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 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли

В Беларуси по состоянию на понедельник зарегистрировано 13 случаев смерти людей с коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

"Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.

"На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть - лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах", - проинформировали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим

Таким образом, в Беларуси всего 700 официально подтвержденных случаев инфицирования.

После прохождения лечения выздоровели 53 человека.

"Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении", - сообщили в Минздраве.

По информации Минздрава, по состоянию на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187018
 
 
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У луки 8млн подданных.и вот и прикинь к носу.
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у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией



рано или позно, а все равно бы откинулись... 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 8857
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Откинутся и здоровые, вопрос только когда - через 50 лет или завтра
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Кто не курит и не пьёт,тот здоровеньким помрёт,на... супруге
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Трактор бракованный попался. Плохо вирусы лечит!
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Целых 13(!) человек.
Пор, давно пора "выключать" экономику Беларуси.
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так Бацька сказал, что если короновируса не видно глазами, значит его нет..
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А как же лечение трактором, не помогло? 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 2969
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Но к слову, опять умерли хроники, т.е. те кто и так бы умер в ближайшее время, может на неделю-две позже..
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Как там Гитлер рассуждал, больные должны умереть, напомните?
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на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 9 млн. населения)
Сколько у нас проведено тестов (на 40 млн. населения) ?
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Пока толстый сохнет - тонкий сдохнет.
Понятно что экономику развитых стран нужно время от времени ператрахивать чтоб сильно не росла.
А у нас-то и так она на ладан дышит, нахера нам в этой истерии с вирусом участвовать, панику раздувать да херачить по бизнесам?
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нам это кому ? у бени с зелей всё в порядке, скоро ещё не плохо хапнут .. и эта ситуация им вполне выгодна .. а нас и нашу страну они ни во что не ставят..
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На 700 заболевших - 13 умерших.
Смертность меньше 2%. 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 859
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Ясень пень. У Бацьки на всех тракторов не хватило.. Водка-то хоть осталась?
700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 3156
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Не забывайте, что у Луки всё всегда приукрашенно в десятки раз, как и у его другана путина! К сожалению для населения белоруси, не помогли ни трактор луки, ни его хвалённые 50 граммов спирта!!
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а во сколько приукрашено у нас, если они провели 40 тысяч тестов а мы около 6 тысяч?!при количестве населения в 5 раз больше, чем в Беларуси?!
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пацаны так сколько там власть " конец зубожиня" штаф за то что по улице ходишь нарисовала ?????????????? 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 8426
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так бухово за рулём ещё поймать нужно, а тут хватай - не хочу ..
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Тобто якщо брати у співвідношенні, то білоруси не відстають від інших.
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Галоунае, не колькi захварэла цi памерла, а як падлiчылi.
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В Бульбашів медицина куди сильніша за нашу. Обл лікарні обладнанні на порядок краще, потужні лабораторії, МРТ в кожній другій райлікарні. Вони навіть пересадку кісткового мозку роблять вже років 10, на яку наші бездарі не здатні взагалі. Вакцинування обовязкове і без варіантів. Ментально вони більше прибалти. Дещо пригальмовані.
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