 У 4 госпитализированных с пневмонией в Ужгороде подтвердился COVID-19, - горсовет

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Образцы были доставлены в ГУ "Закарпатский областной лабораторный центр Минздрава Украины", результаты исследования оказались положительными. Больных перевели в областную инфекционную больницу", - говорится в сообщении.

Сегодня мобильная бригада отобрала образцы биоматериалов у 17 работников центральной городской клинической больницы: это работники приемного отделения, лаборатории и работники пульмонологического отделения, контактировавшие с пациентами, больными CОVID-19 и их биоматериалами.

Их отправили на самоизоляцию домой, состояние их здоровья будут контролировать семейные врачи.

Помимо этого в понедельник проведут забор образцов у работников городской поликлиники, контактировавших с больным CОVID-19 пациентом ранее.

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