 Движение частного транспорта могут ограничить, если будет продолжаться несоблюдение правил карантина, - Кличко

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается возмущения по поводу моих слов о возможном ограничении частного транспорта в городе. Если дальше будет действовать и продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести самые строгие ограничения, - понятно, что тогда они будут также и в столице, - когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города", - подчеркнул Кличко.

Также Кличко извинился за свои оговорки, заявив, что он ежедневно информирует о ситуации в городе и может при этом "где-то говорить неидеально".

"Да, я могу оговориться, где-то говорить неидеально, но я ежедневно информирую вас о ситуации в городе. ... Так что извините, если что-то не так сказал, но я делаю все с заботой о вас, предоставляю новую информацию практически с колес", - отметил он.

Напомним, ранее Кличко заявил, что в Киеве могут запретить движение даже частного транспорта.

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