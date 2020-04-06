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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Полиция задержала двух людей после перебранки в столичном Гидропарке. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции задержали по меньшей мере двух людей и увезли в свое отделение после перебранки в столичном Гидропарке.

Об этом рассказал представитель полиции диалога в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Правовая оценка будет дана после того, как граждан, отказавшихся предъявить любое удостоверение, удостоверяющее их личность... Граждане были приглашены в Днепровское управление полиции. Оценка будет дана после их объяснений", - рассказал представитель полиции диалога.

Полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке. Через него можно добраться до спортплощадки под открытым небом.

Во время спора с правоохранителями граждане заявляли о нарушении своих конституционных прав, в частности права на свободу передвижения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186995
 
 
 Топ комментарии
 
Первый день суворого усиленно карантина. Пошел милицейский беспредел...
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В Эпицентр и ломбард можно, на спортплощадку на свежем воздухе и солнце нельзя! Главное не перепутать!!!
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а реформы то и не было был очередной разводняк ЛОХОВ!!
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Год назад большая часть граждан Украины проголосовали за то, чтобы находиться в первых рядах развлекательного представления. Интересно, как им представление сейчас?
И еще, полиции нагнали. Как боятся ребят с Гидропарка. Там же монстры, штангу с цепей сорвут и как приласкают. ))
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При чому тут це??? Це ті ж самі менти що і 20 років. І та ж сама Иліта.
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Для непонимающих масштабов эпидемии в мире необходим индийский вариант!!!!
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пвд рядом 2 приуса 4 копа - без маско Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 4901 к ним какой вариант - 1е дать по таблоиду 2й переехать приусы гвоздикой 3 й ваш вариант действий Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 4901
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Ці люди в нормлаьній країни були б звільнені протягом 24 годин. З адмін судом.
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Пригласить и задержать применив физическую силу это не одно и тоже мусор из службы комуникации и диалога лживая циничная мразь манипулирующая нормами закона
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Ну как бы да. Нет такого понятия как пригласили в РОВД.
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Орда ментів нападає на людей коли в цей час бандити десь грабують людину і там ментів немає. Десь в квартирі 20 наркоманів зараз колються і бухають - ментів там немає.

На який підставі перевірка документів? Хто порушив який Закон - саме який закон? ніхто.
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У полиции конечно довольно шаткие основания для подобных действий, но...
Похоже кто-то пытается использовать ситуацию для провокаций. Слишком как-то профессионально "гулятель" по парку действует. А его призывы "не платить налоги и не платить за коммуналку" вообще как-то подозрительны. Что-то в духе "я сам себе маленькая народная республика".
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Когда начнутся создаваться народные республики будет поздно...
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Если это на время карантина,то нужно придерживаться,а если нет то вот пример к примеру вот не дай то кто то подхватил заболевание и пол семьи под откос ушатало и?
Представить на минутку.
Так что лучше пару месяцев перетерпеть или в макинтоше ровненько и надолго.
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Мусора позорные стреляют вас и правильно делают вот почему в этой стране свободным людям никогда не будет позволено законно иметь оружие,но не обольщайтесь менты позорные...
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Для прогулки в парке сдам напрокат собаку, 50 грн час.
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А что, воздух в парке и на улице чем то отличается? Ну улице можно, а в парке нельзя?. А если открыл форточку или окно проветрить квартиру, это как считается я на улице или нет? Если собрались 2 здоровых человека то можно, а если 3 то один из них 100% заболеет?
Вам не кажется, что это дэбилизмом попахивает?

Кстати теперь бухим за рулем ездить дешевле, чем ходить трезвым без маски на улице.
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