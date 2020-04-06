 К "антиКоломойскому" законопроекту внесли рекордное количество правок - около 6 000, - нардеп от "Голоса" Железняк

Об этом сообщил член профильного комитета ВР, депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон, и, судя по темпу, финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)", - написал он.
Поправки к банковскому закону принимаются до конца дня. Еще сутки, по прогнозу Железняка, нужно будет на то, чтобы свести правки в сравнительную таблицу.
"Так что ожидать заседания комитета раньше среды, наверное, не стоит", - считает депутат.
Для сравнения, к законопроекту о рынке земли депутаты предложили около 4 тысяч поправок, из-за чего его рассмотрение продлилось с 6 февраля до 30 марта.
Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
На сайті ВР - ніяких даних про нові альтернативні проекти чи поправки немає !
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68492
???
Беня с своей синагогой таки угробят Украину.....
Хохлы!, - в следующий раз, если останетесь живы выбирайте во власть украинцев...
Украинцам хоть не много будет вас жалко...
"
«Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции".
бабусямразота єбєня такі вирішила віддефолтити Україну.
8 тысяч - 100 дней.
Спасительный кредит МВФ к осени?
Но у Зеленского с рейтингом всё будет впорядке.
Но даже если эти схемы вдруг резко уберут, то без сотрудничества с МВФ дефолт будет, и именно дефолт отправит украинцев в глубочайшую нищету, в том числе и обесценив все их гривневые вклады в банках.
Украина в 2014 - 2015 годах тоже реструктуризировала свой долг (спасибо Яресьско и Гонтаревой), но при этом грамотно воспользовалась кредитами МВФ, что позволило, в итоге, ей выбраться из глубочайшего экономического кризиса, вызванного российской агрессией.
Реструктуризация долга - дело тонкое и не быстрое, и поди ещё уговори кредиторов на это дело, особенно когда они видят, что руководство Украины дуркует ради Коломойского.
Кломойський п.дар зовсім не попалився купленими депутатами