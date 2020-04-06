 За сутки подтверждены три новых случая COVID-19 на Киевщине, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

По состоянию на утро 6 апреля 2020 официально подтвержден 91 случай заболевания коронавирусом.

Из них на стационарном лечении 32 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 59.

Выздоровели - 4. ( женщина, 21 год, г. Бровари, мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка, женщина 50 лет, г. Обухов).

Умерло - 5 (новых случаев за сутки нет).

Подозрение на заражение у 387 человек.

Лабораторно обследовано 18 врачей и 6 медсестер "Киевской областной клинической больницы", которые контактировали с лабораторно подтвержденным случаем коронавируса. ПЦР-исследование показало у всех медработников отсутствие заболевания.

Установлено медицинское наблюдение за 1108 контактными лицами.

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