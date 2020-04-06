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 У 4 госпитализированных с пневмонией в Ужгороде подтвердился COVID-19, - горсовет

В пульмонологическом отделении центральной городской клинической больницы с диагнозом "пневмония" проходили лечение четыре человека, у которых были отобраны образцы на исследование на CОVID-19. Результаты исследования оказались положительными. Больных перевели в областную инфекционную больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Образцы были доставлены в ГУ "Закарпатский областной лабораторный центр Минздрава Украины", результаты исследования оказались положительными. Больных перевели в областную инфекционную больницу", - говорится в сообщении.

Сегодня мобильная бригада отобрала образцы биоматериалов у 17 работников центральной городской клинической больницы: это работники приемного отделения, лаборатории и работники пульмонологического отделения, контактировавшие с пациентами, больными CОVID-19 и их биоматериалами.

Их отправили на самоизоляцию домой, состояние их здоровья будут контролировать семейные врачи.

Помимо этого в понедельник проведут забор образцов у работников городской поликлиники, контактировавших с больным CОVID-19 пациентом ранее.

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У 4 госпитализированных с пневмонией в Ужгороде подтвердился COVID-19, - горсовет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187023
 
 
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Выезжал в город сегодня, народ толпами без масок, в очередях полно пожилых, кофейные наливайки работают
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У нас тоже самое. Наверное такой "карантин" по всей Украине.
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