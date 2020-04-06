 Полиция задержала двух людей после перебранки в столичном Гидропарке. ВИДЕО

Об этом рассказал представитель полиции диалога в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Правовая оценка будет дана после того, как граждан, отказавшихся предъявить любое удостоверение, удостоверяющее их личность... Граждане были приглашены в Днепровское управление полиции. Оценка будет дана после их объяснений", - рассказал представитель полиции диалога.
Полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке. Через него можно добраться до спортплощадки под открытым небом.
Во время спора с правоохранителями граждане заявляли о нарушении своих конституционных прав, в частности права на свободу передвижения.
И еще, полиции нагнали. Как боятся ребят с Гидропарка. Там же монстры, штангу с цепей сорвут и как приласкают. ))
На який підставі перевірка документів? Хто порушив який Закон - саме який закон? ніхто.
https://www.youtube.com/watch?v=uYiINUMSGh8
Похоже кто-то пытается использовать ситуацию для провокаций. Слишком как-то профессионально "гулятель" по парку действует. А его призывы "не платить налоги и не платить за коммуналку" вообще как-то подозрительны. Что-то в духе "я сам себе маленькая народная республика".
Представить на минутку.
Так что лучше пару месяцев перетерпеть или в макинтоше ровненько и надолго.
Вам не кажется, что это дэбилизмом попахивает?
Кстати теперь бухим за рулем ездить дешевле, чем ходить трезвым без маски на улице.