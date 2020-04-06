 Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирус за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек погибли из-за тяжелых хронических болезней.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", - подчеркнул Зеленский.

Дополнительно на совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили функционирование в Украине. Сегодня на некоторых из них происходит неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки.