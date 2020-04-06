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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
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 Почти 40% из всех ПЦР-тестов, сделанных в Украине, проведены в Киеве, - Кличко

Из общего количества по Украине - из 5800 ПЦР-тестов - почти 40 процентов сделаны в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Он сообщил, что на сегодня экспресс-тестами протестировано почти 2600 киевлян. Лабораторно исследованы - 2124 образца.

"Киевский городской лабораторный центр Минздрава  Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза "коронавирус" еще 97 образцов. Из общего количества по Украине - из почти 5800 ПЦР-тестов (анализ образца со слизистой носоглотки человека) - почти 40 % сделаны в Киеве.

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"Сегодня в городе работают 28 мобильных групп, выезжающих к людям и делают отбор образцов для ПЦР-тестирования. Благодаря этому мы увеличили охват и оперативность выявления очагов вируса и их локализацию. В общем сделали уже 267 отборов образцов. Из них диагноз подтвердился у 37 киевлян", - сообщил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3187009
 
 
 Топ комментарии
 
потому и большинство зараженных выявлено в Киеве.. в остальных областях тестов с гулькин нов.. и сколько зараженных знает один Бог
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Педалик, ты нарушил требования карантина, находясь в общественном месте без медицинской маски. Вызови полицию для составления протокола об админнарушении. Да, еще ты как должностное лицо способствуешь нарушению Конституции, а это уже уголовное преступление!
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всего по Украине порядка 6000 тестов сделали. отсюда в Киеве сделали ВСЕГО 2400 тестов при населении под 3 ляма. А это ВСЕГО 0,08% от населения Киева!!! В Нью Йорке тест сделали уже 11% населения. Педаля, ты вообще понимаешь разницу и то, что ты говоришь НИ О ЧЕМ?!
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5800 ПЦР тестов на всю страну с начала эпидемии -- это мизер, это понты для приезжих. В день нужно столько делать. Минимум 4000 чтобы понимать картину по заболевшим и отделять зараженных людей. Посмотрите на Германию или Южную Корею.
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Болет только в Киеве , а на периферии болеть некогда , - Посевная и картошку садить Нада , - То и зачем им Тесты.
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надо зачищать село, все равно земля продается
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Сейчас ыксперды расскажут что в Украине 20 миллионов зараженных и люди мрут прямо на улицах, а оф. статистика такая низкая потому что тестов нет.
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..в Польше кстати такое показали три недели назад...
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Педалик, ты нарушил требования карантина, находясь в общественном месте без медицинской маски. Вызови полицию для составления протокола об админнарушении. Да, еще ты как должностное лицо способствуешь нарушению Конституции, а это уже уголовное преступление!
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потому и большинство зараженных выявлено в Киеве.. в остальных областях тестов с гулькин нов.. и сколько зараженных знает один Бог
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Бок и наслал вирус, конечно оН знает сколько намерен забрать к себЕ. Вы что, неправославный? Еще и церкви закрыли дураки, а значит усопших будет в разы больше((((
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3000 тестов на всю Украину... Это, конечно, впечатляет...!
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а в остальных областях Украины не надо выявлять?
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всего по Украине порядка 6000 тестов сделали. отсюда в Киеве сделали ВСЕГО 2400 тестов при населении под 3 ляма. А это ВСЕГО 0,08% от населения Киева!!! В Нью Йорке тест сделали уже 11% населения. Педаля, ты вообще понимаешь разницу и то, что ты говоришь НИ О ЧЕМ?!
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по-багатому ж... только Киев может себе позволить...
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Что-то Виталя засуетился, много очень Витали.
Неужто гнать будут?
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А сколько в Николаевской области провели? А то многих терзают смутные сомненья... (с)
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