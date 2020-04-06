 Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Корниенко, он сейчас отталкивается не от какой-либо официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра.

"Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют - у нас пока что немного более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", - отметил он.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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