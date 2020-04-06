 Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам Корниенко, он сейчас отталкивается не от какой-либо официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра.
"Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют - у нас пока что немного более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", - отметил он.
Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.
Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.
Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.
25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.
Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.
Ну, и как населению объяснять будете, зачем всю экономику порушили?
Если в Израиле безработный уже каждый четвертый, то в Украине будет безрабоным каждый второй, так надо понимать.
Слугам Народа будет "много более лучше"(С), если половина населения Украины просто преставится, меньше объяснать придется.
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ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
Просто чтоб содрать с вас 17 тыс. им нужно составить протокол. Чтоб составить протокол им нужно установить вашу личность. Упростите им задачу! )))
Иначе им нужно будет либо отпустить вас либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5й точки в суде.
А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут ибо... карантин (но подсказывать не буду)... судьи знают о чем я и это поможет вам в суде.
Вообще тема "пройдемте на 3 часа с нами" - это отрыжка СССР, которой полицейские милиционеры успешно злоупотребляют со времен обретения Украиной независимости...
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер ни вы) исполнять заведомо незаконные требования...
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм... с 2017го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Постанова КМУ не регламентирует ни способ ношения защиты ни стандарты оной, а значит повязка в 0.5м простого бинта на вашей руке уже является вами изготовленным средством защиты, которое вы носите.
Наличие плаката А4 с надписью маркером "Нет диктатуре под видом карантина" поможет в суде доказать, что вы проводили одиночный пикет по 39й статье КУ, ограничения на которую не распространяются.
Только не забудьте сказать в суде, что вы сами уведомили стража полицейской милиции о том, что проводите одиночный пикет - ну чтобы выполнить требование 39й стать об уведомительном характере мирного собрания.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!
Орбан хитрожопее вас - он добился принять закон, шо в период эпидемии у него права, как у цисаря, а дату конца эпидемии определяет кабмин под его предводительством. И т.о. получаем страну с вечной эпидемией...
Мой прогноз - через год, ближе к следующей осени.
А наши депутатьі учились только в Трускавцах.
Навіщо нам маячня зеленої мавпи?
парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
майданы, площади, бульвары, проспекты;
улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
подземные переходы;
пляжи;
кладбища;
другие территории общего пользования;
помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
предприятия, учреждения и организации(в частности, но не исключительно, магазины и предприятия сферы услуг);
гостиницы, хостелы, общежития;
вокзалы и аэропорты;
транспорт и остановки общественного транспорта;
придомовые территории;
территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.--список общественных мест от педалика.https://yaizakon.com.ua/v-kieve-bez-maski-zapretili-hodit-dazhe-vozle-domov/
предлагается назвать хоть одно место вне дома, где можно ходить без намордника, если ты не собака!