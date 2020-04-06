 Замглавы ОП Смирнов о работе правосудия на карантине: "Смените свои балаклавы на медицинские маски"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закон и бизнес", об этом заявил замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов.
Комментируя ситуацию с COVID-19 в местах лишения свободы или СИЗО, он заявил: "Не нужно быть великим прогнозистом, чтобы не понимать последствия возможного возникновения очагов эпидемии в местах предварительного заключения и лишения свободы. Добавьте к этому не только закрытость самих учреждений, а и традиционное отсутствие там надлежащего медицинского сервиса, готового справиться с подобными вызовами, невозможность медицинской изоляции и ослабленный иммунитет людей, находящихся там".
По его словам, главным критерием превентивной, принудительной изоляции человека от общества в условиях растущей пандемии может быть только критерий его социальной опасности.
"Содержание под стражей должно применяться только к социально опасным гражданам, обоснованно подозревающимся в насильственных преступлениях и преступлениях, посягающих на территориальную целостность и против безопасности государства. Вместе с тем не стоит забывать, что закон даёт возможность принудительно изолировать человека по месту его жительства, применив к нему тот же домашний арест", - подчеркнул Смирнов.
Также замглавы ОП отметил: "Общемировая практика последних нескольких недель показывает готовность отдельных государств принять неотложную амнистию лиц, отбывающих наказание за малозначительные преступления или срок отбытия наказаний которых подходит к концу. Если не увидим инициативы Минюста, начнем подсказывать".
Кроме того, Смирнов обратился к силовикам: "Смените на время свои балаклавы на медицинские маски и задумайтесь над тем, чем должны заниматься ваши органы в условиях пандемии".
Поки що схоже на слухи.
Но по 50!
"задуматься" для мусора - задача, практически, невыполнимая... когда мусору предлагают подумать, он впадает в ступор, как хомяк в момент угрозы. Мусор просто падает навзничь и задирает липкие лапки...
Номер закона?
об этом заявил замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов.(кому он заявил?)
Простите, но даже ветеринаров пока еще не призвали людей оперировать, а вы прямо сразу силовиков???
Может, им пока на малоценных членах общества потренироваться, на
кошкахСлугах народа?
23 ч. ·
Під час першої позачергової сесії, на якій обговорювали закони протидії короновірусу, наша фракція виступила їз застереженнями щодо норм про посилення повноважень МВС і поліції, надмірних штрафів і криміналізації недотримання карантину( саме карантину, а не самоізоляції). « Європейська Солідарність» і на робочій групі, і в залі намагалася відбити ці норми, переконати колег, що ми усвідомлюємо необхідність карантинних заходів і самоізоляції для подолання пандемії, але ще більше усвідомлюємо ризики свавілля силових структур і узурпаці влади в українських реаліях. Нам не вдалося збити ці поправки, на жаль, а наші застереження виявилися пророчими. Влада, яка не змогла забезпечити громадянам доступні захисні засоби, в умовах реального збідніння населення , переходить межі істерії і маразму. Найдешевша маска коштує 18 гривень. Міняти її треба щодві години. Очевидно, в місцях масового скупчення треба бути в масці. Але тепер за прохід вулицею без маски штраф. Метро і міський транспорт не працють. В супермаркет можна виїхати тільки па машині. Супермаркети працюють . Але влада заговорила про заборону користуватися і власним авто. З собакою вийти в брудний двір можна. З дитиною парком прийти в найближчу аптеку чи продуктовий ні. Двом людям з симптомами короновірусу виходити в аптеку можна. Трьом здоровим- ні. В супермаркеті стояти в черзі можна. В сквері перетнутися з колегами в робочих справах - ні. Проводити 15 годинне засідання Ради за ініціативи Зеленського можна. Іти на наступну позачергову наступного тижня Маріїнським ні. Їхати на авто ні. А як тоді? На поштових голубах? В ліс не можна. А в поле садити картоплю і іншу городину можна? Продати маски за кордон в розпал епідемії можна. Ходити без масок , коли їх ніде немає, ні. За вивіз масок ніхто не покараний. За вихід без маски штраф 17 тисяч грн. А чи знаю влада, що деякі українці тягають ту одну маску вже 3 тижні карантину, бо іншої немає . Зустрічати з обсервації здорових людей в Нових Санжарах і робити бутафорію можна, провести інформаційну кампанію про необхідність самоізоляції для тисяч пасажирів літаків, потягів, автобусів з Європи вже в розпал епідемії в країнах ЄС- ні. Працювати онлайн можна . Але чи знає влада, який інтернет вже за 30 км від Києва? Й чи у всіх вдома є комп чи бодай планшет?На повному серйозні в ВР деякі фракціі обговорюють можливість введення комендантського часу. Не ввечері , а на цілий день. Так може тоді легше вже замурувати українців по хатам? Ще раз наголошую, що я усвідомлюю принциповість карантинних заходів - як ключового превентивного засобу розповсюдження хвороби . Але чи варто владі впадати в маразм? Мені здається, ці питання потребуть серйозної дискусії уряду і парламенту. І дуже прикро, що керівництво ВР десь зникло, самоізолювалося і робить вигляд, що нічого, крім позачергових сесій, їх не стосується. Буду ініціювати обговорення цих питань на нараді з лідерами фракцій. Й не виключено, що наша фракція виступатиме за зміни маразматичних статей законів, які сьогодні дозволяють зловживання і свавілля під виглядом боротьби з епідемією.
Бандиты хозяев не защищают, не забывайте это.
Не верите?
Ну, вспомните, стали ли уголовники защищать Берию, когда его арестовали и стало ли МГБ защищать своего начальника. Да МГБ радостно ручки потерли и с карандашиком в руках высчитали, какие места они займут на карьерной лестнице после того, как стрельнут врага народа Берию и его соратничков.
Впрочем, еслу Слуги Народа не верят, то пусть выпускают уголовников, гулять так гулять.
А он, плавно подводит совсем к другому:- Даешь амнистию............. И, к сожалению, эта тема пройдет. Не хочу ванговать, но посмотрите на законотворцев через пару недель-месяц(((
2. Дело по обвинению 11 депутатов "СН" в коррупции закрыли?
3. "Дело Шеремета"? Что там?
4. "Пленки Лероса " затмили "пленки Гончарука" . Но все-же, кто слушал Гончаренко? Две недели давно "ту-ту".
5. Главное. Смена масок здесь не помогут. С таким диагнозом надо не маски снимать, а власть. Зеленые - откровенное воры и фальсификаторы, которые потеряли право находиться у власти. У новых властей будет много работы по посадке зелени.