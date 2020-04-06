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 Политика Украины
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 Мы не отменяем и не планируем отменять местные выборы, - "слуга народа" Корниенко

Глава правящей партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что власть не собирается отменять местные выборы.

"Местные выборы не могут не состояться, по Конституции они должны пройти 25 октября 2020 года", - сказал он в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В то же время он признал, что их проведение может столкнуться с проблемой недофинансирования.

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"Хватит ли миллиарда на выборы? Хватит. Там есть две большие статьи расходов. Это зарплата членов комиссии и печать бюллетеней. На печать бюллетеней, исходя из оценок во время предыдущих выборов, нужно примерно 300-400 миллионов гривен. Останутся какие-то средства на транспорт, связь. Однако, денег вряд ли хватит на оплату даже 30 тысяч членов избирательных комиссий, если брать по минимуму. А если им не платить, то возникают риски касательно честности проведения выборов. Если не платить от государства, то они будут брать больше денег от партий", - сказал Корниенко.

В то же время из-за нехватки денег некоторые проекты, например, переоснащение IT-систем Центризбиркома и перезапуск системы "Выборы", будет поставлена на паузу.

"Если резюмировать, выборы провести можно, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3187031
 
 
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Скока там Косатой дряне осталось до полного забвения? 0.5% и бюторасты впервые за 25 лет пойдут туда куда вся Украина мечтает их послать...
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Мы не планировали и не планируем закрывать ломбарды- Корниенко.
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как писал В.Маяковский про "временное правительство (холуи):
Кто тут временные - слазь!
кончилось ваше время!
а вы про какие то выборы....
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