 Рейдеры, завладевшие усадьбой Миллера, предстанут перед судом, - прокуратура Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Установлено, что в 2017 году три человека, которые являются членами одной семьи, с помощью поддельных документов незаконно вывели это здание из коммунальной собственности и внесли в уставный фонд принадлежащей им фирмы как объект незавершенного строительства.
Вследствие фиктивной сделки территориальную общину Киева незаконно лишили объекта недвижимости стоимостью 9,3 млн гривен, а также земельного участка, на котором он расположен.
Действия обвиняемых квалифицированы по ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, с целью защиты интересов государства в лице территориальной общины города Киева по ходатайству прокурора на историческое здание наложен арест с запретом совершать любые сделки.
Таких домов весьма не мало! Могу опубликовать фото тут, ели Цензор позволит...
будівлі старіють не лише фізично, а й морально... іноді, будівлі в досить пристойному стані спеціально доводять до аварійного стану... бо земля під цими будівлями коштує в рази дорожче самих будівель. і інвестиція в нове будівництво на цих місцях має привабливу рентабельність, на відміну від збиткової затії по відновленню цих будівель.
як-то кажуть, нічого особистого...
А старі будинки мають в собі набагато більше потенціалу, ніж ви собі уявляєте...
- якщо діловий центр великого міста територіально співпадає з його історичним центром, то перший гарантовано приб'є другий. наочна практика.
- потенціал старих та історичних будівель визначається готовністю цей потенціал оплачувати. наприклад: ви готові переплатити кілька сот баксів за ніч в готелі в історичній будівлі? гаразд, припустимо, що саме ВИ готові. вийдіть на вулицю, гляньте людям у вічі... ви там бачите таку готовність? це буде відповіддю про потенціал.
1.Історичні будинки підтримують туристичну структуру - не цікавий Париж без історичних будівель. Та і сьгодні є будинки, яки відображені в "Трьох мушктерах".
2.В Літві історичне місто ніхто не чіпає - поруч побудували інше - з дорогами і будинками. В навих живуть комерсанти а в історичну частину ходять туристи.
Якщо у Киян спитаєте - чи підходять для них нововведення адмінстрації? Побачите на виборах. Кличка в Києві більше не буде.
мо то кумунальники незаконно захопили усадьбу... у Міллера... а це родичі... встановлюють буржуазну справедливість.