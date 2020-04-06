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 Тела умерших помещаются в герметичные мешки и только потом в гроб, - Ляшко напомнил, как хоронить умерших из-за COVID-19

Минздрав Украины разработал процедуру погребения умерших из-за коронавируса в условиях карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Процедура будет четко прописана в постановлении Главного государственного санитарного врача, но алгоритм уже утвержден распоряжением руководителя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Там четко прописано, что и кто должен сделать для того, чтобы исключить возможность инфицирования людей, сопровождающих тело умершего человека от коронавирусной болезни", - сказал Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что в случае выделения значительных физиологических жидкостей из тела умершего человека, он должен быть вложен в герметичный мешок. Только после этого разрешается класть тело в гроб. Все люди, которые контактируют с телом умершего, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты - водонепроницаемые изоляционные халаты, перчатки, очки, респираторы с классом защиты не ниже FP-2.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь", - дочери умершего от коронавируса рассказали, как хоронили отца. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3186999
 
 
 Топ комментарии
 
ВОЗ уже подтвердил, что вирус не передаётся от умерших людей. А эти все препятствия создают людям - чтобы веселее жилось.
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а где маски в артеках ? где респираторы ?
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адольфович пытается как может смягчить маразм от КМУ, а педалик от себя добавляет: расширение перечня общественных мест, требование обязательной кремации... самый позорный мэр за последние 60 лет Тела умерших помещаются в герметичные мешки и только потом в гроб, - Ляшко напомнил, как хоронить умерших из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 8325
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и через 100 лет будут, как живые....они воскреснут первыми
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Боже,там наверху є якісь хоча б приблизно адекватні службовці? Чи одні вєлосипедісти і самокатчики?
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пластик разлагается в земле где то за 400 лет и дольше...
для будущих исследователей-археологов это подарок конечно.....
все аккуратно в одном пакетике.....
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адольфович пытается как может смягчить маразм от КМУ, а педалик от себя добавляет: расширение перечня общественных мест, требование обязательной кремации... самый позорный мэр за последние 60 лет
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ВОЗ уже подтвердил, что вирус не передаётся от умерших людей. А эти все препятствия создают людям - чтобы веселее жилось.
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на церквях развесить, с иллюстрациями. может хоть так прекратят собираться, группой риска.
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поподробней можно? Вы закон такой принять предлагаИтИ или как?
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предлагаю инструкцию минздрава на листах А1 с цветными иллюстрациями прибивать на входе в церковь. потому что бабушки срать хотели на карантин.
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Правильно бабушки делают, до карантина 100% все переболели
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а где маски в артеках ? где респираторы ?
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сейчас об этом даже речь не идет...
похоронных мешков хватило бы...
Ваша Зе-команда... Тіла померлих поміщають у герметичні мішки і тільки потім - у труну, - Ляшко нагадав, як ховати померлих через COVID-19 - Цензор.НЕТ 8107
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Я не знаю,як в вас.В нас маски є і не тільки в аптеках.Вчора в АТБ купил 5 шт по 15 гривень.
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А где отмена налогов предпринимателям, если они полностью закрыты ?
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Удобна для трансплантологов эта эпидемия.
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Кличко сказав-спалювать,значить спалювать !
Тіла померлих поміщають у герметичні мішки і тільки потім - у труну, - Ляшко нагадав, як ховати померлих через COVID-19 - Цензор.НЕТ 3465
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https://assets.documentcloud.org/documents/6816954/Local-media1018775499113957289-Pdf.pdf

А вот что китайцы пишут .

9 Технологический регламент обращения с телами умерших пациентов с предполагаемой или подтвержденной инфекцией (1) СИЗ персонала: Персонал должен быть полностью защищён рабочей одеждой, одноразовыми хирургическими шапочками, одноразовыми перчатками и плотными резиновыми перчатками с длинными рукавами, медицинской одноразовой защитной одеждой, медицинскими защитными масками (N95) или фильтрующими респираторами с принудительной подачей воздуха (ФРППВ), защитными лицевыми щитками, рабочей обувью или резиновыми сапогами, водонепроницаемыми бахилами, водонепроницаемыми фартуками или водонепроницаемыми изолирующими халатами и т. д. (2) Обработка трупов: Заполните все отверстия или раны пациента, такие как рот, нос, уши, анус и трахеотомические отверстия, ватными шариками или марлей, смоченной в дезинфицирующем средстве, содержащем хлор в концентрации 3000-5000 мг/л, или 0,5% гидроперекиси ацетила. (3) Обёртывание: Оберните труп двуслойным тканым материалом, пропитанным дезинфицирующим средством, и поместите его в двуслойный герметичный листовой материал для обёртывания трупов, пропитанный хлорсодержащим дезинфицирующим средством. (4) Персонал должен в кратчайшие сроки перенести тело в изолятор больницы через загрязненную зону к специальному лифту, после чего вывезти специальным транспортным средством непосредственно в указанное место для кремации. (5) Заключительная дезинфекция: Выполните заключительную дезинфекцию палаты изолятора и лифта.
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- У вас продаётся славянский гроб?- Гроб продан, могу предложить герметичный мешок чёрного цвета...
(из совейского хвильма "Пойдвих райзветчика")
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а кто на потоке мешков, чего аваков, обычно резвый позвиздеть, не информирует? конечно, ген **@нутости он такой непредсказуемый, но не в случае больных соплей.
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