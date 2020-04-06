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Все про:Кабмин (11970) Кличко (2909) транспорт (1386)

 Движение частного транспорта могут ограничить, если будет продолжаться несоблюдение правил карантина, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве ограничат движение частного транспорта, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается возмущения по поводу моих слов о возможном ограничении частного транспорта в городе. Если дальше будет действовать и продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести самые строгие ограничения, - понятно, что тогда они будут также и в столице, - когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города", - подчеркнул Кличко.

Также Кличко извинился за свои оговорки, заявив, что он ежедневно информирует о ситуации в городе и может при этом "где-то говорить неидеально".

"Да, я могу оговориться, где-то говорить неидеально, но я ежедневно информирую вас о ситуации в городе. ... Так что извините, если что-то не так сказал, но я делаю все с заботой о вас, предоставляю новую информацию практически с колес", - отметил он.

Напомним, ранее Кличко заявил, что в Киеве могут запретить движение даже частного транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3187030
 
 
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Это тупорылое и как боксёр - гавно: руки всегда опущены, защиты нет, и выезжал только из-за роста и длины рук.
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Если люди будут ходить без масок по трое и гулять в парках, запретим личный транспорт. Ну логично, Веталек
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Не мети пургу! У тебя еще выборы впереди Виталик!
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А если тебе скажут башкой тупой биться об стену - будешь безропотно исполнять, ибо сказали??
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Не с колес предоставляю информацию, а под колесами )
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