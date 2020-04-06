 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 267 заболевших, - Кличко

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели коронавирусом. На сегодняшний день в столице уже 267 подтвержденных случаев COVID-19. Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 лет. 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе 2 медика. Также заболел 8-летний мальчик. 4 случая заболевания в Киев-Печерской Лавре", - рассказал Кличко.
По его словам, 9 пациентов госпитализированы в столичные больницы, 13 лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.
"Экспресс-тестами протестированы почти 2,6 тыс. киевлян", - отметил мэр столицы.
На проверке находятся еще 97 образцов.
На Рівненщині від лікарні вимагали здати захисні костюми, отримані після виступу Зеленського
https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4213725-u-kyievi-pokupets-vdaryv-holovoui-zhinku-prodavtsia
Если не обманывают, то динамика роста уже не геометрическая прогрессия. Карантин работает.
2020-03-24 113(+35%)
2020-03-25 156(+38%)
2020-03-26 218(+40%)
2020-03-27 311(+43%)
2020-03-28 418(+34%)
2020-03-29 480(+15%)
2020-03-30 549(+14%)
2020-03-31 669(+22%)
2020-04-01 804(+20%)
2020-04-02 942(+17%)
2020-04-03 1,096(+16%)
2020-04-04 1,251(+14%)
2020-04-05 1,319(+5%)