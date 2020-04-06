 Тела умерших помещаются в герметичные мешки и только потом в гроб, - Ляшко напомнил, как хоронить умерших из-за COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
"Процедура будет четко прописана в постановлении Главного государственного санитарного врача, но алгоритм уже утвержден распоряжением руководителя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Там четко прописано, что и кто должен сделать для того, чтобы исключить возможность инфицирования людей, сопровождающих тело умершего человека от коронавирусной болезни", - сказал Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что в случае выделения значительных физиологических жидкостей из тела умершего человека, он должен быть вложен в герметичный мешок. Только после этого разрешается класть тело в гроб. Все люди, которые контактируют с телом умершего, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты - водонепроницаемые изоляционные халаты, перчатки, очки, респираторы с классом защиты не ниже FP-2.
для будущих исследователей-археологов это подарок конечно.....
все аккуратно в одном пакетике.....
похоронных мешков хватило бы...
Ваша Зе-команда...
А вот что китайцы пишут .
9 Технологический регламент обращения с телами умерших пациентов с предполагаемой или подтвержденной инфекцией (1) СИЗ персонала: Персонал должен быть полностью защищён рабочей одеждой, одноразовыми хирургическими шапочками, одноразовыми перчатками и плотными резиновыми перчатками с длинными рукавами, медицинской одноразовой защитной одеждой, медицинскими защитными масками (N95) или фильтрующими респираторами с принудительной подачей воздуха (ФРППВ), защитными лицевыми щитками, рабочей обувью или резиновыми сапогами, водонепроницаемыми бахилами, водонепроницаемыми фартуками или водонепроницаемыми изолирующими халатами и т. д. (2) Обработка трупов: Заполните все отверстия или раны пациента, такие как рот, нос, уши, анус и трахеотомические отверстия, ватными шариками или марлей, смоченной в дезинфицирующем средстве, содержащем хлор в концентрации 3000-5000 мг/л, или 0,5% гидроперекиси ацетила. (3) Обёртывание: Оберните труп двуслойным тканым материалом, пропитанным дезинфицирующим средством, и поместите его в двуслойный герметичный листовой материал для обёртывания трупов, пропитанный хлорсодержащим дезинфицирующим средством. (4) Персонал должен в кратчайшие сроки перенести тело в изолятор больницы через загрязненную зону к специальному лифту, после чего вывезти специальным транспортным средством непосредственно в указанное место для кремации. (5) Заключительная дезинфекция: Выполните заключительную дезинфекцию палаты изолятора и лифта.
(из совейского хвильма "Пойдвих райзветчика")