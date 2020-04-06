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Все про:банки (1700) ВР (24744) МВФ (2872) Железняк Ярослав (18)

 К "антиКоломойскому" законопроекту внесли рекордное количество правок - около 6 000, - нардеп от "Голоса" Железняк

Депутаты Верховной Рады предложили огромное количество поправок к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Об этом сообщил член профильного комитета ВР, депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон, и, судя по темпу, финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

Поправки к банковскому закону принимаются до конца дня. Еще сутки, по прогнозу Железняка, нужно будет на то, чтобы свести правки в сравнительную таблицу.

"Так что ожидать заседания комитета раньше среды, наверное, не стоит", - считает депутат.

Для сравнения, к законопроекту о рынке земли депутаты предложили около 4 тысяч поправок, из-за чего его рассмотрение продлилось с 6 февраля до 30 марта.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Источник: https://censor.net.ua/n3187010
 
 
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не удивлюсь если дубина сотоварищи...
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три тысячи раз написать дубинский и тимошенко?
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не удивлюсь если дубина сотоварищи...
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та зеленский сам и вносит потом скажет извините ми питались и обьявит дефолт
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До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1379

На сайті ВР - ніяких даних про нові альтернативні проекти чи поправки немає !
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68492

???
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просто Беня платит по 1000 баксов за левый законопроект.. об этом сейчас все говорят в кулуарах..
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наша песня хороша - начинай сначала....
Беня с своей синагогой таки угробят Украину.....
Хохлы!, - в следующий раз, если останетесь живы выбирайте во власть украинцев...
Украинцам хоть не много будет вас жалко...
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Дайте прізвища авторів цих поправок, щоб ми знали беніних лизунів по-іменно.
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три тысячи раз написать дубинский и тимошенко?
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Ха ха ха! Так спасительный от дефолта закон всего лишь усложнит Бене возвращение отжатого у него банка, а не сделает это невозможным! Ну ну
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То чому ж такий супротив? Через незначне ускладнення? Чи через бажання довести країну до дефолту
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Чтобы снять страну с булавки МВФ. Кстати, тот же пан Мародер на той де передаче Шустера в прошлую пятницу заявил, что Украина в 2015 году уже обьявляла дефолт. Что никак не отразилось на жирности его мордяки
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то ви вважаєте, що тільки Зеленський покінчить з борошнами України? Не допустить дефолту?
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Зеленський зі Свинею голосують разом. Не плескайте мовою дурниць
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Ну про мародерство Пороха не буду просити привести факти, бо зависнете, а про мародерство "слуг", і так всі знають. Підкажете спосіб, як злізти з "булавки МВФ", прямо зараз, при тому стані економіки, до якої її довів Зеленський? Чи все закінчиться пропагандонськими лозунгами? І так, в 2015 був об'явлений технічний дефолт. Ну що, буде якась корисна інформація, роздуми, чи лише сморід про "марадьєра"? А тепер про "користь" дефолту, якого прагне коломойський, тимошенко, медведчук та їх трольня
До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6974
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Бедняжечка. Всего-то насоздавал липовых фирм на виргинских островах для вывода пяти лямов, а так да - неиунауат, банк, беспредельщики, отжали... не в частные руки 🙂
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А кто понесет деньги в такие банки, которые не подчиняются Украине?
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Якщо вони можуть приймати цілі закони у турборежимі, то якісь срані правки для них не перепона К "антиКоломойскому" законопроекту внесли рекордное количество правок - около 6 000, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5803
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Рассмотреть одним пакетом ВСЕ правки! В чем проблема? КСУ сказал - если нарід захотів - то навіщо законодавство! ВСЕ!
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А разве народ захотел потерять свои вклады???
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Если зарубежные банки будут решать или закрыть банк или нет, то где гарантия надежности вкладов?
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Главное набросить перспективную наживку в виде слова "Коломойский", а когда вкладчики даже других банков начнут оставаться с носом, потому что закон разрешает любую национализацию без оглядки на любые суды - сделать удивленное лицо и замотать соевой гривой в сторону Зеленского и СН.
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Почему сразу Ольгино? В Киеве тоже "фабрик" хватает.
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До 10 тыс еще время есть , надо поднатужится , - На рассмотрения пол года понадобится , а затем и МВФ займ не понадобится Ввиду отсутствия Страны занимателя.
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Хотелось бы поименный список, хотя бы передовиків, чтобы знать кого передавливать. Гниды.
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ще три гніди зі СН - бужанскький, дубінський та ще якийсь ... ський
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тут давно уже нет никакого секрета - бенина рать в Раде, они давно и прочно известны, плюс Юля
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приймите закон ограничивающий количество поправок
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А не пора ли что-то делать с этим спамом поправок?
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Да, он только рекомендовал сразу допустить зарубежные юр.лица к покупке украинской земли.
"
«Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции".
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Так они и повышение цен на газ не требовали, когда Мародер нас прошлые разы "спасал" от дефолта. Единственное, что требует МВФ это сбалансированность бюджета. Кто ж виноват, что спаситель видел его в карманах украинцев, а не сородичей-олигархов
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Внимательно перечитай программу Зеленского.
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бородата бабуся мразота єбєня такі вирішила віддефолтити Україну.
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Этот закон принят против украинских вкладчиков. Это антинародный закон.
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Зебилы и порохоботы пудрят мозги про типа антиколомойский Закон! Там про Приват ни слова, а все направлено на отмывание Порошенко,Гонтаревой,Рожковой и Ворушилина от грабежа 500 млрд гр и уничтожения 100 банков! А лохи пусть хавают!!! Если бы хотели наказать Беню там был бы Закон на страницу а не на 100!)
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Валерич, надоел. Одно и то же гавно, самому не надоело?
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4 тысячи - 50 дней.
8 тысяч - 100 дней.
Спасительный кредит МВФ к осени?
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Гривна укрепилась только из-за того, что приняли закон о земле и "антиколомойский" закон хотя бы в первом чтении. В принципе, это был позитивный сигнал. Увидишь, что будет с гривной, если этот "закон о банках" в итоге не примут.
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Сдайте его американцами и занимайте лучше экономикой страны.
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Чому українці мають оплачувати "хотєлки" жида коломойського з своєї кишені??? Чому хтось має виживати на мізерну пенсію, а коломойський має отримувати мільярдні прибутки? Доки цей упирь буде паразитувати на тілі українця?
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В этом законе нет ни слова про Коломойского. Зато есть, что украинские вкладчики будут бесправные - банки не будут подчиняться Украине.
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От я не помню, чтобы он кого-либо загонял в Приват-банк. Вы могли бы вложить деньги в рошеновские обгортки от конфет и спали бы спокойно
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Дядя, уже обед. Сходите уже на кофе-брейк, если машина в офисе есть. И твинка своего можете прихватить
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Закон пойдёт по скороченой процедуре.Потом пусть в Конс Суд подают.Если суд отменит,тогда можно поправки рассматривать.Но суд можно направить на обсервацию по решению санврача Ляшка месяца на 4.А там ишак сдохнет.
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Почему "антиколомойский" закон не приняли сразу в первом чтении и в целом? Это можно было сделать, но не сделали. Теперь Зеленский разведёт руками и скажет, что поправки не дали принять этот закон, он не виноват, от него ничего не зависит, придётся объявлять дефолт. А дефолт ввергнет 99% украинцев в глубочайшую позорную нищету на долгие годы.
Но у Зеленского с рейтингом всё будет впорядке.
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Из казны крадут 10 млрд. гривен ежемесячно причем схемы прозрачные - на это указал Сольский. За это его и уволили, что не давал воровать. Уберите схемы и не будет дефолта.
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Это ты к кому? Я не Зеленский. Это, что касается, махинаций с НДС.
Но даже если эти схемы вдруг резко уберут, то без сотрудничества с МВФ дефолт будет, и именно дефолт отправит украинцев в глубочайшую нищету, в том числе и обесценив все их гривневые вклады в банках.
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Исландия не имела дефолт когда реструктуризовала свой долг, но больше не занимала. Сейчас исландия процветает. Можно отдать в 30 лет, но не занимать. Но ведь легче не работать, а брать и брать в долг готовые денежки. Когда мозгов нет то легче погрязнуть в долгах и навесить их на будущее поколение.
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а у тебя на расии как хорошо было с дефолтом в 1998, расскажи
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Причем здесь Исландия?
Украина в 2014 - 2015 годах тоже реструктуризировала свой долг (спасибо Яресьско и Гонтаревой), но при этом грамотно воспользовалась кредитами МВФ, что позволило, в итоге, ей выбраться из глубочайшего экономического кризиса, вызванного российской агрессией.
Реструктуризация долга - дело тонкое и не быстрое, и поди ещё уговори кредиторов на это дело, особенно когда они видят, что руководство Украины дуркует ради Коломойского.
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Сейчас все страны откладывают погашение долгов. И на это идут кредиторы. Пандемия весомый аргумент.
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После принятия закона о земле и "антиколомойского закона" в первом чтении.
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Можно посоветовать всем, кто так ратует за этот закон срочно отнести свои деньги в украинские банки. Думаю, после принятия закона эти деньги там долго не пролежат, а вкладчики не смогут даже пискнуть. ВЭт будет очень справедливо для радетелей такого анти украинского закона.
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Хватит врать, причем врать нагло, тупо, как это умеет делать баба Юля.
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Ну так отнесите свои деньги в украинский банк. Этот закон не про Беню, а про украинские банки, которые не будут подчинены Украине. Что за границей захотят, то с ними и сделают. А делали до сих пор вот что - оформляли из денег вкладчиков не возвращаемые кредиты и банк рушился.Не будет у вкладчиков гарантии для их вкладов после такого закона.
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Утомил уже этим юлиным враньём. Ещё раз объясняю для особо "умных". Это нормальный закон. В государстве должен быть только один регулятор денежно-кредитной и банковской деятельности(центральный банк, в нашем случае - Национальный), а никак не не суды, которые в этом ничего не понимают и в Украине ещё являются коррумпированными. Аналогичное законодательство действует во всех развитых странах. Если же владельцы "невинно убиенных" банков не согласны с действиями Национального банка, они, в соответствии с этим законом имеют право обратиться в УВАЖАЕМУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ АУДИТОРСКУЮ КОМПАНИЮ, которая проводит аудит, и если, вдруг, Национальный банк был не прав, определяет компенсацию владельцам банка. Понятно, что Коломойский категорически против такого аудит, ибо ему ничего хорошего не светит, поэтому и пошел весь этот сыр-бор и кучи вонючего вранья об бабы Юли и прочих шавок Коломойского и врагов Украины.
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Жадність і захланність бєніка і погубить!...
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Какого такого Беника, там нет ни слова про Беника, зато есть слова, что украинские банки не будут подчиняться Украине. Так себе будут конторы Рога и Копыта.
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сколько же тебе беня за высер платит, что ты такой стахановец здесь????
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Депутаты Верховной Рады предложили огромное количество поправок к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Источник: https://censor.net.ua/n3187010

Кломойський п.дар зовсім не попалився купленими депутатами
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А кілька років тому я казав що вся країна сіла на Приват і єслі шо, то буде великий шухер. Так ніхто ж не слухав. Тепер хавай-те.
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Да в самом это законе СЛОВ меньше, чем поправок Бенины шлюхи внесли. До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7172
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Но почему здесь только одно мнение? А другое - значит ольгинец? Почему здесь так боятся демократии? Вот вспомните - Хрущев запретил коров иметь людям. И не стало молока. А сейчас продадут земельные наделы селяне - кто продукты на базар повезет? И какие цены вздуют маркеты если не будет противовеса из частных рынков?И где вы купите не ГМОшные продукты? А так- как ни трудно - растит селянин на своей делянке , каждый клочок земли засеян в Украине, засажен - любо дорого посмотреть.. И они кормят город. Вы же сами в городе без продуктов останетесь и будете голодать. Ну думать же надо чуть-чуть. Эти законы для крупных зарубежных корпораций принимаются. Которые посадят здесь свое, своими людьми уберут, вывезут и продадут за высокие цены за бугром, а у нас не будет такого счастья как сейчас имеем и благодаря чему мы не болеем так как заграница. У нас пока еще здоровая еда по приемлемым ценам. Частный рынок уравновешивает маркеты.
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