нема вертикального телевізору.
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Посмотрите "Заражение"/"Зараза" - 2011.
Все равно, ведь, дома сидите.
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А ПЕДАЛИК УЖЕ ПРОШЁЛ ТЕСТ НА ДЕБИЛИЗМ? КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
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Он бывший боксер.
Там часты повреждения мозга.
Профессиональные заболевания, без шуток.
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На сегодня в Украине сделано около 5,5 тысяч ПЦР тестов. Это 134 теста на 1 миллион. Это последнее место в Европе.
По этому показателю Украина находится между Намибией и Марокко. Это позор.
В Европе на порядок больше делают ПЦР тестов на короновисрус на 1 млн. населения.
Например, в Польше, схожей по количеству населения с Украиной, сделано уже 81 тысяча тестов (2134 теста на 1 миллион населения).
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie
Значит из 5,5 тыс. сделанных тестов выявлено 1319 зараженных. то есть почти каждый четвёртый тест - позитивный.
Если бы провели количество тестов как в Польше (более 80 тысяч), то оказалось бы что в Украине уже 20 тысяч заражённых.
Но на это власть никогда не пойдёт. Народ для неё - дерьмо и не должен знать правду.
Тем более тратить дорогие тесты не нужно на дерьмо (на людей). по мнению власти.
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Новости нашего городка:
"Sixth nursing home resident passes away

A sixth person at a Sydney nursing home as died as a result of coronavirus, the parent company of the Dorothy Henderson Lodge confirmed on Monday evening.
A statement from BaptistCare said the company was "heartbroken" to announce that a 90 year old male resident passed away today."

6-й человек в доме престарелых помер от "коронавируса" в штате Новый Южный Уэльс.
90 лет было старичку, и не пожил, можно сказать.
Граждане украинцы, среди ваших соседей много 90-летних старичков?
Нет?
Помирают не дожив до 70, в основном?
И коронавирус не требуется?
Это не пандемия, нет?
А что же это тогда, если многие мужчины в Украине даже до пенсии не доживают?
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