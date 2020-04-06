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 Политика Украины, Общество
  2023  34
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 Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что карантин в Украине закончится не раньше середины мая.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Корниенко, он сейчас отталкивается не от какой-либо официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра.

"Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют - у нас пока что немного более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", - отметил он.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече по "пленкам Лероса" сказал, что кто виноват в этой ситуации - того пусть и сажают, - "слуга народа" Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3186989
 
 
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Карантин уже в принципе можно заканчивать, когда с соевыми закон про дерибан земель протянете
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есть такие осторожные надежды, что до мая вас, мразей зебильных, на столбах развешают
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А чем тебе гильотина не нравится? И украинским машиностроитрелям госзаказ от народа...
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да сложно это. А так "... и повториться все как встарь: аптека, улица, фонарь"
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Такие заявления может делать только придурок
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Да?
Ну, и как населению объяснять будете, зачем всю экономику порушили?
Если в Израиле безработный уже каждый четвертый, то в Украине будет безрабоным каждый второй, так надо понимать.
Слугам Народа будет "много более лучше"(С), если половина населения Украины просто преставится, меньше объяснать придется.
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Миха Чаплыга
41 хв ·

ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
Просто чтоб содрать с вас 17 тыс. им нужно составить протокол. Чтоб составить протокол им нужно установить вашу личность. Упростите им задачу! )))
Иначе им нужно будет либо отпустить вас либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5й точки в суде.

А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут ибо... карантин (но подсказывать не буду)... судьи знают о чем я Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2380 и это поможет вам в суде.
Вообще тема "пройдемте на 3 часа с нами" - это отрыжка СССР, которой полицейские милиционеры успешно злоупотребляют со времен обретения Украиной независимости...
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер ни вы) исполнять заведомо незаконные требования...
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм... с 2017го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Постанова КМУ не регламентирует ни способ ношения защиты ни стандарты оной, а значит повязка в 0.5м простого бинта на вашей руке уже является вами изготовленным средством защиты, которое вы носите.
Наличие плаката А4 с надписью маркером "Нет диктатуре под видом карантина" поможет в суде доказать, что вы проводили одиночный пикет по 39й статье КУ, ограничения на которую не распространяются.
Только не забудьте сказать в суде, что вы сами уведомили стража полицейской милиции о том, что проводите одиночный пикет - ну чтобы выполнить требование 39й стать об уведомительном характере мирного собрания.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!
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забыл только осторожно сказать что следующего года ..
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А на следующий народ соберется с вопросами к власти, письменными - пишут вопросы на бумаге, а в бумагу заворачивают кирпич, чтобы долетело письмо до адреса.
Орбан хитрожопее вас - он добился принять закон, шо в период эпидемии у него права, как у цисаря, а дату конца эпидемии определяет кабмин под его предводительством. И т.о. получаем страну с вечной эпидемией...
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Ну то что он там добился пофиг - он видать забыл как ему "налоги на интернет" аукнулись ... Но то такое - пока есть че жрать, то будут тихо - но вот Венгрия абсолютно не та страна у которой жирка запасено немеряно ...
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Як, цій мерзоті сподобалося бикувати Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9346 Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2933 Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9346
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"слуга народа" Корниенко - ну если слуга сказал тогда канешна
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В середине мая у нас будет єпикфейл)
Мой прогноз - через год, ближе к следующей осени.
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А почему для нас иностранные ученые рисуют первый пик на середину июня, а второй пик на конец октября?
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Потому что даже школьньій математик может построить математическую модель распостранения вируса.
А наши депутатьі учились только в Трускавцах.
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Глупость . Пик гриппа не может быть в середине лета . ОРЗ в начале мая идут на спад . Конец октября , да возможно
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Было бы здорово иметь два параллельных подсчета: коронавирус и сезонный грипп. Ставлю на грипп.
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Это скорее интуитивно (с)

Навіщо нам маячня зеленої мавпи?
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Ну ясно, Предсказания в стране формируют шаманы. А что еще можно ожидать от власти циркачей? Оно еще на чем-то базируется, на какой-то более пологой кривой, вот внутренний голос ему говорит, интересно, что оно какие психотропы оно использовало для камлания. Священные пляски в Верховной Раде намечены н 8 - 9 апреля, главное, шоб бубны к тому времени не порвались
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Доверия к власти нет, все кто у власти - жулики и взяточники.
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При этом под термином «общественное место» для этого запрета понимаются:

парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
майданы, площади, бульвары, проспекты;
улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
подземные переходы;
пляжи;
кладбища;
другие территории общего пользования;
помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
предприятия, учреждения и организации(в частности, но не исключительно, магазины и предприятия сферы услуг);
гостиницы, хостелы, общежития;
вокзалы и аэропорты;
транспорт и остановки общественного транспорта;
придомовые территории;
территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.--список общественных мест от педалика.https://yaizakon.com.ua/v-kieve-bez-maski-zapretili-hodit-dazhe-vozle-domov/
предлагается назвать хоть одно место вне дома, где можно ходить без намордника, если ты не собака! Є обережні сподівання, що приблизно в середині травня карантин закінчиться, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5349
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Пологая осторожная кривая морда,надежда народа...
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нашо та інтуїція? Достаточно пощитать іканаміческі - люди проживуть в самоізоляції не довше двох місяців - потім голодна смерть. Такім образом, к концу мая карантін конче половину поголов'я насєлєнія. Йа вже живу в крєдіт, віддати який не можу
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Народ молчит! ЗНАЧИТ ТАК ЕМУ И НАДО! ПУСТЬ ХАВАЕТ ПОЛНОЙ ЛОЖКОЙ!!
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