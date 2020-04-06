EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  591  5
Материалы по теме:
Все про:Волынь (694) Госпогранслужба (3748) контрабанда (1955) правоохранительные органы (1156) сигареты (715)

 Контрабандист на автомобиле совершил наезд на полицейского во время побега на Волыни, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрабандиста, который пытался скрыться от правоохранителей, задержали пограничники Волынской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Правонарушение относительно возможного незаконного перемещения контрабандных сигарет разоблачили с помощью информации сотрудников оперативных подразделений Госпогранслужбы.

"В ходе совместных мероприятий на окраине одного из населенных пунктов Волынской области обнаружили транспортное средство марки "Фольксваген". Водитель авто по требованию сотрудников Национальной полиции не реагировал, в связи с чем экипаж полицейских осуществил преследование автомобиля. Однако злоумышленник не останавливался и совершил наезд на сотрудника Нацполиции. В ходе дальнейшего проведения оперативных действий правоохранители задержали автомобиль. За рулем иномарки был наш соотечественник", - сказано в сообщении.

Контрабандист на автомобиле совершил наезд на полицейского во время побега на Волыни, - Госпогранслужба 01

В транспортном средстве правоохранители обнаружили 17 500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро. ФОТОрепортаж

Продолжаются оперативные мероприятия и выяснения обстоятельств правонарушения.

Контрабандист на автомобиле совершил наезд на полицейского во время побега на Волыни, - Госпогранслужба 02
Контрабандист на автомобиле совершил наезд на полицейского во время побега на Волыни, - Госпогранслужба 03
Контрабандист на автомобиле совершил наезд на полицейского во время побега на Волыни, - Госпогранслужба 04
Фото: сайт Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/n3186991
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А где наезд, кровь-кишки? Нас опять на@бали, расходимся
 показать весь комментарий
 
контрабандист-предприниматель на западной границе Украины,пытаясь переправить партию товара,в Европу..... давит автомобилем "отреформированных"полицейских......пытаясь провезти российские сигареты?!!!......Фантастика!?.....-нет.....реальность!!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх