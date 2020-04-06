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 Рейдеры, завладевшие усадьбой Миллера, предстанут перед судом, - прокуратура Киева

Прокуратурой города Киева утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы рейдеров, которые незаконно завладели историческим зданием по улице Гоголевской в центре Киева, известной как усадьба Миллера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в 2017 году три человека, которые являются членами одной семьи, с помощью поддельных документов незаконно вывели это здание из коммунальной собственности и внесли в уставный фонд принадлежащей им фирмы как объект незавершенного строительства.

Вследствие фиктивной сделки территориальную общину Киева незаконно лишили объекта недвижимости стоимостью 9,3 млн гривен, а также земельного участка, на котором он расположен.

Действия обвиняемых квалифицированы по ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, с целью защиты интересов государства в лице территориальной общины города Киева по ходатайству прокурора на историческое здание наложен арест с запретом совершать любые сделки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187032
 
   
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Да уж -єто вам не мелочь по карманам тирить ...
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Как видно по фото - здание находится в аварийном состоянии и там никто не живет. Продать его кому-то жаба душит. Пусть лучше развалиться Рейдеры, завладевшие усадьбой Миллера, предстанут перед судом, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 1083
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Вор на воре, и вором погоняет, что за нах...
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Как странно... 2 дня назад я, на своей страничке в ФБ, опубликовал это фото. Среди других старинных домов с выселенными жильцами. Такое ощущение, что их приготовили к сносу.
Таких домов весьма не мало! Могу опубликовать фото тут, ели Цензор позволит...
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старі будинки в переважній більшості мають ще дерев'яні перекриття (а залізобетонні вони не витримають) і дике за сьогодняшніми мірками планування. ніхто не хоче вкладати кошти в такі будівлі, бо якоїсь економічної основи в цьому немає і не передбачається.
будівлі старіють не лише фізично, а й морально... іноді, будівлі в досить пристойному стані спеціально доводять до аварійного стану... бо земля під цими будівлями коштує в рази дорожче самих будівель. і інвестиція в нове будівництво на цих місцях має привабливу рентабельність, на відміну від збиткової затії по відновленню цих будівель.
як-то кажуть, нічого особистого...
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Місто, як жива істота, має м'язи - заводи, жилі будинки, тощо. І має сосуди - дороги. Якщо посилити м'язи і не розширяти дороги - буде транспортний коллапсю Пістійний! Так вбивається Місто.
А старі будинки мають в собі набагато більше потенціалу, ніж ви собі уявляєте...
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ви так глибоко полізли в теорію...

- якщо діловий центр великого міста територіально співпадає з його історичним центром, то перший гарантовано приб'є другий. наочна практика.
- потенціал старих та історичних будівель визначається готовністю цей потенціал оплачувати. наприклад: ви готові переплатити кілька сот баксів за ніч в готелі в історичній будівлі? гаразд, припустимо, що саме ВИ готові. вийдіть на вулицю, гляньте людям у вічі... ви там бачите таку готовність? це буде відповіддю про потенціал.
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Зрозумів, ви не знаєтесь в світовій практиці....
1.Історичні будинки підтримують туристичну структуру - не цікавий Париж без історичних будівель. Та і сьгодні є будинки, яки відображені в "Трьох мушктерах".
2.В Літві історичне місто ніхто не чіпає - поруч побудували інше - з дорогами і будинками. В навих живуть комерсанти а в історичну частину ходять туристи.
Якщо у Киян спитаєте - чи підходять для них нововведення адмінстрації? Побачите на виборах. Кличка в Києві більше не буде.
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Клык . дЕрмак и Вавриш своего не упустят
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у наших судів може бути власна версія подій...
мо то кумунальники незаконно захопили усадьбу... у Міллера... а це родичі... встановлюють буржуазну справедливість.

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