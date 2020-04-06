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 Киевские новости, Общество
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 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 267 заболевших, - Кличко

В Киеве по состоянию на утро 6 апреля 22 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 267 заболевших.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели коронавирусом. На сегодняшний день в столице уже 267 подтвержденных случаев COVID-19.  Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 лет. 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе 2 медика. Также заболел 8-летний мальчик. 4 случая заболевания в Киев-Печерской Лавре", - рассказал Кличко.

По его словам, 9 пациентов госпитализированы в столичные больницы, 13 лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

"Экспресс-тестами протестированы почти 2,6 тыс. киевлян", - отметил мэр столицы.

На проверке находятся еще 97 образцов. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3187005
 
 
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Зеленский пообещал Борису Джонсону скорейшего выздоровления. Я ничего не намекаю, но заранее скажу хороший был мужик. Помним. Любим.

22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 267 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 159

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нехай приїздять китайці й виловлюють свою вірусяку взад
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В Статистике МОЗ написано 234, это значит 33 новых? нихрена непонятно как они считают...
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Ukraine.
Если не обманывают, то динамика роста уже не геометрическая прогрессия. Карантин работает.
2020-03-24 ​​​ 113(+35%)
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Нет тестов, нет зараженных. Заболевшие выздоравливает от лечения по симптомам , но тогда чиновникам нужно отвечать за бардак и беззаконие в госструктурах .
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