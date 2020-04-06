 "Европа на 15-20 дней впереди по развитию эпидемии", - Минздрав объяснил, почему в Украине делают меньше всего ПЦР-тестов

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, почему в Украине самое низкое количество проделанных ПЦР-тестов в Европе - всего 115 на 1 млн населения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы анализируем ситуацию, и мы должны понимать, что Европа уже на 15-20 дней впереди по развитию эпидемии", - сказал он, отметив, что Минздрав следит за динамикой и развитием сценариев в Италии, Испании и Франции.

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По его словам, если сравнивать со странами западной Европы на той стадии развития эпидемии, в которой сейчас находится Украина, "то в Украине ненамного меньше количество тестирований".

Для сравнения показателей "сколько проведено ПЦР-тестов на 1 млн населения" в разных странах: