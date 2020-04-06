 "Европа на 15-20 дней впереди по развитию эпидемии", - Минздрав объяснил, почему в Украине делают меньше всего ПЦР-тестов

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, почему в Украине самое низкое количество проделанных ПЦР-тестов в Европе - всего 115 на 1 млн населения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы анализируем ситуацию, и мы должны понимать, что Европа уже на 15-20 дней впереди по развитию эпидемии", - сказал он, отметив, что Минздрав следит за динамикой и развитием сценариев в Италии, Испании и Франции.
По его словам, если сравнивать со странами западной Европы на той стадии развития эпидемии, в которой сейчас находится Украина, "то в Украине ненамного меньше количество тестирований".
Для сравнения показателей "сколько проведено ПЦР-тестов на 1 млн населения" в разных странах:
Запізнюємось ми лише тому, що лише 115 тестувань на 1 міліон осіб.. А так, напевно, ще й випереджуємо..
та шо ж ми за лохи такі?
23.03.20 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині https://censor.net.ua/ua/news/3183517/masove_testuvannya_i_velyka_kilkist_aparativ_shvl_eksperty_poyasnyly_anomalno_nyzku_smertnist_vid_koronavirusu
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня
Фахівці вказують на можливість Берліна проводити близько 160 тисяч аналізів на коронавірус щотижня Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/naukovtsi-pojasnili-anomalno-nizku-smertnist-vid-koronavirusu-v-nimechchini-667446.htm
Вони Герої, якби не вони ми б всі вже давно лягли!!!
и продолжают впускать..... б*же, да с нас уже наверное и Гондурас ржал бы, если бы знал что мы существуем.
Другие врачи не делают, потому, это можно за бабки сделать(и заработать) - что в большинстве случаев и происходит.
А у третьих врачей этих тестов и нет вообще. А где их взять, когда на этих тестах в Киеве бабло зарабатывают? Продажное большинство....
Народ не нужен никому. Пока сам о себе не побеспокоишься - ничего не получится.
Карантин ввели только для управления народом, и для зарабатывания БАБЛА!