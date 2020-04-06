EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  5990  33
Материалы по теме:
Все про:карантин (2433) правоохранительные органы (1156) Смирнов Андрей (14) COVID-19 (3138) коронавирус (1825)

 Замглавы ОП Смирнов о работе правосудия на карантине: "Смените свои балаклавы на медицинские маски"

Закон дает возможность принудительно изолировать человека по месту его жительства, применив к нему тот же домашний арест.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закон и бизнес", об этом заявил замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов.

Комментируя ситуацию с COVID-19 в местах лишения свободы или СИЗО, он заявил: "Не нужно быть великим прогнозистом, чтобы не понимать последствия возможного возникновения очагов эпидемии в местах предварительного заключения и лишения свободы. Добавьте к этому не только закрытость самих учреждений, а и традиционное отсутствие там надлежащего медицинского сервиса, готового справиться с подобными вызовами, невозможность медицинской изоляции и ослабленный иммунитет людей, находящихся там".

По его словам, главным критерием превентивной, принудительной изоляции человека от общества в условиях растущей пандемии может быть только критерий его социальной опасности.

Также читайте: За сутки подтверждены три новых случая COVID-19 на Киевщине, - ОГА

"Содержание под стражей должно применяться только к социально опасным гражданам, обоснованно подозревающимся в насильственных преступлениях и преступлениях, посягающих на территориальную целостность и против безопасности государства. Вместе с тем не стоит забывать, что закон даёт возможность принудительно изолировать человека по месту его жительства, применив к нему тот же домашний арест", - подчеркнул Смирнов.

Также замглавы ОП отметил: "Общемировая практика последних нескольких недель показывает готовность отдельных государств принять неотложную амнистию лиц, отбывающих наказание за малозначительные преступления или срок отбытия наказаний которых подходит к концу. Если не увидим инициативы Минюста, начнем подсказывать".

Кроме того, Смирнов обратился к силовикам: "Смените на время свои балаклавы на медицинские маски и задумайтесь над тем, чем должны заниматься ваши органы в условиях пандемии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3187011
 
 
 Топ комментарии
 
Re: @задумайтесь над тем, чем должны заниматься ваши органы в условиях пандемии@Источник: https://censor.net.ua/n3187011
"задуматься" для мусора - задача, практически, невыполнимая... когда мусору предлагают подумать, он впадает в ступор, как хомяк в момент угрозы. Мусор просто падает навзничь и задирает липкие лапки...
 показать весь комментарий
 
могу добавить - на законы им пофиг. что начальство сказало - то и "закон". банда авакова.
 показать весь комментарий
 
[quote]Закон дает возможность принудительно изолировать человека по месту его жительства, применив к нему тот же домашний арест[/quote]
Номер закона?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правда, що в Києві в магазинах встановлюють автомати з продажу масок, отих звичайно копійчаних, китайського виробництва за ціною 20 грн штука ?
 показать весь комментарий
 
Таких автоматів не зустрічав.
Поки що схоже на слухи.
 показать весь комментарий
 
 
У Золотоноші запустили виробництво масок і незабаром почнуть шити хірургічні халати. Відео https://uprom.info/news/other/meditsina/u-zolotonoshi-zapustyly-vyrobnycztvo-masok-i-nezabarom-pochnut-shyty-hirurgichni-halaty-video/
 показать весь комментарий
 
 
важна цена vs стоимость. Пошить - не задача. На рынке будут наверняка по мародерским ценам. Даже 15 гиней - цена неоправданная ...
 показать весь комментарий
 
 
Населению можно пользоваться домашнего изготовления масками хоть из трусов.Первоклашка сделает!!Даже генералы США дают мастер-классы по изготовлению повязок ,скажем их поношенной футболки.Наши тоже могут показать видеопример.Супруга сегодня ходила на район скупляться .В одном супермаркете сидит спецпродавец перед турникетами и продаёт маски,дезинфектор,перчатки.Охрана не пускает без масок. Охраны много.В АТБ -один охранник и всем коллективом и покупателями гонялись за бешеной дамой младых лет с выпученными от наглости глазами,очень похожую на любовницу Юща из ЕС.
 показать весь комментарий
 
все так и будет, но после пандемии.. Замглавы ОП Смирнов - силовикам: Смените балаклавы на медицинские маски и занимайтесь тем, чем должны заниматься в условиях пандемии - Цензор.НЕТ 8353
 показать весь комментарий
 
Re: @задумайтесь над тем, чем должны заниматься ваши органы в условиях пандемии@Источник: https://censor.net.ua/n3187011
"задуматься" для мусора - задача, практически, невыполнимая... когда мусору предлагают подумать, он впадает в ступор, как хомяк в момент угрозы. Мусор просто падает навзничь и задирает липкие лапки...
 показать весь комментарий
 
 
могу добавить - на законы им пофиг. что начальство сказало - то и "закон". банда авакова.
 показать весь комментарий
 
 
Долой диктатуру! Зеленский=Янукович. Аваков=Черт.
 показать весь комментарий
 
 
ага. и выдайте им по одному браслету на тыщу человек. пусть по-очереди носят.
 показать весь комментарий
 
 
[quote]Закон дает возможность принудительно изолировать человека по месту его жительства, применив к нему тот же домашний арест[/quote]
Номер закона?
 показать весь комментарий
 
 
закон для офісного планктону - це власна думка, а краще вьісер із рота з трибуни)))
 показать весь комментарий
 
Смирнову с такими воззваниями нужно обращаться к Геращенко Антону.
об этом заявил замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов.(кому он заявил?)
 показать весь комментарий
 
 
НИпАнИла.
Простите, но даже ветеринаров пока еще не призвали людей оперировать, а вы прямо сразу силовиков???
Может, им пока на малоценных членах общества потренироваться, на кошках Слугах народа?
 показать весь комментарий
 
Iryna Gerashchenko
23 ч. ·

Під час першої позачергової сесії, на якій обговорювали закони протидії короновірусу, наша фракція виступила їз застереженнями щодо норм про посилення повноважень МВС і поліції, надмірних штрафів і криміналізації недотримання карантину( саме карантину, а не самоізоляції). « Європейська Солідарність» і на робочій групі, і в залі намагалася відбити ці норми, переконати колег, що ми усвідомлюємо необхідність карантинних заходів і самоізоляції для подолання пандемії, але ще більше усвідомлюємо ризики свавілля силових структур і узурпаці влади в українських реаліях. Нам не вдалося збити ці поправки, на жаль, а наші застереження виявилися пророчими. Влада, яка не змогла забезпечити громадянам доступні захисні засоби, в умовах реального збідніння населення , переходить межі істерії і маразму. Найдешевша маска коштує 18 гривень. Міняти її треба щодві години. Очевидно, в місцях масового скупчення треба бути в масці. Але тепер за прохід вулицею без маски штраф. Метро і міський транспорт не працють. В супермаркет можна виїхати тільки па машині. Супермаркети працюють . Але влада заговорила про заборону користуватися і власним авто. З собакою вийти в брудний двір можна. З дитиною парком прийти в найближчу аптеку чи продуктовий ні. Двом людям з симптомами короновірусу виходити в аптеку можна. Трьом здоровим- ні. В супермаркеті стояти в черзі можна. В сквері перетнутися з колегами в робочих справах - ні. Проводити 15 годинне засідання Ради за ініціативи Зеленського можна. Іти на наступну позачергову наступного тижня Маріїнським ні. Їхати на авто ні. А як тоді? На поштових голубах? В ліс не можна. А в поле садити картоплю і іншу городину можна? Продати маски за кордон в розпал епідемії можна. Ходити без масок , коли їх ніде немає, ні. За вивіз масок ніхто не покараний. За вихід без маски штраф 17 тисяч грн. А чи знаю влада, що деякі українці тягають ту одну маску вже 3 тижні карантину, бо іншої немає . Зустрічати з обсервації здорових людей в Нових Санжарах і робити бутафорію можна, провести інформаційну кампанію про необхідність самоізоляції для тисяч пасажирів літаків, потягів, автобусів з Європи вже в розпал епідемії в країнах ЄС- ні. Працювати онлайн можна . Але чи знає влада, який інтернет вже за 30 км від Києва? Й чи у всіх вдома є комп чи бодай планшет?На повному серйозні в ВР деякі фракціі обговорюють можливість введення комендантського часу. Не ввечері , а на цілий день. Так може тоді легше вже замурувати українців по хатам? Ще раз наголошую, що я усвідомлюю принциповість карантинних заходів - як ключового превентивного засобу розповсюдження хвороби . Але чи варто владі впадати в маразм? Мені здається, ці питання потребуть серйозної дискусії уряду і парламенту. І дуже прикро, що керівництво ВР десь зникло, самоізолювалося і робить вигляд, що нічого, крім позачергових сесій, їх не стосується. Буду ініціювати обговорення цих питань на нараді з лідерами фракцій. Й не виключено, що наша фракція виступатиме за зміни маразматичних статей законів, які сьогодні дозволяють зловживання і свавілля під виглядом боротьби з епідемією.
 показать весь комментарий
 
 
В первый раз кто-то из ЕС начал выполнять роль оппозиции.
 показать весь комментарий
 
После 24.04.2020 будут протесты, поскольку действия власти никак не обосновано, кроме паники в СМИ .
 показать весь комментарий
 
 
Ежели Слуги Народные планируют выпустить уголовников в общество, как в свое время сделал Берия и как планировали в некоторых странах сейчас, то напомню, что уголовники - это бандиты, а не регулярная армия, и что выпустивших их они защищать не будут, как не защищают сейчас латиносы-бандиты своих хозяев в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке.
Бандиты хозяев не защищают, не забывайте это.
Не верите?
Ну, вспомните, стали ли уголовники защищать Берию, когда его арестовали и стало ли МГБ защищать своего начальника. Да МГБ радостно ручки потерли и с карандашиком в руках высчитали, какие места они займут на карьерной лестнице после того, как стрельнут врага народа Берию и его соратничков.
Впрочем, еслу Слуги Народа не верят, то пусть выпускают уголовников, гулять так гулять.
 показать весь комментарий
 
 
Большинство, к сожалению, буквально оценило "судьбоносное мнение" этого столпа власти(((
А он, плавно подводит совсем к другому:- Даешь амнистию............. И, к сожалению, эта тема пройдет. Не хочу ванговать, но посмотрите на законотворцев через пару недель-месяц(((
 показать весь комментарий
 
О! Под это дело и Зайцеву, которая 6 человек в Харькове на лексусе убила, можно освободить. Она ж социально безопасная. Так искренне плакала и просилась...
 показать весь комментарий
 
Намордники їм потрібно а не медичні маски! І на постійно а не тимчасово!
 показать весь комментарий
 
1. Гримчака со взятки на мошенничество переквалифицировали?

2. Дело по обвинению 11 депутатов "СН" в коррупции закрыли?
3. "Дело Шеремета"? Что там?
4. "Пленки Лероса " затмили "пленки Гончарука" . Но все-же, кто слушал Гончаренко? Две недели давно "ту-ту".
5. Главное. Смена масок здесь не помогут. С таким диагнозом надо не маски снимать, а власть. Зеленые - откровенное воры и фальсификаторы, которые потеряли право находиться у власти. У новых властей будет много работы по посадке зелени.
 показать весь комментарий
 
И да, где сам Зеленский? На работе, или на карантине? Вроде как еще не пенсионер, что нельзя на улицу нос совать...
 показать весь комментарий
 
То есть с зон повыпускать преступников, а не преступников посадить под домашний арест, и всем будет хорошо.
 показать весь комментарий
 
А амнистированные зеки будут навещать в селах одиноких пенсионеров на самоизоляции и помогать им по хозяйству, пока менты будут охранять парки и скверы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх