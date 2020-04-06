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 Политика Украины
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 Лерос пришел на допрос в СБУ, но попросил его перенести в связи с объединением производств в одно, - адвокат Найем

Гео Лерос на данный момент не отказывается давать показания.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно допроса народного депутата Гео Лероса в Службе безопасности Украины. Сегодня, 06.04.2020, Гео Лерос явился на допрос в СБУ. Уголовное производство № 22020000000000065 открытое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Во время допроса было сообщено, что данное уголовное производство объединили с уголовным производством по № 22020000000000066 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество). Нами было принято решение ходатайствовать о переносе допроса на основании ст. 135 УПК", - рассказал адвокат.

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"Отдельно напоминаем, что Гео Лерос, согласно ЗУ "О предотвращении коруцпции", обличитель - физическое лицо, которое при наличии уверенности, что информация является достоверной, сообщило о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Права обличителя возникают с момента уведомления информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. То есть для того, чтобы иметь права обличителя не нужно получить документ от любого правоохранительного органа. Обличитель не несет юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, распространения указанной в сообщении информации, несмотря на возможное нарушение таким сообщением своих служебных, гражданских, трудовых или иных обязанностей или обязательств. Также обличитель имеет право давать объяснения, показания или отказаться их давать. Гео на данный момент не отказывается давать показания. Но нам не понятна логика (назовем это так), по которой и СБУ и ГБР вызывают на допрос по делу с одной квалификацией, а затем объединяют, добавляя синхронно ст. 190 УК", - резюмировал Найем.

Лерос пришел на допрос в СБУ, но попросил его перенести в связи с объединением производств в одно, - адвокат Найем 01
Лерос пришел на допрос в СБУ, но попросил его перенести в связи с объединением производств в одно, - адвокат Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187024
 
 
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чего лероса тягать? не он писал, он просто говорящая голова, а пока нужно братиков изолировать от власти
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У ЗЕвлади все навпаки. Переслідують викривачів корупції. З ніг на голову, як і в Унітазії. *************, одним словом.
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Странно, стрелял и попал Дантес, а памятник Пушкину. Странно, торговали гос.должностями братаны Ермаки- мудаки, а на допросі худит Лерос.
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