 За сутки подтверждены три новых случая COVID-19 на Киевщине, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
По состоянию на утро 6 апреля 2020 официально подтвержден 91 случай заболевания коронавирусом.
Из них на стационарном лечении 32 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 59.
Выздоровели - 4. ( женщина, 21 год, г. Бровари, мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка, женщина 50 лет, г. Обухов).
Умерло - 5 (новых случаев за сутки нет).
Подозрение на заражение у 387 человек.
Лабораторно обследовано 18 врачей и 6 медсестер "Киевской областной клинической больницы", которые контактировали с лабораторно подтвержденным случаем коронавируса. ПЦР-исследование показало у всех медработников отсутствие заболевания.
Установлено медицинское наблюдение за 1108 контактными лицами.