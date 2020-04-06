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 Политика Украины
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 С сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин. ДОКУМЕНТ

В Украине с 6 апреля ужесточаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров опубликовал постановление № 255 от 2 апреля об усилении карантинных мер в Украине, которые будут действовать с 6 по 24 апреля, передает Цензор.НЕТ.

В частности, во время карантина будет действовать запрет на:

  • пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
  • перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При себе теперь также необходимо иметь удостоверение личности.

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Также вводится самоизоляция граждан в возрасте 60 лет и старше (кроме медработников и работников объектов критической инфраструктуры).

Также продолжает действовать запрет на работу ресторанов, кафе, ТРЦ и других учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания.

За нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

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С сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин 05
С сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин 06
С сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин 07
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С сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин 12
С сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин 13

Ранее Кабмин опубликовал разъяснение относительно новых ограничительных мер на период карантина.

- Почему ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность?

Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина.

- Можно ходить по улице без маски?

В постановлении №211 говорится, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.

Общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в г. Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; и тому подобное.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент вы можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"".

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- Зачем вводится обязательный масочный режим?

Это нужно ради безопасности всех нас. Учитывая темпы распространения коронавирусной болезни, все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается.

- Какая ответственность за нарушение правил карантина? Могут ли меня оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски?

Могут. За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

- Закрывают ли церкви на период карантина?

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Мы призываем всех украинцев оставаться дома на период карантина.

- Кто будет контролировать соблюдение мер карантина? Будет ли полиция стоять на входах в парки?

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

- Можно ли ходить по улице втроем?
По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества.

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- В каком случае людям старше 60 лет можно теперь выходить на улицу?

Люди старше 60 лет пока что должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому - им нужна самоизоляция. Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают.

- А если у них нет близких людей младшего возраста, которые могут о них заботиться?

Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны соблюдать масочный режим.

Кроме того, Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры для выявления и обслуживания одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение.

- Можно ли будет гулять вокруг дома?

Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.

- Разрешено ли выходить на улицу с детьми? Можно ли детям младше 14 лет выходить самым на улицу?

Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но! Как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых.

- Можно ли ходить в парк или сквер?

Нет, теперь - нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

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- Как теперь выгуливать домашних животных?

По-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.

- Когда дети снова пойдут в школу?

Меры карантина пока действуют до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. По инициативе Президента начинает работать проект "Всеукраинская школа онлайн". Старт трансляции - 6 апреля.

- Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?

Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей.

Следуйте рекомендациям и будьте здоровы!"

С сегодняшнего дня в Украине ужесточили карантин 14

Источник: https://censor.net.ua/n3187002
 
 
 Топ комментарии
 
С сегодняшнего дня государство наплевало на Конституцию.
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Приказ господина ПЖ -« Всем пацакам одеть намордники! И радоваться!» Кин Дза Дза
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какое право имеет какая-то гнида сажать человека под домашний арест из-за возраста?
какое право имеет какая-то гнида вести здоровый образ жизни или просто пройти к реке?
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"заходів до виявлення ... одиноких осіб" - ну треба ж владі знати у кого можна житло віджимати.
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Тобто у собак тепер більше прав ніж у пенсіонерів?
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Бо собаки на відміну від пенсів не продають на виборах за кіло гречки і літр пальмової бормотухи майбутнє своїх дітей, внуків і всієї України.
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вот за это и воюют на Донбассе, чтобы не было установлено фашистского порядка.
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насправді нічого в силу ще не вступило. Офіційна публікація в друкованих виданнях відсутня (як цього вимагає ст. 52 ЗУ "Про Кабінет Міністрів України"). Оприлюднення на сайті КМУ до лампочки, це просто додатковий спосіб оприлюднення, який не замінює офіційну публікацію. Див. також лист МінЮста №5928-0-33-08-34 від 08.07.2008

Стаття 52. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України
1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.5. Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України, а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабінету Міністрів України оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
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не суть, это вопрос нескольких часов. Может, уже и опубликовано
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ну вони на сайті КабМіну оприлюднили ще в п'ятницю, а в друкованих виданнях і досі немає. може сьогодні буде звісно. Але на Лізі воно ще в статусі "не вступило в силу", а на Раді взагалі немає.
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все, на Лізі з'явилось оприлюднення - Урядовий кур'єр 04.04.
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Так і не зрозумі, можна людям 60+ виходити з дому, чи ні. Якщо можна, то можна. Якщо не можна, то не можна зовсім. В такому випадку нехай кабмін мені гарантує, що посильні, які носитимуть мені харчі, ліки, маски, дезінфекцію, мене не інфікують. А якщо таки можна ходити до магазину, аптек, та в лікарню, то слід прибрати дурацьку фразу "забороняється", а написати "обмежується".
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Не хвилюйтесь, посильні до Вас не ходитимуть. Розмріялись.
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В постановлении нет об ограничении цен для средств индивидуальной защиты
и для лекарств жизненной необходимости.
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Господа, нарушения Конституции в части свободы передвижения карантином - это стойкий МИФ. Никакого чрезвычайного положения не нужно.
Если способны сравнивать - сравните с ограничением прохода в зону отчуждения ЧАЭС без всякого объявления ЧП.

Единственный "конституционный" вопрос который стоит всерьез обсуждать - ограничение для здоровых людей старше 60 лет, у них равные права независимо от возраста. Тут есть определенные противоречия Конституции.
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Це Україна - немає тут господ, є пані і пан, так то Расєя.
І не видумуй свою фантастику про Прип ять, аварія на ЧАЕС це доведений факт навідміну від "короновірусу" який є ще одним штамом вірусу грипу.
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и инки с ацтеками, со древних времен логики и метафизики
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17 000грн штраф якщо ти просто йдеш по вулиці без маски це бред, а раніше всі говорили що маски не допомагають, то кому вірити???
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А чи є десь інформація, скільки виконано тестів? Де ті сотні тисяч тестів, що політикам прислали з-за кордону? Скільки з них використано? Бо щось мені здається... Тут знову смердить. Мародерством.
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я чет не понял. А в легковом автомобиле тоже больше двух человек нельзя?
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Хорошо быть кошкою,
Хорошо - собакою,
Где хочу - пописаю,
Где хочу - покакаю...
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Свмоізоляція старших 60. А їжа, ліки...? Пілять, ті ідіоти взагалі вже довбанулись? Самоізолюватись, значить сиди вдома і не виходь, а далі що? Мені завтра в аптеку, а тут на всі 17 тисяч раз, і оштрафують. Значить, закритись в хаті і з голоду вмирати, а чи як?

Зебіли, ви такі зебіли і дарти у вас зебільні, типу, на дверях аптеки - Без масок не заходити, Масок нема.
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Больше 2-х не собираться,
Как народу водку пить?
Нам бы только продержаться,
Пандемию пережить!...
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ОТКУДА ВЫ ВЗЯЛИ, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИ КАРАНТИНЕ ПРОТИВОРЕЧАТ КОНСТИТУЦИИ???
ЭТО НЕ ТАК!!!
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кто ввел карантин ?
какие основания ?
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Шариков профессору Преображенскому: "Зря Вы меня из собаки переделали, сейчас пошли бы вдвоём погуляли"
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Каждый чих тепер корона,
Кто не в маске - лютый враг,
Если умер незнакомый-
Сразу в хлорку и в овраг!
Подтверждаю статистикой - Италии на 10 000 врачей общающихся с "инфицированными" умерло аж 3 человека. Или по другому- 73 человека на 250 000 врачей
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ці правила написані для великих міст...в селах немає ні банкоматів. ні аптек. тай не у всіх магазинах ви знайдете тютюнові вироби...все одно треба їхати в місто до банку. а це як мінімум 10км...
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ВЛАСТЬ и карантин… Пытаясь установить полицейское государство, власть закручивает гайки, украв предварительно болты…
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет. Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!(с)
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зеленский подонок, как и вся его шобла
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Кріпаки все стерплять.Я не кажу,що карантин не потрібен,але це що зараз,це абсурд.Всі патріоти налякалися вірусу,а ще хотіли на Московію наступати.
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