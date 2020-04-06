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 Общество, Здоровье
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 В ближайшее время будет запущена горячая линия для тех, кому отказались делать тест на COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения запустит телефонную горячую линию, куда можно обращаться в случае отказа медицинских работников проводить тестирование на коронавирус.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня-завтра будет обнародован новый алгоритм, как можно сообщить о случаях отказа от тестирования медицинским работником или работником учреждения здравоохранения. Это будет отдельная телефонная "горячая" линия в Минздраве", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказ от тестирования в период эпидемии не должен рассматриваться вообще.

"Мы будем влиять на этот человеческий фактор, который существует или может существовать на территории Украины. Сегодня мы имеем около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать", - подытожил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186994
 
 
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Да хорошо, что хоть через 2 недели карантина горячую линию сделали,это уже удивительно. Около 30 человек уже умерло, а линию только открывают.
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В Кропивницькому,в госпіталі учасників війни у двох медсестер знайшли короновірус. Всіх хворих розігнали без ніяких тестів. Знайомий мєнт, що лікувався в госпіталі як учасник бойових дій сьогодні вийшов на чергування. Життя покаже, чи підчепив він у госпіталі вірус чи ні.
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снова-здорова...
Будет...
Отвественно заявляю, как дохтур - в моем большом городе не то, что ПЦР, экспресс тест сделать не-воз-мож-но от слова СОВСЕМ
Везде посылают в пешее путешествие Найближчим часом буде запущено гарячу лінію для тих, кому відмовилися робити тест на COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5706
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Будет утешительная показуха, в кумовской стране со старой московско ордынской системой управления власти это не работает Советские текайте с Украины,перестаньте тут гадить!
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позвонившие смогут музычку вместо плейера слушать дожидаясь ответа ))
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А что телефонных линий мало???? Или сложно мыло открыть НА ШАРУ за минуту!? За минуту можно запустить все! А у зелебобиков - СКОРО... Это через неделю, когда люди вынужденно УЖЕ платят на эти тесты в каман ...
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