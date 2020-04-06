 Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в Чернобыльской зоне. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

В зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС, произошло возгорание сухой травы и кустарников.

"Для обуздания огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения ГСЧС.

По состоянию на 10 часов утра, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено", - сказано в сообщении.

Работники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.



Фото: МВД/Facebook