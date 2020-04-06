 "Мы просим беспристрастного правосудия вместо несправедливости" - обращение Бахматюка к Венедиктовой

Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Группы компаний "Укрлендфарминг". В нем Олег Бахматюк напоминает о важности компании, которая создаёт 27 тысяч рабочих мест, производит 1% ВВП Украины и за 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов, для экономики страны, особенно в условиях экономического кризиса, и просит вмешаться в вопрос неправомерного преследования компании со стороны НАБУ. Об этом сообщают Українські новини.
"Ни для кого не секрет, что у нас есть конфликт с руководителем НАБУ Артемом Сытником, который из-за собственных амбиций из желания личной мести фактически уничтожает мою компанию, - пишет Бахматюк. - Этими делами терроризируется компания вопреки здравому смыслу, вопреки логике - ведь я единственный из владельцев ликвидируемых банков предложил выплату задолженности государству с применением механизма реструктуризации. Выплату, которая намного больше сумм, к которым апеллируют в незаконно возбужденных делах".
Владелец "Укрлендфарминг" заявляет, что директор НАБУ, который имеет прямой конфликт интересов в открытых делах, занимается элементарной местью и пытается уничтожить компанию, задействовав 30% персонала НАБУ, парализовав из-за собственных интересов работу важного антикоррупционного органа. "И это происходит вместо расследования реальной коррупции, ведь никаких успехов в этом украинское общество от них так и не увидело", - пишет Олег Бахматюк.
Бизнесмен отмечает, что компания не просит никаких преференций, а обращается за справедливостью, беспристрастным правосудием и защитой государственных интересов. "Сценарии ликвидации таких компаний, как показывает практика Фонда гарантирования вкладов, обычно приносят в бюджет около 1% от стоимости активов - а это примерно в 30 раз меньше того, что я, как владелец компании, предлагаю государству", - заявил Олег Бахматюк.
Напомним, что НАБУ расследует дела по подозрению в неправомерном использовании предоставленного НБУ рефинансирования VAB банку Олега Бахматюка. Сам Нацбанк заявил, что средства были потрачены банком по целевому назначению - для выплаты вкладчикам банков во время финансового кризиса, который начался в 2014 году. Директор НАБУ Артем Сытник был признан виновным в совершении коррупционных деяний и внесен в реестр коррупционеров НАПК. Главным свидетелем обвинения по делу о коррупции Сытника был советник сестры Бахматюка.
Такое мнение озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Чем жестче ограничения на въезд иных стран, где живут и проживают представители украинской власти - тем страшнее украинской власти в собственной стране и тем жестче карантин.
Общий страх объединяет - судя по молчанию всех ТВ каналов в деле Ермака и Оманского визита Зеленского… у нас новый олигархический консенсус. Да и бесперспективность закона о распродаже земли и антибанковского закона говорят о том же.
Транша не будет, экономику ухайдохали…
Осталось только готовиться к хаосу - блокпосты на въездах к месту проживания Ылит (под предлогом померить температуру)…
АМИНЬ.
…
ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
Просто чтоб содрать с вас 17 тыс., им нужно составить протокол. Чтоб составить протокол, им нужно установить вашу личность. Упросите им задачу! )))
Иначе им нужно будет либо отпустить вас, либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5-й точки в суде.
А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут, ибо… карантин (но подсказывать не буду)… судьи знают о чем я и это поможет вам в суде.
Вообще, тема «пройдемте на 3 часа с нами» - это отрыжка СССР, которой полицейские милиционеры успешно злоупотребляют со времен обретения Украиной независимости…
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер, ни вы) исполнять заведомо незаконные требования…
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм… с 2017-го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!