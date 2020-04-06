 Рейдеры, завладевшие усадьбой Миллера, предстанут перед судом, - прокуратура Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в 2017 году три человека, которые являются членами одной семьи, с помощью поддельных документов незаконно вывели это здание из коммунальной собственности и внесли в уставный фонд принадлежащей им фирмы как объект незавершенного строительства.

Вследствие фиктивной сделки территориальную общину Киева незаконно лишили объекта недвижимости стоимостью 9,3 млн гривен, а также земельного участка, на котором он расположен.

Действия обвиняемых квалифицированы по ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, с целью защиты интересов государства в лице территориальной общины города Киева по ходатайству прокурора на историческое здание наложен арест с запретом совершать любые сделки.

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