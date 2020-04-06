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 С 7 апреля украинскую границу можно будет пересечь только на автомобиле в 19 пунктах пропуска, - Госпогранслужба. ИНФОГРАФИКА

Государственную границу Украины с 7 апреля можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

С 7 апреля украинскую границу можно будет пересечь только на автомобиле в 19 пунктах пропуска, - Госпогранслужба 01

"В частности, внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины №288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения". С учетом изменений с 00.00 ч. 7 апреля 2020 временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение", - говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

"С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.

Исключения ограничительных мер могут приниматься по эвакуационным рейсам по решению уполномоченных министерств и ведомств.

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Напомним, правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3187007
 
 
 Топ комментарии
 
у вас на хакассии еже в этом году.
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Повзком, на качках,на лісапеті С 7 апреля украинскую границу можно будет пересечь только на автомобиле в 19 пунктах пропуска, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2541
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А У кого нет Автомобиля , - то нельзя . Надеюсь у работников Правительства и Верховной Рады Есть Автомобиль , - А Что Велосипед Уже не В моде или ближе к Выборам пересядите Виртуально . Блин.
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А выездные визы когда введут ? Или не подсказывать ?
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Это так по зеленому! По ермаковски!
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Ну це дебіли на всю голову. А якщо немає авто? До цього працювали піші переходи.
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Вопрос можно решить через консульство.Набирается критическая масса и правительство посылает транспорт с оплатой услуг и последующей обсервацией в благоустроенных концтаборах за деньги.Не путать с гитлеровскими или ордынскими концтаборами.
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А яка різниця між перетином на авто і пішки? Все одно обсервація, і того, хто пішки перетне, все одно чекало б авто по той бік кордону.
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